王敏奕擊碎離婚傳聞獲曾志偉力撐！絕世乖女14歲賺錢撐起單親家庭

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】近日多次傳出王敏奕與曾國祥的婚變傳聞,有指女方刪掉社交平台中2人的合照並洗走「婚戒紋身」,導致網民一度熱烈揣測他們的婚姻狀況。不過離婚傳聞並沒有發酵多久,王敏奕便以一舉動擊碎離婚傳聞,就連老爺曾志偉也開腔力撐新抱!



王敏奕2019年與拍拖6年的曾志偉愛子曾國祥結婚,2人愛得甜蜜又低調,感情一直相當穩定。然而日前卻開始傳出婚變傳聞,有網友發文指王敏奕的社交平台刪走了二人的所有合照,更有指她洗走了「婚戒紋身」。在謠言傳出後,王敏奕即在網上大派安心丸,出帖大曬手上的「婚戒紋身」,更寫道:「I’m loved, happy, blessed and I know it. Don’t let the behaviour of others destroy your inner peace(我被愛著,快樂著,被祝福著,而這些我都知道。不要讓別人的行為破壞你內心的平靜」,一句話一張相否認婚變,而與曾國祥的合照現時也能在社交平台上看到。

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】王敏奕2019年與拍拖6年的曾志偉愛子曾國祥結婚,2人愛得甜蜜又低調,感情一直相當穩定。(IG@wongmanyik)

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】然而日前卻開始傳出婚變傳聞,有網友發文指王敏奕的社交平台刪走了二人的所有合照,更有指她洗走了「婚戒紋身」。(IG@wongmanyik)

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】在謠言傳出後,王敏奕即在網上大派安心丸,出帖大曬手上的「婚戒紋身」。(IG@wongmanyik)

王敏奕再三否認與曾國祥婚變 老爺曾志偉力撐新抱

昨日(26/4)王敏奕出席公開活動時被問及此事時,她便向記者展示「婚戒紋身」,笑言刪除社交平台合照是因為工作關係,欲以工作相優先卻意外造成誤會,她坦言老公知道這事後也得啖笑。而同在現場的老爺曾志偉也有開腔回應,直指自己完全沒有擔心,因為他知道傳聞是假的。其實曾志偉多次公開大讚王敏奕是好新抱,更表示非常滿意她,完全深得老爺心。

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】王敏奕坦言老公曾國祥知道婚變此事後也得啖笑。(IG@wongmanyik)

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】其實曾志偉多次公開大讚王敏奕是好新抱,更表示非常滿意她,完全深得老爺心。(非當天照片)(陳順禎攝)

王敏奕絕世乖女 14歲賺錢撐起單親家

廣東惠州出生的王敏奕於1歲時隨父母來港定居,家住僅百多呎的柴灣公屋。小時候便經歷父母離異,與媽媽相依為命的她14歲便入行做模特兒賺錢養家,分擔家庭的支出。在母親再嫁後,她更身兼母職用心照顧同母異父的弟弟。

早年演藝事業有起色後,王敏奕更請母親與弟弟去旅行,完全是絕世孝順女。每次在採訪中提到母親都會眼泛淚光,而她最大的願望便是可以讓媽媽退休享清福。就連「不婚主義」的曾國祥也被這位乖乖女吸引,放棄不婚念頭由「無腳的雀仔」變住家好男人。

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】就連「不婚主義」的曾國祥也被這位乖乖女吸引,放棄不婚主義。 (IG@lajah)

王敏奕不愛物質 重視感情的「浪漫主義者」

由於王敏奕自小貧困公屋出身,當她嫁給曾國祥時曾被網友指她「脫貧」。其實王敏奕絕非物質主義者,而且老實說單靠她自己的人氣與工作量便可以「大富大貴」,自己本就是小富婆。而現實中的王敏奕更是重視感情的「浪漫主義者」,比起金錢她更著重雙方的陪伴與溝通。單看她與曾國祥沒有選擇鑽戒而是別具意義的「婚戒紋身」,便可見她完全不重視物質,她愛上的是曾國祥與她一樣浪漫與細心的物質,他們從來不吝嗇為對方付出。大概這就是愛情的模樣,拋開所有一切外在因素只喜歡你這個人。

【王敏奕曾國祥婚變離婚傳聞】由於王敏奕自小貧困公屋出身,當她嫁給曾國祥時曾被網友指她「脫貧」。(IG@lajah)