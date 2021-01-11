《萬千星輝頒獎典禮2020》昨晚（10／1）圓滿落幕，視帝視后分別由《踩過界II》的王浩信和蔡思貝奪得，而最佳男、女配角則由白彪、賴慰玲獲得，剛好兩位得獎女演員都是彼此的好姊妹，二人更與陳瀅、Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）、何雁詩和陳嘉寶是圈中出名的閨密團，自稱「SÏXTERS」，二人得獎時少不了多謝好姊妹。

好姊妹賴慰玲、蔡思貝分別奪得「最佳女配角」與「最住女主角」。（《萬千星輝頒獎典禮2020》擷圖）

好姊妹賴慰玲蔡思貝齊獲獎：在娛樂圈不容易找到好朋友

在《萬千星輝頒獎典禮2020》上頒發「最佳女配角」時，主持人Do姐鄭裕玲請出蔡思貝來頒獎並形容一下得獎人，她便猜到是好姊妹、圈中人緣甚好的賴慰玲得獎，毫不猶疑說出名字，二人深情對望一刻，流露出深厚姊妹情；而到蔡思貝得獎時，姊妹都出來給予擁抱；二人分別在致詞中感謝在圈中能認識到一班好姊妹。

▼▼▼按圖回顧賴慰玲、蔡思貝得獎感言，與姊妹溫馨場面，「SÏXTERS」成員也在社交媒體上恭賀姊妹▼▼▼

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賴慰玲、蔡思貝、陳瀅、Super Girls成員吳嘉熙、何雁詩和陳嘉寶組成閨密團「SÏXTERS」。（anjaylia@instagram）

圈中閨密團一籮籮 哪一團由中學便相識？

賴慰玲、蔡思貝、陳瀅、Super Girls成員吳嘉熙、何雁詩和陳嘉寶在去年聖誕才正式為6人姊妹組合命為「SÏXTERS」，當時陳嘉寶更笑指她們就像女團般能唱能跳又能演。

其實閨密團雛形是源於2014年播出的《女人俱樂部》中的「M Club」，當時陳嘉寶、陳瀅、賴慰玲與吳嘉熙已成為姊妹；劇集播畢多年，常見她們時不時也會聚在一起，不論是對方的婚禮、生日，都不會缺席，後來與陳瀅較友好的何雁詩、蔡思貝加入；在去年陳瀅生日中，她們6位決定一同釘耳環，作友誼的印記，讓吳嘉熙不敢大叫：「Our friendship is so painful！（我們的友誼很痛呀！）」，又在聖誕節到影樓拍攝閨密照，關係恍如家人般。

▼▼▼按圖看「SÏXTERS」的姊妹情，她們做過最瘋狂的事是？▼▼▼

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她們不論性格特質、人生經歷都非常不同，但仍然在複雜的娛樂圈中陪對方行過高山低谷，她們的友誼就像陳嘉寶所說：「大家係好想大家好，好想大家一齊幸福，甚至乎完全唔理自己利益，只係一心想幫對方行得更好更遠...」

▼▼▼【別人的閨密總是美美的】按圖發挖更多娛樂圈中閨密團▼▼▼

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▼▼▼《萬千星輝頒獎典禮2020》在1月10日舉行，小生花旦統統現身，按圖即看當晚女星穿搭，白色禮裙最無敵顯高貴？紅色禮裙誰最出事？▼▼▼