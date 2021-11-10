何超蓮力推5款秋冬護膚品好物　 哪款貼地品牌已回購多次？

【何超蓮／護膚品】何超蓮貴為「最美千金」，不過行為舉止出名貼地，亦愛在小紅書分享生活點滴與好物推介；最近，何超蓮就推介了5款必備美容護膚好物，助大家對抗乾燥的秋冬季。



【何超蓮／護膚品】何超蓮推介了5款必備美容護膚好物，助大家對抗乾燥的秋冬季。(laurinda_ho@Instagram)

何超蓮大推5款美容護膚產品

秋冬季天氣乾燥，必需著重皮膚與身體保濕。何超蓮在小紅書分享指自己近期網羅了許多好物，包括食物和護膚品，同時極力推介5款美容護膚產品。

殿堂級貴婦品牌La Mer向來都受何超蓮寵愛，繼氣墊粉底長期放於化妝袋，王牌Crème de la Mer精華面霜亦是她的摰愛；她分享指，La Mer精華面霜不容易過敏，平時使用時會將精華面霜混合1滴護膚油，加強潤澤肌膚效果。何超蓮貴為資深用家，所使用的是500ml，售HK$19,080，如果未試過其質感的女生，建議可先購入15ml，售HK$850，用後覺得保濕功效卓著的話，才入手大容量比較划算。

【何超蓮／護膚品】何超蓮每天使用L'Occitane「身體護理組合」，表示已回購3至4次。（何超蓮小紅書截圖）

L'Occitane「身體護理組合」回購多次 成「秋冬季的寶貝」

此外，何超蓮指自己皮膚較乾燥，容易敏感，於是每天都會使用L'Occitane杏仁沐浴油和杏仁緊膚乳「身體護理組合」，杏仁沐浴油在洗澡時加水就會變成乳白色，沖水後肌膚完全不繃緊，而且身上充滿淡淡的香味；而杏仁緊膚乳則能保濕同時緊緻肌膚。兩者的好用程度被何超蓮大讚，表示已回購3至4次，更形容為「秋冬季的寶貝」。

▼▼▼【按圖看】何超蓮5款秋冬必備美容護膚好物，每天使用L'Occitane「身體護理組合」？▼▼▼

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