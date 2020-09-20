八、九十年代的香港電影總是有種獨特的味道，沒有過於華麗的佈景和後期特效堆砌，但時至今天仍然能讓人回味無窮。而説起那個年代的電影，就不能不提起當時電影圈的傳奇代表張曼玉(Maggie)，她既是風情萬種的蘇麗珍，也是自信傲骨的阮玲玉，更是靈動迷人的李翹，演活了每個角色，在時代的巨輪中依然經典得讓人難忘。

張曼玉可以説是8、90年代香港電影圈的傳奇女星之一，她締造了無數經典的電影和角色。（《花樣年華》劇照）

據悉張曼玉在17歲那年被星探發掘入行，從模特兒到獲得香港小姐亞軍，再從電視劇演到電影圈，她的星途一路無阻，因爲清新的外貌，她初期的作品大多都是演繹無需太多演技的純情嬌俏少女，因此曾經被標籤為空有外表的「花瓶」，直到遇上了首部王家衛的電影《旺角卡門》，從此打開了她的影后之路，也讓外界認同到張曼玉的非凡演技。

張曼玉在17歲時被星探發掘，從模特兒到獲得香港小姐亞軍，再從電視劇演到電影圈，她的星途一路無阻。（張曼玉博物館@微博）

張曼玉在國際電影界獲獎無數 成就電影界傳奇女神

王家衛執導的《旺角卡門》終於令大家看見張曼玉的獨有魅力，所飾演的少女阿娥讓她學會了表達人物的内心和情緒，並努力擺脫過往清純少女的形象，演技也進入了新的階段。張曼玉因爲這套電影獲得了第一個最佳女主角提名，也成爲了王家衛的御用女主角。此後她所主演的經典電影如《花樣年華》、《2046》、《甜蜜蜜》、《阮玲玉》等電影無不大受歡迎，在華人及國際電影界獲獎無數，她獲得了五届香港電影金像獎影后，四届台灣金馬獎影后，也是坎城電影節首個華人影后， 成爲了紅遍國際的巨星。

張曼玉藉著電影《旺角卡門》從「花瓶」轉型為實力女星，從此更打開了她的影后大門，走上國際巨星之路。

張曼玉經典電影角色回顧：（按圖看更多）

+ 5 + 5 + 5

從1984年到2004年，張曼玉在20年間拍過的電影無數，有指她曾經承諾要給家人豐衣足食的生活，直到達到這個目標她才會停下來，也許她的演員夢想也已經圓滿，她選擇了慢下脚步，爲自己而活，她曾經在上海電視台《左右時尚》的節目訪問中説過：

每天拍戲，沒有自己的生活，我失去了很多。每天都在影棚裏面度日，世界變得很狹隘，需要豐富我的世界，有新的機會我就會去嘗試。 張曼玉

張曼玉活在當下 做喜歡的事不想結果

張曼玉近年逐漸減產幾乎隱退影視圈，不時周遊列國，又嘗試不同的範疇去追逐自己的夢想，期間很少接戲，反而不時現身大型時尚活動中。張曼玉曾表示自己並沒有刻意不演戲，只是沒有遇到合適的劇本，更指往後的生活她想要嘗試的事情都會盡量滿足自己。

在影壇奪獎無數的她近年開始追逐音樂夢 ，創作歌曲、錄歌、組團並開個人音樂會，在2014年首度以搖滾歌手身份現身上海草莓音樂節獻唱鄧麗君名曲《甜蜜蜜》時，低沉沙啞的歌聲「技驚四座」，並後在音樂節目中獻唱走音，不斷遭到外界的嘲笑，歌聲被批評難聽得為「地獄嗓」，但張曼玉屢敗屢戰，跌倒後再站起來表示不會被走音打擊，期望在樂壇展開新一頁。

張曼玉夢想是當髮型師，可惜給美髮學拒絕了才會走上了早影后之路。(《十二道鋒味3》)

張曼玉更曾在《十二道鋒味3》向謝霆鋒自曝她20年來都是自己剪髮，心底從小有個未圓的髮型師夢，她表示十七歲就考倫敦時尚學校但給拒絕了，才會回到香港也巧合的地被星探挖掘走上影后之路。所以張曼玉每每在出席活動時會根據自己喜歡的風格為自己化妝、做造型，這也是她圓夢的一小步，她希望在有限的人生中完成自己喜歡做的事情，這才不負人生，不負自己。

獲得了名成利就後，張曼玉逐漸隱退影視圈，周遊列國並去追逐夢想。（Getty）

人的一生並不是很長，所以從20到60歲是最好的時間去做任何想做的事情，這個時候還不去做那等什麼時候才做？ 張曼玉

張曼玉蒼老外貌引起討論 一代傳奇女星光芒不再?

早前張曼玉再次出現在幕前，歲月在年過50的她身上留下了痕跡，從她蒼老的外貌到乾瘦的身材，還有標奇立異的造型風格，無一不引起非議，更被外界嘲諷「傳奇不再」，可是對於這些揶揄她也只是一笑而過，她的從容和灑脫才是最值得大眾學習，張曼玉的美不在於她的妝容、造型和外貌上，而是她的那份真實和自信，她不愛隨波逐流，個性有著强烈的個人色彩。雖然並不是每個人都懂得欣賞，但是她活出了最真實的自己，人生在世，並不是要為別人而活。

張曼玉在2018年時回歸墓前，她的造型和變老的外表一時之間成爲大衆嘲笑的話題。(VCG)

亞洲人才比較介意老，美不是一切，它很浪費人生，美要加上滋味、加上開心、加上別的東西，才是人生的美滿。 張曼玉

張曼玉的外貌經常被指老了許多大不如前。(《少年可期》節目圖片)

張曼玉最美時刻回顧：（按圖看更多）

+ 4 + 4 + 4

灑脫面對愛情 離過婚不代表是失敗者

張曼玉結過一次婚，但維持不久又離婚了。1997年她演出電影《迷離劫》時和法國導演阿薩亞斯一拍即合，相戀一年之後結婚，但是有指因爲聚少離多，婚姻只維持了3年多便結束。她的生命中出現過不少男伴與緋聞，例如是梁朝偉、韓國髮型師Mark Kim 、地產商人宋學祺、德國建築師 OleScheeren等等，不知是真是假，又或是曇花一現；告別感情世界裏的過客，現年55歲的她選擇單身一人。

張曼玉在《北京青年周刊》訪問分享過離婚的體會，她自覺不適合婚姻，對於愛情從來都是瀟灑面對，拿得起也放得下。比起戀愛的終點婚姻，她曾說過更享受過程，離過婚也不代表是失敗者，她認爲每次的感情只要全心全意愛過就足夠了。

張曼玉經歷過多段愛情依然無法開花結果，但是她從來不認爲自己是失敗者，無悔愛過，（《甜蜜蜜》劇照）