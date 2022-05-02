節食減肥導致半夜肚餓難入眠？8個Tips抑壓飢餓感　加速新陳代謝

在晚上睡覺前總會突然感到飢餓？有些人為了節食而不吃晚餐， 然而在開冷氣睡覺的夜裡，身體一旦失去熱能就更容易感到飢餓。我們常為了怕胖，索性挨餓睡覺，但飢餓感不僅使我們輾轉難眠，久了甚至會影響身體新陳代謝。



如果半夜餓了該怎麼辦？如何在飢餓時分散注意力？吃一些小東西可以嗎？以下提供 8 個讓你在半夜擺脫飢餓的方法。

減肥8大原則，令你睡覺不再挨餓。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

1. 晚餐控制在至少睡前 3 小時

現代人因為生活忙碌、加班導致下班時間晚，因而晚餐時間也被延後；晚餐若是晚吃，仍建議在睡前三小時內盡量避免吃東西，給予胃部至少 3 至 4 小時的消化時間。若是怕晚上還是會餓的話，可以嘗試將一日 3 餐分成少量多餐，且晚餐時攝取高纖低脂的正餐，不僅讓胃有飽足感，也能平衡血糖。保持適當的空腹感但不至於挨餓，就能輕易入眠。

2. 晚餐避免攝入過多碳水化合物

如果晚餐吃進大量的碳水化合物，如米飯和麵條時，身體內的血糖會急劇上升，又在短時間內快速降低，更容易使你在半夜感到飢餓，所以晚餐要盡量避免攝入過多的碳水化合物。

3. 喝些溫熱的飲品

飲用適度溫熱的飲品可讓體溫升高、並使胃具有飽足作用。 睡前慢慢喝杯熱牛奶、豆漿或是不含咖啡因的淡茶等，感受牛奶的香甜味、或是茶飲的醇香，身心也能逐漸放鬆與平靜下來，有助促進睡意。如果對純飲用飲品有些空虛感的話，推薦可以進食少量的湯品，像是油份少的清湯、味增湯，對腸胃的負擔較小，既能緩解飢餓感也能可以穩定血糖。

4. 喝碳酸水

飲用零熱量的氣泡碳酸水可以讓胃部膨脹，反射到大腦促使認知飽腹感，可以短暫抑制食慾，但注意不要喝過量，反而脹氣讓腸胃感到不適。若是可樂等含糖飲品，增加熱量之餘還會引發食慾，讓你更想吃東西了。

5. 嚼口香糖

藉由咀嚼口香糖，並透過增加咀嚼次數刺激中樞，來滿足大腦所發出飢餓的信號。但在選擇口香糖時，避免吃薄荷口味的涼感口香糖，因為這類口香糖的刺激性較大，反而可能使睡意全消，所以請選擇無糖或較為溫和的口味。

6. 按壓抑制食慾的穴位

可以嘗試按壓耳朵上的穴位來抑制食慾。耳朵裡有很多與內臟有關的穴位，其中，耳朵上方有一處凹陷部位，是掌管自律神經的「神門穴」，其能抑制飢餓感及緩解焦慮症狀。另外，若飯前 15～20 分鐘按壓耳朵軟骨中間中間突出的「飢點」，也能抑制過度的食慾。

7. 做助眠輕運動

睡前做幾組輕運動如瑜珈、呼吸冥想、腹式呼吸等適度的伸展，除了能幫助緩解疲勞、放鬆身體，也能分散注意力，降低飢餓感，尤其對節食中的人更是一石二鳥的好方法 。

8. 吃低脂高纖的食物

真的嘴饞很想吃東西時，最好吃易消化和低熱量的食物，如豆腐等豆類製品，而食用少量核桃、杏仁、奇異果也能協助改善睡眠品質。

有些人抵擋不住宵夜的誘惑，或是睡到一半餓過頭而爬起來偷吃零食，結果第二天起床感到滿滿罪惡感。其實真的很餓時，適量吃些對的小東西可以使人輕易入睡；不想吃東西的話，也有許多方法可以轉移注意力，以上方法不妨在感到飢餓時嘗試一下。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】