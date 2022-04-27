王敏奕擊碎離婚傳聞獲曾志偉力撐！絕世乖女14歲賺錢撐起單親家庭

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】近日多次傳出王敏奕與曾國祥的婚變傳聞，有指女方刪掉社交平台中2人的合照並洗走「婚戒紋身」，導致網民一度熱烈揣測他們的婚姻狀況。不過離婚傳聞並沒有發酵多久，王敏奕便以一舉動擊碎離婚傳聞，就連老爺曾志偉也開腔力撐新抱！



王敏奕2019年與拍拖6年的曾志偉愛子曾國祥結婚，2人愛得甜蜜又低調，感情一直相當穩定。然而日前卻開始傳出婚變傳聞，有網友發文指王敏奕的社交平台刪走了二人的所有合照，更有指她洗走了「婚戒紋身」。在謠言傳出後，王敏奕即在網上大派安心丸，出帖大曬手上的「婚戒紋身」，更寫道：「I’m loved, happy, blessed and I know it. Don’t let the behaviour of others destroy your inner peace（我被愛著，快樂著，被祝福著，而這些我都知道。不要讓別人的行為破壞你內心的平靜」，一句話一張相否認婚變，而與曾國祥的合照現時也能在社交平台上看到。

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】王敏奕2019年與拍拖6年的曾志偉愛子曾國祥結婚，2人愛得甜蜜又低調，感情一直相當穩定。（IG@wongmanyik）

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】然而日前卻開始傳出婚變傳聞，有網友發文指王敏奕的社交平台刪走了二人的所有合照，更有指她洗走了「婚戒紋身」。（IG@wongmanyik）

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】在謠言傳出後，王敏奕即在網上大派安心丸，出帖大曬手上的「婚戒紋身」。（IG@wongmanyik）

王敏奕再三否認與曾國祥婚變 老爺曾志偉力撐新抱

昨日（26/4）王敏奕出席公開活動時被問及此事時，她便向記者展示「婚戒紋身」，笑言刪除社交平台合照是因為工作關係，欲以工作相優先卻意外造成誤會，她坦言老公知道這事後也得啖笑。而同在現場的老爺曾志偉也有開腔回應，直指自己完全沒有擔心，因為他知道傳聞是假的。其實曾志偉多次公開大讚王敏奕是好新抱，更表示非常滿意她，完全深得老爺心。

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】王敏奕坦言老公曾國祥知道婚變此事後也得啖笑。（IG@wongmanyik）

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】其實曾志偉多次公開大讚王敏奕是好新抱，更表示非常滿意她，完全深得老爺心。（非當天照片）（陳順禎攝）

王敏奕絕世乖女 14歲賺錢撐起單親家

廣東惠州出生的王敏奕於1歲時隨父母來港定居，家住僅百多呎的柴灣公屋。小時候便經歷父母離異，與媽媽相依為命的她14歲便入行做模特兒賺錢養家，分擔家庭的支出。在母親再嫁後，她更身兼母職用心照顧同母異父的弟弟。

早年演藝事業有起色後，王敏奕更請母親與弟弟去旅行，完全是絕世孝順女。每次在採訪中提到母親都會眼泛淚光，而她最大的願望便是可以讓媽媽退休享清福。就連「不婚主義」的曾國祥也被這位乖乖女吸引，放棄不婚念頭由「無腳的雀仔」變住家好男人。

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】就連「不婚主義」的曾國祥也被這位乖乖女吸引，放棄不婚主義。 （IG@lajah）

王敏奕不愛物質 重視感情的「浪漫主義者」

由於王敏奕自小貧困公屋出身，當她嫁給曾國祥時曾被網友指她「脫貧」。其實王敏奕絕非物質主義者，而且老實說單靠她自己的人氣與工作量便可以「大富大貴」，自己本就是小富婆。而現實中的王敏奕更是重視感情的「浪漫主義者」，比起金錢她更著重雙方的陪伴與溝通。單看她與曾國祥沒有選擇鑽戒而是別具意義的「婚戒紋身」，便可見她完全不重視物質，她愛上的是曾國祥與她一樣浪漫與細心的物質，他們從來不吝嗇為對方付出。大概這就是愛情的模樣，拋開所有一切外在因素只喜歡你這個人。

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】由於王敏奕自小貧困公屋出身，當她嫁給曾國祥時曾被網友指她「脫貧」。（IG@lajah）