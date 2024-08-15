中式嫁娶｜蜑家民系水上人結婚習俗一覽！唱鹹水歌、陸上龍舟迎親

【中式婚禮/客家婚嫁/大妗姐】婚嫁大事自古多禮俗，而不同地方都有各自特色的婚俗。在香港，婚慶風俗分類為四大民系，分別是本地民系（圍頭人/圍村）、客家民系（圍村人）、蜑家民系（水上人：鶴佬、福佬、粵佬）以及潮閩民系（潮州和福建）。這次，《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳（芳姐），和大家細說蜑家民系傳統婚嫁儀式，當中更會分享客家傳統婚嫁用品、風俗特色等。



香港圍村嫁娶必睇 >>> 本地圍村/圍頭人婚嫁習俗一覽！祠堂証婚行禮、盆菜宴<<<

香港客家圍村嫁娶必睇 >>>中式嫁娶｜客家圍村人結婚習俗一覽！麒麟迎親、花轎接新娘<<<

水上蜑家人以海為家 以舟為室

蜑家是中國沿海水上居民的一個統稱，水上人以出海捕魚為生、以海為路。所以，以舟為室是泛海浮家的寫照，有一艘住家艇已是一家安身之所，亦有部份水上人會在靠岸淺水位置搭建棚屋居住。

香港水上人居民聚居地區分佈於大埔、長州、坪州、大澳、塔門、滘西州和香港仔等地。水上人平日起居活動都在住家艇或棚屋上，偶爾會上岸購買日常生活所需。

蜑家民系水上人婚嫁習俗 扒龍船迎親

住家艇上活動空間有限，所以水上人平日都會以唱嘆歌(鹹水歌)調劑生活，鹹水歌全為清唱，可以男女對唱、獨唱形式，當遇上紅白二事亦會用嘆歌抒懷。而在出嫁當天，新娘及女親友會一起唱嘆歌表達感受、對婚後生活的期望等，而親友就會嘆出對新娘子的祝福及提醒。

大埔鶴佬民族龍船舞 (圖片由受訪者提供)

傳統嫁娶時，如男女雙方都是水上人，都會以水上扒龍舟接新娘。男家把新娘從女家艇接到男家艇拜祖先和敬茶，一艘龍舟迎親、一艘龍舟送嫁、一艘龍舟盛載嫁妝禮品。在一片鑼鼓聲中，龍舟隊會進行經典扒龍舟儀式，非常熱鬧及有氣勢。

不過捕魚業息微，現時很多水上人已轉至陸上工作和居住，水上扒龍舟接新娘已成絕響。但水上人仍然會堅守祖輩傳統，轉由以「龍船舞」代替，過程中模擬撐船動作，如同在陸上扒龍舟一樣。

龍船舞 (圖片由受訪者提供)

在婚嫁大喜日子當天，整個族群會一同出動協助喜家，水上人婦女們會梳傳統的「福佬髻」，戴上闊邊帽，穿著一身整齊的漁家服服飾。服飾組件上會有繡花、花草紋、流蘇等，帶有吉祥、富貴及長壽之意。

婦女們會在女家附近開始手持船漿，做出撐船動作，沿路高歌打鑼打鼓。當新娘到達男家時，亦會做相同扒龍船的動作。陸上扒龍船極具獨特性，同時包含傳統價值意義、民族感情和回憶，令蜑家水上人的習俗得以繼續流存。