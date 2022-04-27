曾江去世｜ 隔離間突倒斃享年87歲　曾2度婚姻失敗遇老婆相愛28載

【曾江去世／曾江老婆】今天（27日）突然傳出消息，資深藝人曾江倒斃於一間尖沙咀的檢疫酒店房間內，享年87歲。據知曾江剛由馬來西亞回港，現於尖沙咀彌敦道19號的九龍酒店進行隔離被發現昏迷不醒，警方及醫護人員都隨即到場搶救，可惜到場後證實死亡，並列為「屍體發現案」處理，死因亦有待驗屍確認。一同回顧「黃醫師」曾江的傳奇一生吧！



曾江去世（WEIBO@曾江-Kenneth）

曾江去世｜ 今天（27日）突然傳出消息，資深藝人曾江倒斃於一間尖沙咀的檢疫酒店房間內，享年87歲。（HK01）

曾江去世｜因「美源髮彩」為港人熟悉 曾任職3年建築師

提及曾江相信大家都會想起一個廣告：「慢慢變黑又得，立即變黑晒亦得，得咗！」這句經典對白成為了香港幾代人的集體回憶。1934年9月5日曾江出生於上海，為演藝世家，公公是清朝第一代接受外國教育的留學生，其後一家人移居香港。曾江自小成績不算優異，他更曾偷入教員室偷取試卷作弊。直到轉校後，他開始發奮圖強，升中就讀名校華仁書院，高中再前往美國德薩斯州升學，並在首個學期考獲第一名及獲得獎學金。憑著GPA4.0的成績獲得多間名校取錄，包括麻省理工學院、哈佛大學等。

曾江去世｜ 提及曾江相信大家都會想起一個廣告：「慢慢變黑又得，立即變黑晒亦得，得咗！」（YOUTUBE 截圖）

曾江去世｜ 1934年9月5日曾江出生於上海，為演藝世家，公公是清朝第一代接受外國教育的留學生。（HK01）（WEIBO@曾江-Kenneth）

大學畢業於加州大學柏克萊分校的建築系，畢業後回流香港，曾任職3年的建築師，可是曾江自覺沒太大成就。其後，在朋友的邀請下決心放棄高薪厚職，毅然轉戰演藝圈。入行先後跟邵氏電影公司及國際電影懋業有限公司簽約。不久更參演《同林鳥》大獲好評，其後出演數百部電影，由黑白粵語長片演到實力派甘草演員。

曾江去世｜曾江在朋友的邀請下決心放棄高薪厚職，毅言轉戰演藝圈。 （WEIBO@曾江-Kenneth）

曾江去世｜「黃藥師」成經典角色 曾參與不少荷里活大製作演出

曾江在1983年出演翁美玲版的《射鵰英雄傳》中飾演「黃藥師」一角，成為不少人心中的經典角色。由於他曾到美國留學，一口流利的英文使他其後獲得不少荷里活大製作演出，包括《新鐵金剛之不日殺機》、《火拼時速2》、《藝伎回憶錄》等。其後，他於2015年更憑《竊聽風雲3》首度勇奪香港電影金像獎最佳男配角。

曾江去世｜由於他曾到美國留學，一口流利的英文使他其後獲得不少荷里活大製作演出。（電影《新鐵金剛之不日殺機》截圖）

入行超過半世紀，演戲就是我老婆，找不到更愛的小三，而且其他人沒有老婆令我有滿足感。 曾江

曾江去世｜ 曾江於2015年更憑《竊聽風雲3》首度勇奪香港電影金像獎最佳男配角。（VCG）

曾江去世｜與謝賢（四哥）不和 因這原因試過當眾被摑？

另外，曾江當年曾被謝賢（四哥）當眾怒摑，至今亦仍為人津津樂道。一事更被網民列入「香港娛樂圈十大不和傳聞」，成為大家茶餘飯後的話題。有指當年2015年謝賢、曾江、胡楓以及Joe Junior一同出演《四個小生去旅行》，4人出席記者會時，接受一眾記者們的訪問時，謝賢大爆不滿，直言曾江拍攝期間長期坐輪椅，更需專人幫他推輪椅。

曾江去世｜曾江當年曾被謝賢當眾怒摑，至今亦仍為人津津樂道。一事更被網民列入「香港娛樂圈十大不和傳聞」。（視覺中國）

種種的不滿使謝賢當場爆發，當場怒摑曾江，更打甩左耳的助聽器，場面一度混亂，因怒摑一事後就傳出二人不和的傳聞。雖則曾江澄清並無不和一事，而動怒者謝賢亦多年後自爆當年只是做戲，不過是真是假只有他們才得知。

曾江去世｜謝賢（四哥）掌摑曾江一事仍相當經典！（視覺中國）

曾江去世｜三個小生重聚。（視覺中國）

曾江去世｜兩度婚姻失敗 婚後28載與現任老婆依舊恩愛

事業方面曾江做出不錯的成績，感情路上一直受到不少挫折，更曾兩度婚姻失敗。不過曾江每任太太都是大美人，首段婚姻是跟來自馬來西亞籍的馬戲團團員張萊娣，婚後二人育有一子，可惜好景不常二人婚姻只維持10年最後走上離婚的結局，現時母子二人定居於加拿大。翌年，曾江再迎娶第二任妻子專欄作家鄧拱璧，而婚後二人育有一女，不過第二段的婚姻同樣僅維持10年，其女兒是舞台劇演員曾慕雪。

曾江去世｜由黑白粵語長片演到實力派甘草演員。（WEIBO@曾江-Kenneth）

曾江去世｜由黑白粵語長片演到實力派甘草演員。（WEIBO@曾江-Kenneth）

相隔4年後，曾江第三度結婚，1994年他跟台灣女演員焦姣結婚，焦姣亦憑著《竊聽風雲》獲長春電影節最佳女配角，婚後至今二人依舊恩愛，妻子焦姣年事已高，身體欠佳更需佩戴助聽器生活。如今曾江突然的離去，妻子相信會打擊甚大。儘管曾江兩度經歷婚姻失敗，亦並沒有使他對愛情失去信心，但願曾江一路好走，其家人亦節哀順變。

曾江去世｜ 曾江第三度結婚，1994年他跟台灣女演員焦姣結婚。（WEIBO@曾江-Kenneth）

曾江去世｜ 曾江第三度結婚，1994年他跟台灣女演員焦姣結婚。（WEIBO@曾江-Kenneth）