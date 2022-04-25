伍樂怡「民選港姐冠軍」富千金家底豐厚　不靠父幹創業變2店老闆

【伍樂怡／金宵大廈2／吃播】伍樂怡繼《青春不要臉》後再度與丁子朗二搭，二人在《金宵大廈2》的單元劇《吃播》中飾演一對情侶，揭開大食女主播背後的駭人真相。伍樂怡甫一出場便吸引不少觀眾目光，大讚靚女又Gfable。其實現實中的伍樂怡絕非「得個樣」，有家底的她不靠父幹靠自己創業，更成為兩間店的老闆娘！



伍樂怡繼《青春不要臉》後又再次擔起重要戲份，在《金宵大廈2》單元劇《吃播》中飾演吃播主兼點餐平台外送員阿甘（丁子朗飾演）的女朋友Suki，男友不顧女友勸告誓要查出大食女主播疑似被虐待及操控的真相，調查期間更意外導致了Suki的失蹤。網友除了關注劇情發展外，更有不少人將注意力放在了伍樂怡身上，劇中身穿緊身衣短褲的她大展好身材，非常吸睛！

【伍樂怡／金宵大廈2／吃播】伍樂怡繼《青春不要臉》後又再次擔起重要戲份，在《金宵大廈2》單元劇《吃播》中飾演吃播主兼點餐平台外送員阿甘（丁子朗飾演）的女朋友Suki。（TVB截圖）

【伍樂怡／金宵大廈2／吃播】劇中身穿緊身衣短褲的她大展好身材，非常吸睛！（TVB截圖）

伍樂怡獲讚「翻版李若彤」成新一代女神

伍樂怡早前曾在《青春不要臉》中扮演80年代的當紅女明星，仙氣十足的她更穿起古裝扮演《神鵰俠侶》的女主角小龍女。有指她在劇中的原型是參考了陳玉蓮，然而不少網友卻認為比起陳玉蓮，伍樂怡長相更像另一代「最美小龍女」李若彤，大讚她非常適合古裝造型，看起來典雅又大氣！

【伍樂怡／金宵大廈2／吃播】伍樂怡早前曾在《青春不要臉》中扮演80年代的當紅女明星。（TVB截圖）

【伍樂怡／金宵大廈2／吃播】仙氣十足的她更穿起古裝扮演《神鵰俠侶》的女主角小龍女。（TVB截圖）

【伍樂怡／金宵大廈2／吃播】然而不少網友卻認為比起陳玉蓮，伍樂怡長相更像另一代「最美小龍女」李若彤。（TVB截圖）

【伍樂怡／金宵大廈2／吃播】大讚她非常適合古裝造型，看起來典雅又大氣！（TVB截圖）

伍樂怡港姐出身惜三甲不入 被譽「民選港姐冠軍」

伍樂怡於2017年參選香港小姐競選入行，賽前身為大熱門的她順利晉升5強，可惜最終大熱倒灶3三甲不入，同屆冠軍為是當時受到廣大爭議的雷莊𠒇，事後伍樂怡被網友推舉為「民選港姐冠軍」。雖然在正式比賽中未能奪冠，但在網民心中已是冠軍。其後她簽約TVB主持節目及拍攝劇集，近年備受力捧，人氣穩步上升。

【伍樂怡／金宵大廈2／吃播】伍樂怡於2017年參選香港小姐競選入行，賽前身為大熱門的她順利晉升5強，可惜最終大熱倒灶3三甲不入。（TVB截圖）

伍樂怡現實是富千金 家族生意年銷過百萬！

感覺貴氣滿滿的伍樂怡出生於加拿大，家境確實富裕，其父於內地創業打下屬於自己的「女性內衣王國」，坐擁多間大型連鎖店，生意不限於內地更是遍佈世界各地，每年的銷售額高達數百萬，是名副其實的富千金！

【伍樂怡／金宵大廈2／吃播】感覺貴氣滿滿的伍樂怡出生於加拿大，家境確實富裕，其父於內地創業打下屬於自己的「女性內衣王國」。（IG@ngkelly_）

【伍樂怡／金宵大廈2／吃播】生意不限於內地更是遍佈世界各地，每年的銷售額高達數百萬，是名副其實的富千金！（IG@ngkelly_）

伍樂怡不靠父幹自己創業做老闆

據知家底豐厚的伍樂怡有一名門當戶對的富二代男友Fred，2人非常恩愛同時也愛得低調，曾被拍到身穿情侶裝出席私人聚會。愛情得意的伍樂怡事業也同樣得意，除了發展演藝事業外，私下更創立了自家品牌。伍樂怡遺傳了父親的優良基因甚具生意頭腦，她19年投資逾10萬創建了個人滑水衣品牌「IBRIO」，並主要售賣自家設計的防曬滑水衣，她更會親自擔任模特兒拍攝宣傳照。

【伍樂怡／金宵大廈2／吃播】19年投資逾10萬創建了個人滑水衣品牌「IBRIO」。（IG@ibrio_official）

繼19年創立自家品牌後，上年她再度做老闆，與其兄長合資六位數開健康Bagel網店「Bageliciouz」，她坦言凡事親力親為，由最初的設計、研究健康Bagel食譜、生產Bagel到最後送貨安排等都有一一參與，更因此日夜顛倒忙不過來。而且，她眼見生意漸有起色更將網店拓展開去，不單網上接單有時也會開設Pop-up shop，讓自家品牌有更多人認識。