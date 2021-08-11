胡杏兒老公被批「食軟飯」　閒言無損真正幸福：他是101分好老公

胡杏兒｜胡杏兒與丈夫李乘德於2015結婚，二人生下三子，胡杏兒在婚後仍頻頻演出與出席不同節目，李乘德則較少分享自己的工作，反而多貼家人合照，怎料卻引來網民留言，批評他「食軟飯」，辛苦了胡杏兒。



胡杏兒老公李乘德鮮有在社交媒體上分享工作日常，近日就有網民批評，指他是「世紀軟飯王」。 (hakkaphil@IG)

老公李乘德被批「食軟飯」 胡杏兒反駁： 我有幸證明自己

李乘德鮮有在社交媒體上分享工作日常，近日就有網民批評，指他是「世紀軟飯王」，更以袁偉豪作比較，指李乘德天天只與小孩玩樂，太太胡杏兒就在產前產後都在大陸拍戲，又問到他的酒吧在哪。

而李乘德就回應，指自己多年努力工作，擁數間公司，有數十員工，生意不錯，所以有時間跟小孩相處，又指家人與小孩最重要，更邀請網友到酒吧作客。而胡杏兒鮮有留言反駁，指丈夫李乘德一向低調，開「IG」只是為了保護她與家人，提到丈夫多年來努力工作，事業有成現在大可停下來，不愁生活，但他沒有。胡杏兒為李乘德解釋，指他陪小孩是因為她一直在內地工作，又感激丈夫一直支持她，作為她的強大後盾，讓她可以放心追夢，說道：

至於我自己，我認為並非一切都與金錢有關。我很幸運有機會去證明自己和追夢。工作是一種權力，我們都應該支持和尊重在任何行業努力工作的女性和男性。 胡杏兒

胡杏兒與它公李乘德常常分享一家合照，相當幸福。（myoliemyolie@IG）

胡杏兒與李乘德一見鍾情 拍拖3月即被求婚

在《魯豫有約一日行》的訪問中，胡杏兒談到自己對李乘德是一見鍾情；而李乘德就早已向朋友透露，很想認識胡杏兒。胡杏兒又說：「他絕對是我喜歡的類型，很正，覺得他有很簡單的感覺。」胡杏兒指大家目標與步伐都一致，有指一起3個月李乘德就向她求婚，又指對方自相識以來不斷發短訊給自己，把所有想法、接下來想如何生活等等想法一一分分享，她說：「這個人如果沒有想要settle down的話，他不會問你這些問題吧？」

胡杏兒為李乘德誕下3子，組成一家五口溫馨幸福。(hakkaphil@ig)

有指胡杏兒在2015年被拍到跟一名男士在街頭熱吻，事後隨即大方公開與李乘德的戀情，她後來在《魯豫有約一日行》談到：「公布了，一年後還是很有壓力的！如果一起要偷偷摸摸，倒不如大方一點公布，不希望到被拍到時才遭人胡說八道。清清楚楚站出來，代表大家都是很有誠意去看待這件事。」胡杏兒李乘德於2015結婚，婚後誕下三子。

胡杏兒近日也受劉嘉玲邀請，在《對照記》中談到如何平衡感情與工作，指回想起來，其實一點也不容易，但幸得丈夫支持。她指生了孻仔後的第二個月，便要回內地工作，說：

老公很支持我，當時自己牽掛家中兩個小朋友，自己也心疼老公，反而老公贊成及支持我把握現有工作機會，在我眼中我的老公是101分的好老公，他對我不斷支持及鼓勵。 胡杏兒

胡杏兒認為丈夫娶了一個藝人，要受外界壓力，閒言閒語，反而犧牲更多。更指老公李乘德曾跟她說：

孩子不是我的第一位，你才是我的第一位。 李乘德

▼▼▼【點撃看】胡杏兒與老公李乘德甜蜜日常▼▼▼

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胡杏兒40不惑 談到舊情：不是我想像那樣

今年41歲胡杏兒在《對照記》中跟劉嘉玲說，未覺年齡是一大關口，說：「只要自己喜歡演戲，便會繼續去演。」

胡杏兒近日也受劉嘉玲邀請，在《對照記》中談到如何平衡感情與工作，指回想起來，其實一點也不容易，但幸得丈夫支持。（myoliemyolie@IG）

其實，胡杏兒早於今年年初在訪問節目《送一百位女孩回家》中，坦言不在意年紀，也不擔心衰老，唯一害怕的是「時間越來越少」，被問到是不是「四十不惑」，她指定比30歲更穩、更平安，說：「當然我們都希望是能追求到的一些東西，但是歸根到底，還是能得到愛，就已經是很能夠支撐你整個人的一個東西吧。」

當提到有人被問到「是否快樂」就開始哭，胡杏兒就指30歲的她或許會哭，因為演出受到質疑，愛情也不是她想像的那樣，說：「十年前問我這個問題，我可能會哭。（那個時候心裡有缺口？）很大的缺口。就是可能工作上也沒有很大的認可，然後愛情上也不是我自己想象那樣的，我可能也會哭，但現在就不會了。」

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