流金歲月｜新版劇集太時尚？張曼玉鍾楚紅的「亦舒女郎」更會穿

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-01-29 09:01

電視劇版《流金歲月》，雖然多了衣服和劇情，但我還是很懷念曼玉和紅姑曾經的演繹。

朱鎖鎖穿着一襲紅裙，跨上摩托車後座開出弄堂，風情萬種搖曳生姿......

這是改編自亦舒同名小說《流金歲月》電視劇的開頭。倪妮飾演的朱鎖鎖，明豔動人又潑辣講義氣，懂得利用自己的身材和美貌去達到目的。

劉詩詩飾演的蔣南孫，為人正直爽快，即便家道中落，也有一顆拿得起放得下的強大之心。兩位女主每集換個不停的造型中，有幾百元的國產品牌，也有上萬元的大牌時裝，打造了新時代的「亦舒女郎」形象。然而，作為亦舒師太的代表作之一，《流金歲月》有原著和張曼玉、鐘楚紅主演的電影版珠玉在前，給了一代人時尚啟蒙。其中的許多穿搭放到現在，也並不過時。

我們下意識地覺得，白襯衫、卡其褲、開司米大衣......有了這些元素，才是亦舒筆下的時髦女郎。劇版的《流金歲月》雖然看得出在服化道上下了功夫，但看來看去，總覺得兩位女主的衣着中差了點真·亦舒女郎的味道。

職場新人熱門款換不停，富家千金有太多大牌包；按圖查看電視劇版《流金歲月》的穿搭重點▼▼

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過於經典的那版「亦舒女郎」；按圖查看電影版《流金歲月》的穿搭重點▼▼

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電影版《流金歲月》上映於 1988 年，請來了那時正當紅的張曼玉和鐘楚紅做主演，兩大美人同框，轟動一時。張曼玉飾演的蔣南孫，穿衣打扮上一直展示乾淨俐落的大家閨秀氣質。鐘楚紅飾演的朱鎖鎖，眉目傳情地演出了「朱騷騷」風流多情，又讓人憐惜的美。

雖然在情節上對於原版小說的情節改動太多，讓劇情過於倉促，但在眾多改編自亦舒小說的影視作品中，這一版《流金歲月》對「亦舒女郎」書中描寫穿搭的還原度之高，同樣讓它成為影史經典之作。

在當時，亦舒完全是按照香港上流社會的審美來刻畫兩位女主的穿着，黑白灰、裸色系，重視質感和樣式，會用昂貴的腕錶、珠寶等配飾作點睛。電影版《流金歲月》的背景是上世紀 70-80 年代的香港，少女蔣南孫和朱鎖鎖是中學同學，兩人某日偶遇了中日混血男生宋家明，自此展開了數十年的緣分糾纏。

不敗的《流金歲月》，依舊是經典時裝劇（按圖查看）

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