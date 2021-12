胡杏兒李乘德結婚六周年鐵婚　老公給她安全感而認定他

胡杏兒李乘德︳胡杏兒與老公李乘德(Philip)28日為結婚六周年紀念日,日前她在社交平台Instagram分享與老公的手牽手的婚照,甜蜜告白老公。胡杏兒對老公一見鍾情只因他給她最大的安全感,讓她認為李乘德就是值得走一輩子的人。



胡杏兒與老公李乘德(Philip)28日為結婚六周年紀念日。(IG:myoliemyolie)

胡杏兒自離開TVB後決心在內地發展事業,婚後依然未減產。近日回內地拍攝新劇《獅子山下.情》因而未能回港與老公李乘德及兒子團聚。28日為胡杏兒與老公李乘德的結婚六周年紀念日,她在社交平台Instgram分享一張婚照,兩人笑容可掬相當幸福,並寫道:

「鐵,代表力量,堅毅不屈。六年了,鐵婚了,願我們一步一步,一年一年的,慢慢的走下去!愛你!」 胡杏兒

胡杏兒與李乘德六年踏入鐵婚。(IG:myoliemyolie)

胡杏兒老公李乘德同樣隔空放閃,在社交平台分享多張結婚照及全家福,一家五口身穿全黑造型的禮服,相當入型入格。李乘德深情表示:「Six years ago, having just each other seemed to be our world. Six years later our world has expanded just a little bit……」即使兩人結婚已踏入第六年,但是恩愛如初,有了小孩後反而經常放閃,羨剎旁人。

胡杏兒與老公李乘德一家五口的全黑造型照。(IG:hakkaphil)

胡杏兒李乘德是剛剛好的戀人

胡杏兒斬斷與黃宗澤的八年情後,2015年因在街頭與李乘德擁吻而令戀情曝光,更在同年12月火速結婚,獲粉絲送上祝福。兩人決定閃婚全因彼此早已認定對方就是那位對的人,過去胡杏兒曾在訪問中提到自己對老公李乘德是一見鍾情:

「他絕對是我喜歡的類型,很正,覺得他有很簡單的感覺。」 胡杏兒

胡杏兒與老公李乘德在對的時間遇到對的人。(IG:hakkaphil)

而李乘德過去也曾向身邊友人透露自己很想認識胡杏兒,也許就是這一種微妙的關係,令彼此相知相遇並火速相戀。能在對的時間遇上對的人絕非易事,但是胡杏兒與李乘德正是一對剛剛好的戀人,兩人步伐與目標一致。

胡杏兒對老公李乘德是一見鍾情;而老公亦早就想認識胡杏兒。(IG:myoliemyolie)

李乘德給胡杏兒安全感

李乘德對於這份戀情尤為珍惜,自與胡杏兒相識後就無間斷發短訊給她,同時亦把所有想法及接下來想如何生活都全告知她:

「他剛開始時,便坦白問我,有否想過結婚生小孩,若然沒想過,我們便不太適合。」 胡杏兒

李乘德在剛與胡杏兒交往時就把所有未來的想法告訴她(IG:myoliemyolie)

這亦給了胡杏兒滿滿的安全感,因而讓杏兒覺得李乘德就是那位值得靠一輩子的人。同時兩人有著相似的價值觀,並且非常著重心靈的溝通:

「我們無所不談,聊到不想睡覺…當我鑽牛角尖時,他會提醒我要感恩,因為我已得到很多,不要只著眼於不開心的事。」 胡杏兒

胡杏兒與老公李乘德一家五口齊慶生,幸福模樣羨剎旁人。(IG:myoliemyolie)

李乘德把胡杏兒當公主愛錫

胡杏兒與李乘德的戀情曝光後,當年不被看好。早年李承德常被形容為「花花公子」,但後來與胡杏兒婚後似乎成為了緋聞絕緣體,並成功改變負面形象,非常愛錫胡杏兒,特別在胡杏兒懷孕後,更把她當成「公主」百般呵護。杏兒曾表示在她懷孕昤,老公會滿足她一切食的要求,讓她無時無刻都感到非常窩心。

李乘德超寵愛胡杏兒。(IG:myoliemyolie)

胡杏兒:李乘德教她做回小孩

也許在愛情裏能讓一個女人變成小孩的模樣,這才是她最舒適最真實的狀態,能在生活中尋回最初的自己,就只有對的那個他才做到。回望過去,胡杏兒一直感恩自己遇上老公李乘德,並表示:

「我的前前任和前任都很棒,他們一個教我做溫柔的女人,一個教我做成熟的女人,但我最喜歡現任,他教我做回小孩。」 胡杏兒

胡杏兒:李乘德教她做回小孩。(IG:myoliemyolie)

在婚後老公李乘德依然貼心的照顧胡杏兒,並沒有因為婚後而懶散。杏兒曾在訪問中透露李乘德對她的愛是在日常生活的細微行為所表現出來,如過馬路時他會站在有車輛的一邊、睡覺前會為杏兒吹乾頭髮。杏兒有試過因工作太累,回家洗頭後就直接濕著頭髮倒頭大睡,最終卻被老公一邊責備,並一邊替她吹乾頭髮。

李乘德在結婚後對胡杏兒依然無微不至。(IG:myoliemyolie)

胡杏兒李乘德四年抱三羨剎旁人

2017年胡杏兒迎來第一位兒子Brendan;2019年再誕次子Ryan;今年誕下幼子Liam,組成一家五口的幸福家庭。胡杏兒更曾大方分享育有三子的喜悅:「我來自一個有兩個姐姐的家庭,從小就體會到三姊妹的好處,一直覺得如果能有3個孩子會是一件特別美好特別幸福的事。2020年的聖誕節告訴大家,願望成真了」。

胡杏兒與老公李乘德四年抱三,三位兒子都超帥氣。(IG:myoliemyolie)

胡杏兒為李乘德反擊「軟飯王」稱號

婚後的胡杏兒雖然開始把重心放在家庭上,但是熱愛演藝事業的她依然有在努力打併。即使當時懷著幼子Liam仍北上工作,而老公李乘德因留港照顧小孩而被網民狠批他「食軟飯」。向來受夫的胡杏兒不忍老公李乘德被誤會,隨即打下千字文為他護航,霸氣反擊網民力證老公非「世紀軟飯王」,並指老公因事業非常穩定,就算不用工作也沒問題,同時亦不忘感激老公讓她繼續在事業上打拼。

胡杏兒與李乘德一家五口的手仔。(IG:@myoliemyolie)

胡杏兒與李乘德在剛剛好的時間遇到想法一致的人,除了幸運,亦需要雙方的付出去經營愛情,才令婚姻更幸福美滿。

