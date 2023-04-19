賭王千金何超蓮零瑕白滑肌全靠「以油養膚」 10+好用護膚油推介

何超蓮竇驍結婚｜賭王千金何超蓮與男星竇驍交往近4年，於本月18日舉行世紀婚禮，從社交平台展示的婚照，可見倆人相當甜蜜！據知這場世紀婚禮花費逾5千萬港元，整場婚禮由竇驍親自籌備設計，何超蓮事前並不知情，婚禮在印尼峇里島烏魯瓦圖六善酒店中進行，大量花草佈置配以奢華擺設，水晶燈、三角鋼琴、醉人海景，當中水池上更有特別築起一道橋，橋象徵新人將穿越人生每個階段一起走向美好的未來，搭配池中高雅的蓮花呼應何超蓮的名字，盡顯心思！



何超蓮結婚｜賭王千金何超蓮與男星竇驍的世紀婚禮，由竇驍親自籌備設計，佈置中盡顯心思！（IG@laurinda_ho）

何超蓮與竇驍的中、西禮服都別具特色，何超蓮身穿「婚紗女王」Vera Wang所量身定制的透視婚紗，並配上竇驍以她為靈感所挑選的粉色鑽戒。而中式龍鳳袍亦來自使用多種特殊工藝的 Nora Reve，配上3對金光閃閃、貴氣的龍鳳鐲。除了禮服令人目不暇給，何超蓮的皮膚亦透亮水潤，美新娘的保養更令畫面錦上添花！

何超蓮除了天生擁有精緻五官外，美貌亦有著皮膚嫩滑無瑕的加持，打造零瑕白滑肌的秘訣到底是什麼呢？對此，何超蓮亦有一套獨門護膚心得，她得知網友們好奇她的護膚方法後，過去亦非常大方不私藏拍片公開了她的「以油養膚」大法，當中超詳細地介紹了她日常愛用的護膚油以及護膚手法！

【何超蓮／護膚油】何超蓮不時也會上載自己的素顏照，不施脂粉的她皮膚零瑕疵又白又滑。（IG@laurinda_ho）

何超蓮保養法｜「以油養膚」揭常見誤區：精油不是油

片中何超蓮坦言自己是超級大乾皮，所以她對用「油」有非常多的心得。首先何超蓮先糾正了大家日常對用油的一大誤區，便是精油不是油，而是由植物萃取的高活性份子，所以不適合直接用在臉上。如果是精油的話對皮膚刺激性會很強，所以一般使用的護膚油都是由精油加上天然基底油然後按一定比例調成的保養用油，這樣的油才可以用來護膚，而加入天然基底油更有助提供更好的膚感。

【何超蓮／護膚油】片中何超蓮坦言自己是超級大乾皮，所以她對用「油」有非常多的心得。（小紅書@何超蓮）

何超蓮保養法｜混合面霜使用+以「吉他手」按摩

何超蓮表示有時候她會將護膚油混合面霜使用，先拿一坨面霜再擠3滴護膚油，然後把它們搓勻了便直接上臉。然後，何超蓮更會使用跟美容師學到的手法 — 「吉他手」讓肌膚更好吸收，方法便是先把護膚油搓在手心再捂在臉上後，用手指輕彈臉部一直往外撥，這樣護膚油便能更好地被皮膚吸收！

何超蓮更力推2大品牌中日常愛用的護膚油，力讚這些護膚油有效又具香氣，能夠由臉到腳滋潤！另外，《01女生》亦為大家精選了另外5款好用護膚油推介，當中有一款連凱特王妃亦有用！

護膚油推介｜1. L'Occitane 杏仁沐浴油 HK$220／250ml HK$355／500ml

購買方法：01網購

何超蓮除了會以油塗臉外，她更會以油塗全身！何超蓮表示身體沐浴油對她來說非常重要，她指「以油養膚」不只體現在臉上，身體也需要「以油養膚」，所以會使用沐浴油洗澡，洗完之後便像是塗了身體乳一樣，而不需要再額外塗任何東西！她直言L'Occitane的沐浴油非常滋潤，而且一點也不黏膩，加水乳化後就可以搓出很多綿密的泡泡，就連防曬也可以輕鬆卸掉。所以這支沐浴油成了她的最愛，完全就是她的私人推薦。

護膚油推介｜2. BEUTI SKINCARE Beauty Sleep Elixir 30ml

不單只何超蓮會「以油養膚」，就連遠至英國的凱特王妃也愛使用護膚油，在潔面後使用護膚油可加強保濕功效，而且在上妝前使用更能令妝容更貼服。據指凱特王妃深愛使用護膚油，她當年更曾把愛用的護膚油推薦並贈予給梅根使用，而梅根使用後也同樣愛上，難怪兩位的皮膚也同樣嫩滑！而深得王妃歡心的便是這款睡美人神仙油，自凱特王妃也使用它的消息傳開後，這款產品即被瘋搶，更一度被搶購至斷貨。

護膚油推介｜2. BEUTI SKINCARE Beauty Sleep Elixir £47（約HK$464）（beutiskincare.com）

根據官網所顯示這款護膚油含有14種天然植物油，包括加勒比海珊瑚精華及海鞭，有助消炎及延緩皮膚老化。另外，檀香堅果仁油可以增加膠原蛋白和彈性蛋白的產生，而石榴籽油有助於減少皮膚發紅和排毒。睡前使用對皮膚起到治療作用，有助肌膚自我更新，漸漸恢復肌膚的光澤，妝前使用更能均勻膚色。

護膚油推介｜3.Kiehl's 科顏氏 經典潤膚身體護膚油 Crème de Corps Nourishing Dry Body Oil 175ml

購買方法：Zalora

護膚油推介｜3.Kiehl's 科顏氏 經典潤膚身體護膚油 Crème de Corps Nourishing Dry Body Oil 175ml （Zalora）

作為主打天然成份的Kiehl's，這款經典潤膚身體護膚油不含礦物及矽，質輕盈同時富滋潤作用，最為特別的是採用噴霧式設計，能在護理過程中輕易被吸收，幼細保濕水霧中亦散發微雲呢拿與杏仁香氣，令肌膚變得幼滑！

護膚油推介｜4. DIPTYQUE Satin oil for body and hair 100ml

購買方法：Zalora｜Selfridges

護膚油推介｜4. DIPTYQUE Satin oil for body and hair 100ml （DIPTYQUE）

DIPTYQUE作為香氣著名品牌，能夠應用於頭髮與身體中，當中柔軟的沐浴油質地，遇水會即轉化為綿密絲滑的泡沫，能為肌膚帶去輕柔潔淨與曼妙杏仁油香氣，能令洗澡護理當中帶來浸在多重感官愉悅之中不一樣的美妙體驗。

護膚油推介｜5. Clarins 舒爽身體護理油 Relax Body Treatment Oil Soothing/Relaxing 100ml

購買方法：Zalora｜Selfridges

護膚油推介｜5. Clarins 舒爽身體護理油 Relax Body Treatment Oil Soothing/Relaxing 100ml （Clarins ）

這款芳香舒緩身體護理油適合所有皮膚，當中含有 100% 純植物提取物，具有微榛子香氣同時提供滋養功效，令身體肌膚如絲般柔軟光滑，女生們可盡情享受香氣圍繞的舒緩、放鬆護理。

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