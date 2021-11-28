婚禮策劃師兼任「職業伴娘」　親述幕後新郎拆新娘家門等荒唐怪事

撰文：深圳微時光
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S在深圳從事婚禮策劃將近8年，大約從2017年初開始，職業伴娘的需求逐漸興起，她也會應新娘之邀，承擔這一角色。經歷了數百場婚禮，她見證過新人們深情且美好的一刻，也窺見過婚宴上的貌合神離與矯飾作秀。她看見新娘父親躲在婚宴角落裡默默流淚，聽見新人在婚禮上懷念逝去的至親，也察覺到那些不夠融洽的原生家庭，子女與父母之間的隔閡與疏離……

以下為S的自述：

我是S，在深圳做了8年婚禮策劃師。

大概從2017年初開始，大家對於職業伴娘的需求多了起來，在婚禮策劃的本職工作之外，我也做了將近5年的職業伴娘。我們自己稱「職業伴娘」做新娘小秘書，新娘真正的伴娘，大都是生命中非常重要的朋友或者親人，她們跟新娘感情深厚，不過多數人的婚禮經驗是空白的，在婚禮上該幫新娘處理哪些問題，很多時候大家是沒有概念的。

我們作為新娘小秘書，就是要把伴娘的職能部分承擔起來，陪在新娘身邊貼身服務，安撫她的情緒。因為新娘在這一天會很緊張，害怕時間趕不及，害怕外面很多事情沒有安排好。我們要替她留意各種細節和流程，處理瑣碎事情或突發狀況。

尤其廣東人講究吉時，新郎接新娘時，有些姐妹玩接新娘遊戲太盡興，怎麼都不肯放過兄弟，因而錯過吉時的情況也發生過。所以我們的職責之一，就是把控好各個環節的時間點。

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沙井福永當地人接新娘　一度被稱為「拆遷大隊」

國慶假期，是我們一年最忙的時候。今年從10月1日開始，我差不多要一直忙到16號，這大半個月基本上就是馬不停蹄地工作。一般來說，每年婚禮最少的時候是年中，大家都希望避開7月中鬼節，另外就是一年過了一半，廣東人會覺得這個意頭不好，好像婚姻走不到終點的意思。

相比8年前，現在年輕人舉辦婚禮更講究個性和創意。8年前，大家沒有那麼多的想法和點子，有些聽長輩的，有些聽酒店或者我們的安排。這幾年不一樣了，大家能了解的東西太多了，想法很多。

現在像海邊婚禮、草地婚禮，在我參與過的婚禮中大概佔了一半。當然新人們也會兼顧長輩的需要，像很多戶外婚禮結束後，就會安排賓客進入大廳圍桌吃飯。

不收禮金的婚禮我也遇到過，不過真的非常少。

在廣東人當中，潮汕人最講究吉時，有的凌晨兩點就要把新娘接到家裡，我們跟隨新娘一整天，也要將近20個小時。潮汕人婚禮特別的一點，就是要拜神。新娘和新郎兩邊，會各自給新人舉行一個拜神的儀式，這個儀式大概要半個小時，他們要給神明、祖宗上香，「好命婆」和家裡最有威信的長輩，也會給新人講很多的話。

在前些年，深圳本地人玩接新娘遊戲是很過分的。尤其是寶安沙井、福永那一帶，我們都不太願意接那邊的單，接了一般都要加價。當地人好像有個說法，就是新郎一定要取得新娘家裡的大門，所以兄弟們都會幫著新郎拆掉這扇門。在沙井和福永，聽說很多新娘家裡，這一天會特地換上一道輕便的門，因為知道他們一定會鬧事。

除了拆門，很多兄弟會準備麵粉炮，就是在炮仗裡裝麵粉，往新娘家裡到處扔，還要踢門什麼的，總之鬧得非常兇。我們還專門給這些接新娘隊伍起了個名字，叫拆遷大隊。有一次在沙井，接新娘的兄弟們玩得太過了，導致伴娘受傷。這在當地也成了個小新聞，出了這次事件以後，大家就不敢鬧得太厲害了，現在情況算是好了不少。

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婚禮上的真實面孔

在婚禮當天，新人都是很緊張的，畢竟大家都是第一次結婚。緊張的狀態下，很多真實情緒就不由自主地流露出來。而且在婚禮上一忙起來，你做的動作，就是習以為常的動作。因此我們在婚禮上，很容易看到新人們真實的感情狀態。

感情非常好，自然而然進入婚姻的新人，在我經手的婚禮當中佔了大多數。當然，也有不少新人，可能就是覺得年齡到了，相親後匆匆地準備結婚。這種差異從婚禮現場的致辭中，就能看出來。

如果是致辭非常按照套路，或者像範例一樣，這種可能就是為了結婚而結婚的，對對方的了解和感受並沒有特別深。如果是相愛的這種，你能看出來，他們為這段致辭花了很多心思，準備了很久，在話語中也非常地珍惜對方。

比較有意思的是，我們一般會認為新娘哭的比較多，但是在致辭環節，大多時候都是新郎在哭，很多新郎哭起來都剎不住車，哭得特別用力。而且這幾乎是新郎在婚禮當天最緊張的時刻。我妹妹結婚時，妹夫上台致辭前，特意喝了兩杯酒壯膽。

當然，也有在婚禮上刻意曬恩愛的，這種不多，而且一眼就能看出來。我之前參加過一個婚禮，新娘在婚禮上，把兩人的故事講得特別美好，新郎會理性一點，整個狀態更像是配合新娘。但是在細節上你會覺得怪怪的，比如說新娘全場婚禮的關注點，就是怎麼拍照更漂亮，兩個人這麼站位效果好不好，這個角度光線如何，她很少顧及新郎的感受，兩人眼神、肢體的交流其實也不多。

我們跟女生比較熟，知道她迫切希望進入婚姻，也能看出來新人曬恩愛的成分多了一點。後來，這段婚姻也僅僅維持了很短一段時間。

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我經手的婚禮中，一般都是雙方條件匹配，傳統門當戶對的情況比較常見。

年齡、經濟條件懸殊的婚禮我只經歷過一次，印象也很深。新娘不到20歲，新郎年近不惑（編按：即約40歲），女孩家裡經濟狀況不太好，男方比較有錢，當時新娘已經懷了新郎的孩子。

女孩家裡不支持這段婚姻，婚禮當天，女孩因為與家人爭執，哭了好幾次。我去女孩家裡的時候，她祖母拉著我說，孩子還這麼小，這就要嫁給別人了。我聽了這句話心裏特別不舒服，很心酸。

這場婚禮在酒店擺了不到10桌，女孩家人只坐了半桌，大概5、6個人。而且在婚禮現場，男方父母跟女方父母幾乎零交流，能看出雙方家庭對這段婚姻都不滿意。

一般而言，新娘父母在婚禮當天的情緒是非常複雜的。接新娘過程中尤其明顯，新人給女生的父母敬完茶後，基本上新娘的爸爸媽媽就撐不住了，流淚，或者直接哭出來。但是在新郎家裡，更多的是一派歡天喜地的景象，這是很明顯的差異。

在婚宴父母致辭這個環節，差別也很明顯，女方父母致辭中，一般更關注二人的關係，希望兩人互相扶持，像「女兒交給你，希望你好好對她」，或者說「你將來受氣，你要記得回來，父母在這裡」。男方的父母的發言一般會非常周全，要照顧到場內不同人群，比如肯定會有感謝來賓、親戚朋友這種。

新人的父母中，如果有一位離世了，在婚禮中肯定是會被懷念的。除非那位生前就和孩子關係特別糟糕。新人在婚禮上，懷念逝去至親的時候，是非常令人感動的。

我們也遇到過，新人和父母關係不好，又不得不邀請對方參加婚禮那種。那個情況下，父母和孩子在現場眼神交流都很少。有時候在婚禮籌備時，也會聽到新人抱怨「我根本不想讓他來參加」之類。

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婚禮前夜的那些不安與猶豫

我的本職工作還包括婚禮策劃師。其實在前期準備的時候，也會看到新人們即將步入婚姻的緊張與不安。對未來生活不確定性的焦慮，女生會跟我講得比較多。男生也會講一些，但一般會集中在家庭責任和經濟壓力上。

我印象比較深的是有個新娘。當時她和男友在一起蠻久了。可是準備聘禮的過程當中，雙方家庭因為禮金數額，產生了很多不愉快情緒。

女生後來就跟我說：「我跟他在一起那麼久了，他為什麼沒有真正地考慮我的感受，這筆錢我結婚後也是要用於家庭上的，還是我們兩個人的。」女生質疑男友：「但是你也沒有站在我的立場上，未來日子還會有很多問題，你會支持我嗎？」最後兩人的婚禮取消了，後來也分開了。

另外有一個男生，當時準備婚禮時，都是他一個人在跟我接洽，我全程都沒有見過她的女友。最後，婚禮所有的東西、流程都準備好了，我們靜待新人如期舉行時，兩人卻取消了婚禮。這個男生特別大方體貼，主動提出要把尾款繳付給我。後來他在老家跟另一個女孩結婚時，還邀請我去做策劃，我給他推薦了當地的策劃師朋友。

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像深圳這個地方，大家都特別忙。在前期準備過程中，不少情況下，是女生主出面跟我接洽，因為男生太忙了，只能偶爾出現一兩次。

我也遇過直到婚禮才看見男生的情況。不過這對新人情況比較特殊，他們當時都在美國工作，女生為了準備婚禮，專門回來了半年。他倆的感情特別好，每次女生跟我溝通完，都會專門打電話跟男生再講一遍。雙方父母非常nice，這場婚禮給到我的情緒價值和成就感，真的很高。

很棘手的客戶我也碰過，他們會要求所有東西都必須是完美的，可是你追求完美這件事情本來就不正確。而且這種客戶，一般都會把費用壓得很低。這類客戶其實在前期溝通中，就能很明顯地看出來。新人或者他們的長輩，如果連成本都不顧及，一而再再而三地跟你講價，你就知道後面的服務也會很難做，他們會要求絕對完美，你很難令他們滿意。

以前我會覺得，既然人家找來了，那就硬著頭皮接下來。後來我就不這樣了，我可能會想辦法把這種客戶推掉，因為花了很大精力付出後，他不認可你，無論是收入，還是個人成就感，你最終都得不到。

我還遇到唯一一個客戶，婚禮當天對我各種誇讚，婚禮結束卻不肯繳付尾款，那個尾款數目我還記得很清楚，一場婚禮完成後，我自己還要賠錢。

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經手過這麼多婚禮，在我眼裡最美好的還是我妹妹的婚禮吧，我們是至親姐妹，她和妹夫的感情我都一路見證了。血脈親情，以及對這段感情的理解，對我而言，意義都是非比尋常的。而且他們對我的信任也是百分之百的，讓我想怎麼弄就怎麼弄，給了我足夠的發揮空間。

我印象特別深的還有一場婚禮，新郎的父親是位男高音歌唱家，那天來的賓客當中，整個弦樂團的成員都到了，新郎在現場彈起了自己創作的鋼琴曲，新郎爸爸和朋友們在婚禮上昂首高歌，非常浪漫、富藝術感。

如果將來我給自己辦婚禮的話，我想要舉辦一場以開心為主題的，來參加婚禮的人，是我的親人和好朋友們，大家不是為了趕流程或者完成任務的感覺。我跟他們一樣，都是來參加婚禮的，大家也別對我有太大期待。拋開那些習俗和禮節，所有人都非常放鬆，怎樣開心就怎樣做，這就是我想要的婚禮的樣子。

生活苦樂參半，作為婚禮策劃師和新娘小秘書，我從這些年的見證和體驗中，感受到的更多是美好和感動，將來也會在這條幸福之路上堅持下去，見證並留存最動人的時刻與記憶。

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【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】

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