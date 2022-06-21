星座｜巨蟹座的脆弱一直用外殼來保護　內心敏感又愛胡思亂想

【星座大小事】01TV邀請到神婆辦公室Celia幫我們分析巨蟹座的性格特點、愛情觀、事業，甚至隱藏的一面。巨蟹座給人感覺非常溫暖，又心地善良，但其實他們會用外殼一直保護自己的脆弱，個性敏感更令他們有情緒化的一面。想了解如何和巨蟹座相處，即時點擊睇片！



淺談巨蟹座基本個性

大衆認為巨蟹座是母愛犯濫，不管對家人、朋友、另一半都加以照顧，所以經常有「暖男」、「暖女」的稱號。只不過看似好好先生好好小姐的他們，其實有任性和脾氣一面的。

由於是水象星座他們天生沒有安全感，常用蟹殼來保護著自己。 Celia（神婆辦公室）

當你認爲他已經敞開心扉，其實他還在質疑你，甚至認識了頗長時間都未必認識他們真正一面 ，為的是能在適當時候都隨時全身而退。只要受過傷害，就很難再次取得巨蟹的信任，因此和巨蟹座相處要很小心呵護他們敏感個性。

太陽巨蟹座的Tyson Yoshi，雖然他的造型前衞得來帶點反叛，實際上他個人生活卻是非常健康。他以歌曲《​​i don’t smoke & i don’t drink》來為自己平反，其實自己是不煙不酒的，不要被他的外貌或者紋身所欺騙而判斷了他是個壞男孩。同樣地巨蟹座的朋友是很潔身自愛，亦很愛自己及家庭，不讓家人擔心的一個星座。

在愛情中的態度及個性

巨蟹座是非常重視家庭觀念，所以他們期待的另一半是能夠愛屋及烏，亦能獲得自己家人認同。初認識的巨蟹座會把門檻設得較高，寧願精挑細選一個穩定的對象，他們了解到自己追求的不只是談戀愛，婚姻生活才是他最嚮往的。另外，巨蟹座認為愛情是建基於在物質之上，他們很會精打細算，為自己及伴侶推砌很多物質的生活，希望能建立一個持續長遠發展的環境給大家。

難以割捨是回憶和情感。 Celia（神婆辦公室）

巨蟹座是很念舊，亦是經常懷念過去的星座。他們是有一點儲物癖，家中總有一個角落是儲滿由小到大充滿回憶的零零碎碎的物品，例如戲飛、毛公仔，經常拿來懷念過去的點滴，不捨得丟棄。

在工作中的態度及表現

巨蟹座是水象星座，情感是比較敏感，因此能瞭解別人、「識看別人眉頭眼額」，但他們的個性是溫和的、擁有超強的記憶力，亦很懂得照顧同事，因此職場上人緣算很不錯的！

態度溫和又親切，也算是職場上的社交高手！ Celia（神婆辦公室）

另一方面因為是開創星座，巨蟹工作上表現比較有主見及自己一套，但當在工作上遇到一些令他們覺得很不如意的事，或者同事、下屬不聽指令，他們便會控制慾上身情況，例如說會發很大的脾氣、歇斯底里，要跟從他們認為對的方式做事，這種突變令人卻步，容易被認定他們是個很難適應、很難相處的人。

由於巨蟹座是個很傳統的星座，他們在職場上的階級觀念是很重的，也就是說「見高拜、見低踩」，因此大家都要注意他們有這種反差。說到底巨蟹座及金牛座一樣很會精打細算，選擇工作時很多時候都不是為了興趣、是為了那一份回報及金錢，收入穩定亦有長遠發展才是他們考量重要的因素。

不為人知的陰暗面或地雷區

很多人認為巨蟹座囉囉唆唆、婆婆媽媽。對巨蟹座來說是充滿代出、關心、愛的表現，而期望對方作出相對的回應且不能視若無睹，若對方沒有一些感謝及感激的表現，他便認為自己不被重視而失望。當你認為他們很難取悅甚至逃避你的時候，你便要回想之前是否已有積怨。

儘管如此，這一切都是巨蟹把你放在心裡的表現。 Celia（神婆辦公室）

水象星座的他們情緒是非常敏感，內心充滿著小劇場，例如你說了一些傷害了他心靈的說話或者稍微冷落了他 ，他會想自己做錯了甚麼，為甚麼對方不理會我了？經常胡思亂想亦很情緒化，作為巨蟹座的另一半一定要好好安撫他們敏感的情緒，才能解開彼此心結，回復和平共處。

***星座命理並非精密科學，內容只供參考！

嘉賓：神婆辦公室 Celia 統籌：葉思雅 美術：鄒嘉寶

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