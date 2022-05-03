5對Converse厚底小白鞋推薦　小資女輕鬆增高5cm穿出長腿好比例

如果要從鞋櫃裡精選出一雙萬年必備小白鞋，相信大家都會同意「帆布鞋」絕對是首選！



為了能讓大家在入夏之前儘速補貨，儂編特別精選出5款Converse「厚底帆布小白鞋」，讓你同時顯瘦、百搭、增高三個願望一次滿足，重點是這些帆布鞋在價格上也比起市售球鞋的定價甜很多，偷偷告訴你~最便宜的那雙竟然500元有找！

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CTAS LIFT OX

延續經典低筒白黑滾邊帆布鞋設計，特別在維持整體輪廓的同時，偷偷於鞋底增加些微厚度達到 4.2cm 高，如果你本身不是恨天高粉又想要偷偷增高，非常推薦你可以從Converse旗下LIFT支線入手，保證讓你在行進間完全不會被察覺，輕鬆穿出名模般的好身材。

Run Star Hike

在網路上擁有超高聲量的Run Star Hike相信不用儂編多做介紹，在既有鞋型拼上增高泡棉和鋸齒狀焦糖、黑色鞋底的標誌性設計，讓鞋款達到近 6cm 增高效果，同時又能維持防滑好走的機能性，特別是一路延伸到鞋頭處的橡膠底，更賦予步態上的穩定降低任何翻船危機。

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RIVALS Chuck 70

如果你跟儂編一樣，喜歡在穿搭中加入一點趣味性，以「混血」作為設計主軸的RIVALS系列絕對會是你的心頭好，像是照片中採用純白鞋面搭配奶油色膠底與麂皮鞋舌、鞋側、鞋後跟拼接的混血小白，就是能在維持百搭特性又增加造型層次感的款式之一。

RIVALS Pro Leather X2

同樣也是剛剛提到的RIVALS系列，這款Pro Leather拼接款採用純白皮革鞋面搭配麂皮材質，並在鞋側和鞋舌邊緣點綴上艷紅色刺繡細節，讓整體風格更顯年輕活潑。但最吸引人的還是融入交錯編織圖騰的增高鞋底設計，是一款兼具外型與舒適度的帆布鞋。

Chuck Taylor All Star Move

如果你想要找一雙2022夏季限定的Converse小白鞋，那就非Chuck Taylor All Star Move莫屬了！全白鞋身搭配焦糖止滑鞋底，讓你即便是搭配正裝、洋裝也零違和。如果你本身是高筒帆布鞋的忠實擁護者，相同款式也找得到高筒版本，建議大家趁完售之前快點搶購！

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