婚禮限聚令2022 | 限聚令婚禮人數最新消息！疫情婚禮點搞好？

【婚禮限聚令2022／最新消息／限聚令婚禮人數】近日確診個案逐步回落，未見有明顯的反彈跡象出現。許多場所於早前已漸漸回復正常。受限聚令影響不少準新人也相當頭痕，因限聚令話變就變，為了遷就限聚令而可能需要一改再改。早前政府針對餐飲業務包括婚宴活動人數上限有了最新的安排，即看一看在最新的婚禮限聚令下應怎麼安排婚禮吧！



婚禮限聚令2022最新消息！限聚令婚禮人數最新安排是甚麼？

近幾年受疫情影響，準新人們在籌備婚禮時也遇上了不少困難，早前政府收窄社交距離措施時更是導致不少婚禮需要取消和延期。5月3日政府宣布進一步放寬社交距離措施，餐飲業的最新安排與婚禮及宴會息息相關，相信準新人們也特別關心，隨著婚禮限聚令2022最新更新，早前籌備的婚禮或許又有新的安排了。

【婚禮限聚令2022／最新消息／限聚令婚禮人數】近幾年受疫情影響，準新人們在籌備婚禮時也遇上了不少困難。（IG@kungkaty）

婚禮限聚令2022｜餐飲處所最多八人同坐一桌

首先，政府宣布5月5日起將提前放寬餐飲處所每桌的人數上限，同坐一桌的顧客數目上限將由目前的4人提升至8人。選擇小型婚宴而非宴會形式的準新人可以選擇減少圍數並提高每桌的人數，將原本的2桌重新合併成1桌，以及重整座位安排。

【婚禮限聚令2022／最新消息／限聚令婚禮人數】政府宣布5月5日起將提前放寬餐飲處所每桌的人數上限。（IG@kungkaty）

婚禮限聚令2022｜5月19日起人數上限提升至120人

雖然5月5日便提早放寬餐飲處所最多8人同坐一桌，但宴會活動的人數上限則未有同步放寬。在5月5日至5月18日期間，餐飲處所只可進行不超過20人的宴會活動，而由5月19日起才開始逐步放寬，宴會活動人數上限將會提升為120人。5月19日前舉辦婚宴的準新人則無須作出變更，而婚宴日期在5月19日打後的準新人則可考慮宴請更多親朋戚友和提高圍數。

【婚禮限聚令2022／最新消息／限聚令婚禮人數】由5月19日起才開始逐步放寬，宴會活動人數上限將會提升為120人。（IG@missjni）

婚禮限聚令2022｜婚禮儀式相關安排

在與婚禮有關的任何宗教或傳統儀式期間，每間酒店套房內不得有超過20人，而儀式須於上午8時至下午5時之間進行，除作為儀式一部分的飲食時間外，任何人在該套房內須一直佩戴口罩。

【婚禮限聚令2022／最新消息／限聚令婚禮人數】在與婚禮有關的任何宗教或傳統儀式期間，每間酒店套房內不得有超過20人。（IG@kungkaty）

溫馨提醒：現時所有餐飲處所的其他規定及限制繼續適用，包括離開餐桌時不得飲食並必須佩戴口罩，所以切記提升宴請的賓客在離開坐位時戴好口罩。所有客人在進入處所前也須利用手機或其他流動裝置上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。