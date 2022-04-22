金宵大廈2｜阮兒入行16年歷兩段情！港姐出身曾組女團 生蛇陷低潮

【金宵大廈2／阮兒／吃播】阮兒入行16年，2006年參選香港小姐落選後入行，多年來拍過劇又組過女團，可惜一直未有太大水花。直至遇上《金宵大廈》，她憑女同志舞女「莎莎」一角成功引起網民關注，讓她的人氣一度上升！而今次她更是擔正出演《金宵大廈2》的單元劇《吃播》，未播前已有不少網友表示期待！



阮兒繼《金宵大廈》飾演舞女「莎莎」後，再度出演《金宵大廈2》的單元劇《吃播》，與新晉小生丁子朗搭檔演出。劇中以時下流行的吃播為主題，大食女主播頻道似乎有古怪，疑遭禁室培育，主播更突然離奇失蹤，背後似乎藏有恐怖真相！網友除了關注劇情外，更有不少人大讚阮兒形象百變，可以演活不同角色。其實阮兒一路走來絕不容易，更有傳曾因一事慘遭雪藏。

【金宵大廈2／阮兒／吃播】阮兒再度出演《金宵大廈2》的單元劇《吃播》。（《金宵大廈2》海報）

【金宵大廈2／阮兒／吃播】主播更突然離奇失蹤，背後似乎藏有恐怖真相！（《金宵大廈2》截圖）

【金宵大廈2／阮兒／吃播】阮兒憑女同志舞女「莎莎」一角成功引起網民關注（IG@yuenyeechloe）

《金宵大廈2》阮兒入行16年 曾因星途不順出走回鄉！

出生於荷蘭的阮兒，爸爸是越南人媽媽則為香港人，她2006年因參選港姐而入行。阮兒拍過多套劇，又與林泳淘等女星組過女團「Lacee Lacey」，然而出師不利，連唱片都尚未推出公司便已倒閉。當時心灰意冷的她於2012年決定離巢兼離港，重返故鄉荷蘭生活。直至2014年因TVB呼籲「舊人」回歸，她才再度回到TVB拍劇，接拍了《愛回家》、《金宵大廈》等人氣劇集已漸漸入屋，人氣穩步上升。另外，她又擔當旅遊節目主持，不俗的主持技巧同樣獲得網民讚賞。

【金宵大廈2／阮兒／吃播】出生於荷蘭的阮兒，爸爸是越南人媽媽則為香港人。（IG@yuenyeechloe）

【金宵大廈2／阮兒／吃播】阮兒拍過多套劇，又與林泳淘等女星組過女團「Lacee Lacey」。（IG@yuenyeechloe）

《金宵大廈2》阮兒歷兩段情 傳因他遭雪藏

阮兒落選後便加入了TVB第21期藝員訓練班，同期的藝人有楊明、張頴康、馬貫東、樂瞳等。當時阮兒因藝員訓練班與楊明相識相愛，有傳因為阮兒與楊明拍拖而被雪藏，二人戀情無疾而終。

【金宵大廈2／阮兒／吃播】當時阮兒因藝員訓練班與楊明相識相愛。（IG@yuenyeechloe）

《金宵大廈2》阮兒與衛志豪3年情斷 差一步「拉埋天窗」

34歲阮兒曾與相差13年的衛志豪相戀3年，二人相戀期間關係一直十分穩定，常常放閃晒甜蜜合照。他們的戀情更一度被外界認為「打風都吹唔甩」，當時有傳阮兒與衛志豪共築愛巢「同居試婚」。當所有人以為他們即將步入下一階段時，迎來的卻不是婚訊，而是「分訊」。據悉是阮兒主動提出分手，男方曾向媒體表示自己也想知道分手原因，而阮兒則表示是和平分手，並沒有詳細說明原因。

【金宵大廈2／阮兒／吃播】34歲阮兒曾與相差13年的衛志豪相戀3年。（IG@yuenyeechloe）

【金宵大廈2／阮兒／吃播】阮兒與衛志豪的戀情更一度被外界認為「打風都吹唔甩」。（IG@yuenyeechloe）

【金宵大廈2／阮兒／吃播】據指是阮兒主動向衛志豪提出分手。（IG@yuenyeechloe）

《金宵大廈2》阮兒曾1年生蛇逾十次險毀容 靠前男友衛志豪走出人生低潮

阮兒在TVB節目《星光路上》曾分享自己生蛇的經歷，原來她曾一年生蛇十多次，又癢又辛苦，皮膚狀態變差，更差點毀容。當時的她不能上妝，工作與情緒都大受影響，她覺得自己不夠美，完全因此失去自信陷入人生低潮，幸有當時男友衛志豪相伴與悉心照料才能走出難關。