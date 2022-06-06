關心妍在父親臨終前才放下20年心結　後悔愛得太遲：要學會寬恕！

關心妍演唱會｜關心妍近日完成了一連2場《關心妍Jade Kwan 約20週年演唱會》，關心妍唱出多首金曲，包括《負擔不起》、《優先訂座》等，令一眾歌迷大感興奮！於單親家庭成長的關心妍，在演唱會中透過演唱歌曲《原諒的力量》，答謝母親多年來一直母兼父職的照顧，更罕有地公開談及對父親的感受！因為關心妍爸爸在她6歲時就拋棄了他們一家，20年來都無法原諒父親，直到決定放手的一刻爸爸已經去到生命盡頭，而關心妍就因此而領悟到有時候愛得太遲就會愛不到，更勉勵大家要珍惜眼前人並要學會寬恕別人！



關心妍演唱會｜關心妍近日完成了一連2場「約」20週年演唱會，關心妍唱出多首金曲，包括《負擔不起》、《優先訂座》等，令一眾歌迷大感興奮！（kwansumyinjade@IG）

關心妍｜因父親拋棄家庭成20年心結 決定原諒時爸爸已走到生命盡頭

關心妍曾經分享指，在她6歲時父親就拋棄了家庭一走了之，剩下母親一人獨自養大她與哥哥兩人，一家三口相依為命，所以關心妍自小就學會了獨立。但因為爸爸離開一事，成為了關心妍多年來的心結，自小開始就拒絕跟父親聯絡，這個心結一直藏於心裡，20多年來都未能釋懷！

關心妍演唱會｜在關心妍6歲時父親就拋棄了家庭一走了之，剩下母親一人獨自養大她與哥哥兩人，一家三口相依為命，所以關心妍自小就學會了獨立。（kwansumyinjade＠IG）

後來關心妍因為信仰關係，在一次禱告中醒覺自己應要寬恕爸爸，雖然心裡焦慮，但在丈夫的陪伴及支持下決定勇敢跟爸爸修補關係。當她下定決心要重新接觸父親時，爸爸竟然突然中風，在數日後就離開了人世。

關心妍演唱會｜關心妍在丈夫的陪伴及支持下決定勇敢跟爸爸修補關係。（kwansumyinjade＠IG）

關心妍把這個心結放了在心裡20多年，決定放下選擇原諒對方的一刻，父親已去到了生命盡頭，關心妍後悔自己愛得太遲，父親在臨終前都未能親耳聽到她說一句「原諒你」，因為此事，關心妍領悟到有時候愛得太遲就會愛不到，更勸勉大家要學會寬恕別人，「可以原諒就及早原諒」！關心妍更把這段經歷寫成了歌曲《原諒的力量》，在演唱會中獻唱給天上父親，望彌補這段遺憾，她也在演唱會中分享指，「人生很短暫，我們要珍惜眼前人」！

「療癒的步驟」最後一步。 真正的放低悲傷，原來還需要「原諒」。 關心妍

關心妍演唱會｜關心妍後悔自己愛得太遲，因為此事，她領悟到有時候愛得太遲就會愛不到，更勸勉大家要學會寬恕別人。（kwansumyinjade＠IG）

關心妍坦蕩面對關家姐、誤搶獎座事件 教女兒豁達面對挫折

提起關心妍，相信大家最印象深刻的絕對是誤奪關菊英獎項及「關家姐」事件，面對瘀事，關心妍沒有避而不提，反而選擇勇敢坦蕩地面對！關心妍在2009年《十大勁歌金曲頒獎典禮》中擺烏龍，誤以為自己奪獎，更衝到台前奪走關菊英手上獎項一事轟動全城，成為了一時熱話！

關心妍坦承當年是因自己「大頭蝦」而導致誤會發生，她更以此事作為教育女兒的教材，指出「人生會經歷很多，將來你也會遇到瘀事或會做錯事而被人取笑，但不要介意，要繼續向前行，不能就這樣停下來一輩子不開心」。關心妍更曾分享指希望請關菊英擔任演唱會嘉賓，這麼豁達地面對瘀事，單憑這勇氣已很值得欣賞！

關心妍演唱會｜面對瘀事，關心妍沒有避而不提，反而選擇勇敢坦蕩地面對！（kwansumyinjade＠IG）

關心妍演唱會｜關心妍坦承當年是因自己「大頭蝦」導致誤會發生，她更以此事作為教育女兒的教材。（kwansumyinjade＠IG）

對於「關家姐」事件，關心妍指這傳聞傳了十多年，曾經對她造成很大的打擊和傷害，也對此事很耿耿於懷，但現在回想過來，關心妍覺得反而都多謝那個發文人，認為這是個很好的警惕，但知道不可被事件影響到自己，「要繼續活我自己的人生，在未來十年也要做一個更好的人！」

人生應早點經歷甜酸苦辣，我無悔！當中是很刺激、很難頂、很瘀，但這正正是人生，我們只會活一次。 關心妍

關心妍演唱會｜對於「關家姐」事件，曾經對關心妍造成很大的打擊和傷害，也對此事很耿耿於懷，但現在回想過來，關心妍覺得反而都多謝那個發文人，認為這是個很好的警惕！（kwansumyinjade@IG）

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