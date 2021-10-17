前婚禮統籌師見盡離合　超豪婚禮半年後即出軌：結婚不代表不寂寞

在茫茫人海，遇到一生最愛，共締婚約結伴一生，普遍人亦願意「豪」一次搞婚禮。42歲的Karen從事婚嫁行業12年，從婚禮統籌師到現時經營婚紗店，她曾為不同新人籌備世紀婚禮，幫忙挑選新娘的「The One」婚紗，她說：「我只是將『幻想』變真的人。」

唯美浪漫婚禮的延續，有幸福故事，也有唏噓現實；有人收獲真摰的婚姻，有人卻婚後半年即出軌離婚。看盡人生感情百態的Karen並未因此失去對尋找愛情的溫度，也她更涼深刻意識到：「別為年齡趕結婚。」



42歲的Karen在外國讀書長大，畢業後便回到香港打工，後來更選擇從事婚嫁行業。（黃舒慧攝）

香港工作文化「太Chur」難適應 轉投婚嫁行業覓出路

42歲的Karen在外國讀書長大，畢業後回流到香港從事公關行業。「一開頭我是負責籌辦roadshow、event、整理預算計畫等，但真的不習慣香港「太Chur」的工作文化，有時早出晚歸，就連自己飼養的兩隻貓都要找人托養，又要經常性OT。」Karen直言長久來說不是辦法，心靈與軀殼無一絲的喘息。

香港人為工作奉獻生活，對比起習慣外國慢活節奏的Karen來說，轉投其他行業或會更舒心。剛巧有次她參加中學朋友的婚禮，竟成為了Karen轉行踏進婚嫁行業的契機，一做便12年。「當時我參加婚禮，忽發奇想與朋友討論婚嫁行業，大家都認為有得搞。」所以Karen膽粗粗在家人支持下，開設婚禮統籌公司。

不過，後期面對愈來愈多同業競爭，在2011年，她選擇在婚禮統籌公司以外，亦開始兼營婚紗店，為新人締造夢想中的婚禮。

行外人會覺得搞婚禮是很光鮮，但實際自己知道是『蓬頭垢面』。 Karen

【按圖看】Karen從事婚嫁行業多年，遇上不少的新人故事，當中有人收獲幸福，有人最後卻是離婚收場。▼▼▼

婚禮統籌外表光鮮 實際是蓬頭垢面 必備「臨場執生」能力

行外人看婚禮統籌是唯美光鮮，往往充斥著如拍戲般史詩式的浪漫，讓人沉醉在幸福泡沫中，一點都不想擠破。但在Karen眼中做婚禮統籌卻是「蓬頭垢面」，有苦自己知。

「通常返工時間是朝5晚12點，新人還沒有起床我就坐緊的士去會場打點一切，臨近新人的大日子就更加忙，經常要抽額外時間作事前預備。」置身行業中方知多苦，做婚禮統籌事前功夫要萬事俱備，更要懂「臨場執生」，每次的完美婚禮背後，如同打仗。

「我每次搞婚禮，一定有一個隨身袋，入面有剃毛器、膠紙、衛生巾、除毛轆和必備的針線包，因為實際上，你知道每一埸婚禮都不會「完美」。」Karen笑言籌備每場婚禮最多是走走趯趯，並不是行外人般的優雅。每一對新人穿上精緻的禮服，在美輪美奐的結婚場地交換誓言的動人畫面，Karen背後的付出也是有血有汗。

她曾分享有次為新娘處理「婆媳關係」的經歷：「這對新人在英國工作，但選擇回香港舉行婚禮，但新娘與未來親家的相處不太融洽，有次男家要求女方婚前要先到男方的祖墓上香，但未來外母卻堅持：『未入門，點解要去？』」面對雙方堅持不懈的意見，Karen充當中間人角色，為新娘及外母做輔導，說服她們這些行動是是心意，而躬恭都是一種儀式，最後她的巧言亦化解雙方的心結，婚禮亦得以有驚無險地完成。

在Karen眼中做婚禮統籌是「蓬頭垢面」，有苦自己知。（黃舒慧攝）

難忘籌備長達2年的婚禮：我是實現「幻想」的人

籌備婚禮出現變卦是常事，隨機應變是Karen的技能，工作更要絕對要夠耐性和細心。她分享曾為一對新人籌備一埸近2年的婚禮，相當難忘：「一連四埸橫跨香港與意大利去舉行，一對新人先在香港進行簡單注冊、後到意大利的佛羅倫斯四季酒店舉行30人的婚禮、最後再到香港文華東方酒店舉行婚宴。」Karen直言當時一對新人是先到意大利度蜜月，她只好一人帶著新娘的婚紗坐飛機，從香港送到意大利。最後婚禮亦超額完成，亦得到客人的信任，就連他們兒子的滿月宴也是找她幫忙，延續婚禮的快樂。

我只是實現幻想的人。 Karen

世紀婚禮亦有唏噓 新人結婚半年即出軌離婚：不要為年齡趕結婚

每當Karen完成一場婚禮，也有不同的感悟，當中有幸福，亦有唏噓。要數一埸最令Karen印象深刻的婚禮，是在泰國峇里舉行的世紀婚禮。「當時放3分鐘煙花就動輒10多萬，入場歌曲更是阿拉丁的主題曲『 Whole New World』，場面震撼，婚禮的華禮程度叫人羨慕。」但原來別人眼中看來的金童玉女，不一定是幸福結局。Karen有次於中環約會時，巧合遇上新娘的姐妹，卻得悉二人的婚姻只維持了短短半年，男方便出軌第三者，最後離婚收場。

結了婚不代表不會寂寞，兩樣東西不是對等。 Karen

如夢般的童話婚禮，有人夢醒，有人仍在造夢。回憶婚禮統籌師工作的點滴，她指自己好像是個築夢者：「正如迪士尼城堡都要有人去起磚、去掃地。」當時被出軌的新娘，曾向她透露：「我今年已經30歲了。」那時Karen便意識其實不少人著重婚禮，卻忽略婚姻的重要性；有人會為年齡追趕一紙婚書，婚後卻無盡心力維繫，但其實後者才是值得經營的事。

從事婚禮統籌多年的Karen見盡新人的感情百態，但原來自己從沒有穿過婚紗。（黃舒慧攝）

經營婚紗店卻未曾穿過婚紗 盼珍貴一刻只展現於伴侶眼前

從事婚禮統籌多年的Karen見盡新人感情的百態，練成一身隨機應變的功力。後期她面對籌備婚禮的心力疲憊、年齡漸長和競爭大利潤少的情況下，決定在2018年果斷結束婚禮統籌公司，轉移跑道再開設多間以「自助式」租借服務為主的婚紗店，在疫情下絕處逢生，獲不少年輕新人支持。

我經營婚紗店多年，但我一次都沒有穿過婚紗。 Karen

她坦言身邊的同事，看見新入手的新款婚紗都會試穿一番，不過她卻堅持：「如果嫁不出的話，我不會著婚紗。」正如不少新人願意花數十萬，以至近百萬籌備一個豪華的世紀婚禮，卻忘記婚約背後的重要性。

有時去認識生活，都不一定要貴嘢。 Karen

對於Karen而言，離離合合的故事，並未磨掉她對愛情的憧憬。她單身多年一直認真尋尋覓覓，等待對的人，卻絕不為趕年齡而結婚。只為一生只穿一次婚紗，挽著愛侶緩緩地步進教堂中央，在對方面對許下白頭到老、永結同心的誓言。

【按圖看】前婚禮統籌師Karen從事婚嫁行業多年，後來轉投事業跑道開始經營婚紗店，看看她給予新人挑選婚紗的建議，以及她的看法。▼▼▼

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攝影：黃舒慧



場地提供：Paradiso bridal、Uno Bridal



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