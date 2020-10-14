關心妍2002年出道，《負擔不起》、《你有心》等成名悲情歌唱入觀眾心坎，由失去愛人後責怪自己，沉溺悲劇中的女主角，到接受失戀的事實放生自己，最後將餘生交付於對的人，正正是她多年來在愛情路上的成長，從前不相信婚姻，卻在《在你名下》中唱出「終於相信幸福不擔心過期」。

成長自單親家庭不信婚姻，愛卻讓她改變：I still want to marry you

關心妍日前分享照片，指自己與丈夫楊長智拍拖14周年，並感謝當年蔡一智夫婦的撮合。二人於2009年結婚，2016年誕下女兒楊榮心，不時都在社交平台分享幸福滿滿的照片。

專訪 曾在10周年時，關心妍寫道：「十年之後我一樣想講I still want to marry you！」；快樂的背後，來自單親家庭的關心妍卻在媒體訪問直言，童年看不見完整的愛，不敢對戀愛對象有所期望，不相信婚姻也直覺自己不會結婚。關心妍曾接受《號角月報加拿大版》，坦言對婚姻完全沒信心，更擔憂將來的丈夫會像爸爸一樣拋妻棄子。

關心妍從前不相信婚姻，卻在《在你名下》中唱出「終於相信幸福不擔心過期」。(kwansumyinjade@Instagram)

多次離合，初戀與事業二揀一

出道歌曲《亂了情人》其中一句「男男女女／分分離離／出出入入／結果是再見」，似是替關心妍唱出當時的心情。當年與初戀男朋友拍拖7年，歷經多次離離合合，最後基於男方需到上海工作，希望她能伴隨在側；以往曾事事以對方為先的關心妍，徘徊事業與愛情之間的選擇，最後決定忍痛分手，留港發展。曾有過一刻仍未完全死心，她於後來接受媒體訪問時指，直至男方突然通知結婚消息，感到可惜以外，更驟覺那人永遠不會屬於她的事實。

開紅館後卻遇事業低潮期

其後，關心妍埋首工作，更在2004年舉行第一次紅館演唱會，不過未如所願，於同年開始所屬唱片公司BMA遭無綫封殺、網上潮文炒作，令事業停滯不前，如跌墮谷底一樣，她在一次訪問中指自己完成紅館騷的一段時間後，便在內地酒吧表演，明顯的分別讓她感到難受；而當時惟一的快樂源自當時男朋友印尼餐廳太子爺蔣翹丞（Alfred），在事業低潮期遇上對方，拍拖2年卻敵不過聚少離多而分手。

關心妍與楊長智拍拖3年期間，對方關懷備至，往往最冷的位置、最難吃的食物也是由他包辦。(kwansumyinjade@Instagram)

蔡一智撮合下認識丈夫，從不相信到相信愛情與婚姻

分開過後，關心妍稱其「事業、愛情兩失意」，在一次訪問中指自己當時約一年多時間寧願留在家中自閉；幸得蔡一智把她拉回來，與她外出，在無心插柳下認識了現時丈夫楊長智，第一次約會更是在草蜢紅館演唱會後台。曾坦言缺乏安全感的關心妍，與楊長智拍拖3年期間，對方關懷備至，往往最冷的位置、最難吃的食物也是由他包辦，為了熟悉關心妍的歌曲，購入所有大碟。對方的愛為關心妍帶來改變，令她相信愛情與婚姻。

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以感謝與包容維繫愛情：還在熱戀

關心妍更時常在詢問自己，能否做到結婚誓詞的承諾，倘若對方有疾病、不富貴，甚至什麼也沒有，又會否留在他身邊。在一次訪問中，她提及發現對方對她的好，即使用上50年也未必能還予他，自己如此重事業心，絕不會以結婚為終點，而是的的確確因為愛對方而選擇結婚。

關心妍曾表示，自己絕不會以結婚為終點，而是的的確確因為愛對方而選擇結婚。(kwansumyinjade@Instagram)

對方的付出並不是必然，關心妍認為凡事不能變奉旨，即使是小事一樁，也應向對方說聲謝謝，表達情意；同時存在包容的心，別事事要求對方完美，接受他的好與壞，感謝與包容為他們的相處之道：「我們還有説不盡的話題，因為我們還在熱戀中。」關心妍曾在社交平台寫道。

參考資料：號角月報加拿大版