金宵大廈2｜白彪一改大男人個性成暖男 由大俠到小角色只想過戲癮

【金宵大廈2／白彪】TVB劇集《金宵大廈2》現正熱播，不論是懸疑劇情還是劇中演員都成為了近期熱話。今晚（22日）播出的新一個單元《吃播》，講述點餐平台外送員丁子朗替由白彪飾演的中年男子楊貴祥尋找失蹤女兒。白彪入行近50年，於90年代跟妻兒移居加拿大，後來回港拍劇，他坦承自己在結婚初期是大男人，試過因為一件事而跟太太差點離婚，不過後來學會了跟妻子多溝通、互相磨合，變成現在的愛妻愛兒的暖男，即使跟太太分隔兩地，但兩人的感情仍能保持新鮮！



【金宵大廈2／白彪】白彪在《金宵大廈2》中飾演中年男子楊貴祥尋找失蹤女兒。（《金宵大廈2》劇照）

現年75歲的白彪，原名是劉國榮，入行超過50年，曾經為佳視、麗的、無綫、港視及ViuTV拍劇，近來在《愛回家之開心速遞》中飾演雷公，以及在《金宵大廈2》中飾演楊貴祥再度於TVB亮相。

【金宵大廈2／白彪】現年75歲的白彪，原名是劉國榮，入行超過50年。（《愛回家之開心速遞》劇照）

【金宵大廈2／白彪】曾三度飾演郭靖一角深入民心

白彪自小就相當好動，19歲時考入了邵氏訓練班當武打演員，自60年代開始就演大俠、英雄，曾三度飾演《射鵰英雄傳》郭靖一角而深入民心。本來是武打演員的白彪，因為當年功夫片沒落，所以接近大半年沒有工作，後來佳視邀請白彪拍攝《射鵰英雄傳》，在劇中飾演郭靖一角而轉型做演員，當年劇集播出後大受歡迎，亦令白彪打響名堂，甚至有人挖角邀請他到台灣發展，不過他覺得做人要飲水思源，所以就拒絕了。多年後，或因為白彪飾演郭靖一角深入民心，佳視及TVB拍《神鵰俠侶》時也再次找他飾演郭靖，也令他三度飾演這一角，破了演藝界記錄，白彪也憑著這角色而名氣急升，曾經風靡一時！

【金宵大廈2／白彪】白彪曾三度飾演郭靖一角。（《射鵰英雄傳》劇照）

【金宵大廈2／白彪】曾因一事險離婚 一改大男人個性成暖男

白彪於70年代跟圈外人，當時任職幼稚園老師的太太結婚，他們拍了拖2、3年就結婚，婚後育有兩女一子。在1990年代，白彪跟妻兒移民到加拿大，間中也會回港拍劇，香港、加拿大兩邊走。白彪坦承在結婚初期都算很「大男人」，可能是在那個年代總是覺得自己養老婆、養大子女就是一家之主，覺得全家人都要聽自己的說話，試過有一次因為辦理移民時程序太繁複，一時心煩氣躁衝口而出說了一句「你懂甚麼」，原來這句話令太太很傷心，之後再吵架時太太都會再次提起，太太亦因這句話而嬲了很久。

【金宵大廈2／白彪】在1990年代，白彪跟妻兒移民到加拿大，間中也會回港拍劇。（受訪者提供）

有一段時間白彪因當時沒有甚麼拍劇機會而感到煩躁，返到加拿大時有次跟太太吵架生氣得拿起花瓶掟向牆掟穿了一個窿，太太更因此事要跟他離婚，紙也差不多簽了，後來兩人冷靜過後想到子女都已經長大，又何必離婚呢！太太最終也放棄了離婚的念頭，白彪第一時間親手補回牆上被掟穿的窿，也象徵著彌補這段情。自此之後，白彪就一改大男人個性，開始幫手做家務，學會互相體諒，一人讓一步，最重要是不要再提「離婚」這兩個字。

【金宵大廈2／白彪】曾因一事跟太太差點離婚！（《香港愛情故事》劇照）

白彪平日除了拍戲與做運動以外，其他時間就會陪伴太太，因為太太跟女兒都在加拿大居住，自己就在香港發展，不能經常見面，所以就會特別珍惜可以相處的時間，學習怎樣可以對家人更好，而兒子一家就在香港居住，一對龍鳳胎孫兒就是他的生活動力，他曾經在訪問中提過：「老婆是自己喜歡才會一起的，家庭、老婆及子女也要用心愛他們，做人不要太複雜，寧可定下來」，可見現在的白彪是確確實實的暖男與愛妻號。

【金宵大廈2／白彪】因為太太跟女兒都在加拿大居住，自己就在香港發展，不能經常見面，所以就會特別珍惜可以相處的時間。（《香港愛情故事》劇照）

【金宵大廈2／白彪】由大俠到小角色從沒介意 只想有發揮過戲癮

白彪於2020年憑著《香港愛情故事》中的傳統大男人「陳漢聲」一角成功奪得「最佳男配角」殊榮，演技備受肯定。雖然白彪在很多劇集中戲份不算很多，又不是擔正主角，但他坦言早已看化，由昔日的大俠男主角到現時的小角色，白彪也從沒介意，更期待日後有更多能令他有所發揮的有趣角色，可以讓他過戲癮！