胡杏兒自爆為《肥田囍事》增肥40磅方法 42歲仍勇於挑戰自己

胡杏兒自2015年離巢TVB，積極地向多方面發展，近來她北上主攻內地市場，甚少在香港的銀幕上露面，然而她近日登上陳敏之的個人YouTube Channel節目《chi chat》，大談當年拍《肥田囍事》失落視后一事，坦言認為自己犧牲很多，分享當年地獄式增肥的辛酸。



胡杏兒自爆為《肥田囍事》增40磅方法 （YouTube@陳敏之 Sharon Chan）

胡杏兒：「不能夠因我付出多就給獎我」

胡杏兒向陳敏之坦言：「坦白講，我26歲時候嘅演技，係唔夠後面時候好，又唔能夠單純話因為我付出得多就畀個獎我犧牲極大。」而當年胡杏兒為了增磅，更曾經要入院插胃喉喝營養奶，她又透露當時Stephen（前無綫總經理陳志雲）曾希望用真實紀錄片的形式，拍攝她增磅的過程，不過她都拒絕：「Stephen好有遠見，佢想搵部機跟住我，由我第一日開始，但我拒絕咗，因為我嗰時好驚，好大壓力，好驚自己肥唔到，閉關咗個幾月。其實拍上一套劇開始，我已經開始食，靠食同瞓，記得我到131磅嘅時候，我係平台期，停咗喺度唔再肥，之後我就轉咗飲營養奶，嗰啲係醫院插胃喉嘅營養奶，唔好飲，好甜，我要飲一啖凍好立克沖落去。」

當年胡杏兒為拍攝《肥田囍事》時，體重在兩月內激增40磅。（《肥田囍事》劇照）

拍攝《肥田囍事》之後，胡杏兒就用最快的速度回復昔日好身材。她曾經在內地節目《燃燒吧卡路里》中透露減肥方法，她表示減肥餐單跟增肥時的截然不同，在減肥過程中她只吃雞蛋、蔬菜及水果，每日堅持做30分鐘帶氧運動，達至消脂效果。現為3子之母的胡杏兒，仍然擁有健康纖瘦的身材，年過40歲仍然會挑戰自己，參與各式各樣的節目，還會以不同的造型示人。

42歲胡杏兒挑戰爭做女團 北上發展非一帆風順

視后胡杏兒自從於2015年從TVB正式離巢後，近年鮮少參於香港的幕前演出，主力北上進軍中國內地市場發展。胡杏兒早前參與內地人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》，與蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、王心淩等中港台藝人力爭做女團成員，而42歲已成人母的胡杏兒就希望藉今次節目繼續為自己的事業衝刺。

胡杏兒於2015年與老公李乘德結婚後先後誕下三個寶貝兒子，已成三子之母的她除了當賢妻良母外，亦不甘放棄事業，同時家庭事業兩兼顧，當一個雙職母親。離巢TVB的胡杏兒近年將工作重心轉到內地，繼於《演員請就位2》勇奪冠軍後，胡杏兒在2022年初加盟拍內地人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》，與內地代表那英、寧靜、黃奕、吳謹言、張薔、黃小蕾、張歆藝、譚維維、毛俊傑、齊溪、張儷、朱潔靜、趙夢、于文文、劉戀、徐夢桃、唐詩逸、張天愛、趙櫻子、吳莫愁、王紫璿；台灣代表許茹芸、阿雅、王心淩、郭采潔，以及「少女時代」前成員鄭秀妍（Jessica）其他29位姐姐比拼唱力爭組成女團出道。

【乘風破浪的姐姐3/胡杏兒】網友很期待杏兒在《乘風破浪》中的表現。（微博@胡杏兒）

胡杏兒短髮造型超型格

為了參加《乘風破浪的姐姐3》，繼《律政新人王》及《衝上雲霄2》後，胡杏兒時隔10年再次換上型格幹練短髮造型示人，象徵再次重新出發挑戰自己。胡杏兒表示，有別於上次的《演員請就位2》，這次挑戰的不是自己擁有多年演出經驗的演技，而是較少接觸的唱歌和跳舞，對胡杏兒來說是一個全新的挑戰，而她亦希望藉自己來鼓勵大家繼續勇於挑戰自己：

今次能夠有這個可以給30歲以上的藝人參與的綜藝節目，給自己挑戰才能，正好給大家一個正面訊息，即使已屆某一個歲數，無論已婚或未婚，甚至已為人母也好，仍可為自己的事業拼搏和挑戰，不要被一個身份框框限制著。 胡杏兒

乘風破浪的姐姐3│胡杏兒換上型格幹練短髮造型示人。（微博@胡杏兒）

其實從胡杏兒決定北上進軍開拓內地市場時就可以看出她是一個勇於走出舒適區挑戰自己的人。胡杏兒在香港的娛樂圈發展順遂，早已貴為TVB視后，不但是劇集女主角，多部有份出演的劇集亦收視亮眼。對於自己北上發展被諷「賺人民幣」，胡杏兒就坦言到了內地市場自己已經沒有演出女主角角色機會，並非外界想像得如此一帆風順。

沒有女一演了現在，我覺得很難。其實我一直就會覺得，你說演技的比拼是很難公平的。（連你胡杏兒都是這樣的？）對啊，胡杏兒是誰啊，胡杏兒不代表誰的。（惡評會寫什麼？）什麼回大陸撈金啊，那些都會寫。 胡杏兒

乘風破浪的姐姐3│胡杏兒坦言到了內地市場自己已經沒有演出女主角角色機會。（微博@胡杏兒）

老公李乘德支持胡杏兒為事業打拚

選擇家庭事業兩兼顧的胡杏兒要中港兩邊走，難免會少了照顧家人的時間。對此，胡杏兒老公李乘德不但沒有抱怨，更願意擔起照顧三名兒子的責任，以行動支持胡杏兒，讓太太能無後顧之憂地打拚事業。而胡杏兒亦指相比年輕時，現在覺得家人才是最重要的，名利等其他東西則比較虛無，並且十分感激家人一直以來的支持。現時胡杏兒勇於走出舒適圈，不斷挑戰自己，創出更多無限可能，這堅毅不屈的精神絕對值得讚賞！

感覺這會是一次好玩的挑戰，也同時感激家人的支持，參與這個節目也要一段時間，無論怎樣最緊要享受舞台。 胡杏兒

乘風破浪的姐姐3│胡杏兒感激家人的支持。（胡杏兒ig）

【胡杏兒Q&A】