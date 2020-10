關心妍2002年出道,《負擔不起》、《你有心》等成名悲情歌唱入觀眾心坎,由失去愛人後責怪自己,沉溺悲劇中的女主角,到接受失戀的事實放生自己,最後將餘生交付於對的人,正正是她多年來在愛情路上的成長,從前不相信婚姻,卻在《在你名下》中唱出「終於相信幸福不擔心過期」。

成長自單親家庭不信婚姻,愛卻讓她改變:I still want to marry you

關心妍日前分享照片,指自己與丈夫楊長智拍拖14周年,並感謝當年蔡一智夫婦的撮合。二人於2009年結婚,2016年誕下女兒楊榮心,不時都在社交平台分享幸福滿滿的照片。

專訪 曾在10周年時,關心妍寫道:「十年之後我一樣想講I still want to marry you!」;快樂的背後,來自單親家庭的關心妍卻在媒體訪問直言,童年看不見完整的愛,不敢對戀愛對象有所期望,不相信婚姻也直覺自己不會結婚。關心妍曾接受《號角月報加拿大版》,坦言對婚姻完全沒信心,更擔憂將來的丈夫會像爸爸一樣拋妻棄子。

多次離合,初戀與事業二揀一

出道歌曲《亂了情人》其中一句「男男女女/分分離離/出出入入/結果是再見」,似是替關心妍唱出當時的心情。當年與初戀男朋友拍拖7年,歷經多次離離合合,最後基於男方需到上海工作,希望她能伴隨在側;以往曾事事以對方為先的關心妍,徘徊事業與愛情之間的選擇,最後決定忍痛分手,留港發展。曾有過一刻仍未完全死心,她於後來接受媒體訪問時指,直至男方突然通知結婚消息,感到可惜以外,更驟覺那人永遠不會屬於她的事實。

開紅館後卻遇事業低潮期

其後,關心妍埋首工作,更在2004年舉行第一次紅館演唱會,不過未如所願,於同年開始所屬唱片公司BMA遭無綫封殺、網上潮文炒作,令事業停滯不前,如跌墮谷底一樣,她在一次訪問中指自己完成紅館騷的一段時間後,便在內地酒吧表演,明顯的分別讓她感到難受;而當時惟一的快樂源自當時男朋友印尼餐廳太子爺蔣翹丞(Alfred),在事業低潮期遇上對方,拍拖2年卻敵不過聚少離多而分手。

蔡一智撮合下認識丈夫,從不相信到相信愛情與婚姻

分開過後,關心妍稱其「事業、愛情兩失意」,在一次訪問中指自己當時約一年多時間寧願留在家中自閉;幸得蔡一智把她拉回來,與她外出,在無心插柳下認識了現時丈夫楊長智,第一次約會更是在草蜢紅館演唱會後台。曾坦言缺乏安全感的關心妍,與楊長智拍拖3年期間,對方關懷備至,往往最冷的位置、最難吃的食物也是由他包辦,為了熟悉關心妍的歌曲,購入所有大碟。對方的愛為關心妍帶來改變,令她相信愛情與婚姻。

以感謝與包容維繫愛情:還在熱戀

關心妍更時常在詢問自己,能否做到結婚誓詞的承諾,倘若對方有疾病、不富貴,甚至什麼也沒有,又會否留在他身邊。在一次訪問中,她提及發現對方對她的好,即使用上50年也未必能還予他,自己如此重事業心,絕不會以結婚為終點,而是的的確確因為愛對方而選擇結婚。

對方的付出並不是必然,關心妍認為凡事不能變奉旨,即使是小事一樁,也應向對方說聲謝謝,表達情意;同時存在包容的心,別事事要求對方完美,接受他的好與壞,感謝與包容為他們的相處之道:「我們還有説不盡的話題,因為我們還在熱戀中。」關心妍曾在社交平台寫道。

