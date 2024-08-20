賴慰玲再懷孕！獲影帝譽為「小鄭裕玲」　結婚不擺酒只簡單簽紙

賴慰玲宣布再懷孕！現年38歲的她，在2017年與交往5年的男友結婚，同年誕下第一胎，相隔約6年她日前公開再度有喜，在社交媒體分享孕照，表示「再擁有這條曲線，仍然有一種好奇妙的感覺」，並標籤「胎動依然是令我們最有幸福感」及「baby2iscoming」。賴慰玲演技一直備受好評，更有「小鄭裕玲」之稱，而她在感情方面亦瀟灑，入行多年零緋聞，而且結婚時還不會大排筵席，有自己的個人看法。



賴慰玲宣布再懷孕！(IG@laiwinki)

賴慰玲在中五時已獲香港演藝學院破格取錄，入行多年參演過多套電視劇亦被大讚好演技，連影帝黃秋生都特意點名稱讚，賴慰玲於2020年，憑著劇集《反黑路人甲》中飾演蔣家大小姐「蔣千霞」一角成功奪得「最佳女配角」殊榮，演技備受肯定！除了出色的演技外，賴慰玲當年奉子成婚，但拒絕以傳統方式大排筵席擺酒，其忠於自己的個性也令人欣賞！

賴慰玲在中五時已獲香港演藝學院破格取錄，入行多年參演過多套電視劇亦被大讚好演技。（laiwinki＠IG）

賴慰玲｜中五已獲演藝學院破格取錄

賴慰玲自中學時期開始就對戲劇具有濃厚興趣，在17歲時，當年只是就讀中五的她鼓起勇氣報考香港演藝學院，憑著出眾的天份與能力，竟獲演藝學院破格取錄，不過可惜當時賴慰玲希望入讀正規大學，所以就放棄了這個難得的機會，在2年後，賴慰玲因在高考成綪中有1科不合格，未能入讀其他大學，所以再次投考演藝學院，亦再次被取錄，入讀表演系藝術榮譽學士課程，正式開啟了賴慰玲的演藝之路。

賴慰玲於中五時已獲演藝學院破格取錄！（laiwinki＠IG）

賴慰玲一人分飾七角試鏡入行 演技超班黃秋生都大讚

賴慰玲在2011年畢業後，參與過不少舞台劇演出及電台節目，到2013年經恩師羅冠蘭推薦加入了TVB，憑著劇集《女人俱樂部》中飾演張慧儀年青版「許珍妮」而正式出道，據指當時賴慰玲在試鏡中以一人分飾七角的精湛演技而深得監製曾志偉欣賞，其出色的演技更令曾志偉特意安排她協助因久休復出未能入戲的前輩李麗珍分析劇本，最後亦成功幫助李麗珍投入角色！

賴慰玲憑著劇集《女人俱樂部》中飾演張慧儀年青版「許珍妮」而正式出道（《女人俱樂部》劇照）

賴慰玲｜據指當時賴慰玲在試鏡中以一人分飾七角的精湛演技而深得監製曾志偉欣賞！（laiwinki@IG）

賴慰玲在《女人俱樂部》中的演出大獲好評，之後就劇接劇，有份參演不同劇集。在2014年，賴慰玲與影帝黃秋生合作參演劇集《梟雄》，當時入行還未有2年的賴慰玲跟影帝級人馬同場演出不但未有怯場，更獲黃秋生大讚她演技超班，駕馭到不同角色，演技比得上Do姐鄭裕玲，更封她為「小鄭裕玲」。獲影帝點名稱讚，賴慰玲並沒有因此而自滿，仍然用心演好每一個角色，即使曾被批評聲線太尖很刺耳，她仍虛心接受並改善，最終於2020年，憑著劇集《反黑路人甲》中飾演蔣家大小姐「蔣千霞」一角獲得「最佳女配角」殊榮，演技備受肯定。

賴慰玲｜於2020年，賴慰玲憑著劇集《反黑路人甲》中飾演蔣家大小姐「蔣千霞」一角獲得「最佳女配角」殊榮。（laiwinki@IG）

賴慰玲獲黃秋生大讚她演技超班，駕馭到不同角色，演技比得上Do姐鄭裕玲，更封她為「小鄭裕玲」。（laiwinki@IG）

賴慰玲入行多年零緋聞！未婚懷孕 忠於自己拒為討好長輩而擺酒

賴慰玲入行多年一直零緋聞，形象相當正面，亦是圈中多位藝人的好友，不時在不同女星的聚會合照中都會見到她的蹤影，可見賴慰玲人緣極佳！賴慰玲於2017年未婚懷孕，更在社交平台上大方分享喜訊，於同年跟拍拖5年的舞台劇演員梁子峰註冊結婚，而他們的婚宴並沒有跟足傳統大排筵席，只是簡單簽紙跟家人吃頓飯而已，賴慰玲曾在訪問中提過，「擺酒是為了長輩，那我真是不想啊」，她忠於自己，拒絕為討好長輩而勉強擺酒的心態獲不少網民讚賞！

賴慰玲於2017年跟拍拖5年的舞台劇演員梁子峰註冊結婚。（laiwinki@IG）

賴慰玲未婚懷孕，更在社交平台上大方分享喜訊。（laiwinki@IG）

另外，對於買樓置業，很多人認為要先買樓才結婚，賴慰玲就曾在訪問中提及到，不認為需要買樓置業才能組織家庭，「如果你真的想結婚生仔，其他事情不會阻到你！」賴慰玲爽朗直率及忠於自己的個性，深受不少觀眾喜愛，也令她在圈內人緣極佳！

賴慰玲在圈內人緣極佳！（laiwinki@IG）