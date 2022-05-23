IKEA收納神器$5.9韓國人妻必買　口罩面膜整齊展示　10大隱藏用法

撰文：林珈希
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【IKEA收納盒隱藏用法】IKEA 宜家家居的家品、收納性價比極高，是不少女生入手小家具的地方，但有時看着小收納箱又不知如何使用，或以為只有一個使用方法，大大浪費了；韓國收納達人曾在Youtube上分享一個來自IKEA，只需$5.9「收納神器」，但有多達10種的收納用途，性價比超高。

【IKEA收納盒隱藏用法】韓國收納達人Honeyjubu介紹「SUNNERSTA容器」。（꿀주부 Honeyjubu）

【IKEA收納盒隱藏用法】韓國收納達人大推IKEA$5.9「收納神器」

韓國收納達人Honeyjubu是位人妻，拍攝YouTube的她也甚少露面，主打分享收納方法及生活小智慧；她拍攝的畫面充滿文青風，賞心悅目，介紹IKEA或DAISO等好物的影片，不少也有逾百萬點擊率，可見受歡程度。

【IKEA收納盒隱藏用法】IKEA SUNNERSTA 容器 $5.9（IKEA）

Honeyjubu曾介紹IKEA一款收納好物——「SUNNERSTA容器」，IKEA的介紹：SUNNERSTA配件要貯存最多的東西，讓您（用家）得應手，保持檯面整齊；SUNNERSTA容器設計簡約，看似平平無奇，但原來有多種隱藏用途，特別是女生用來收納化妝品、護膚品更是方便就手，一目了然，Honeyjubu示範，無論在客廳、廚房以及浴室等，也可用得上，每個售價約港幣$5.9，性價比高。

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