有一種關係叫鄭欣宜許廷鏗！陪欣宜拜肥姐視為家人、兌現互撐承諾

鄭欣宜許廷鏗｜鄭欣宜（Joyce）於紅館所舉行的一連3場的《Between Us鄭欣宜演唱會2022》終於圓滿完結！日前（12/6）尾場邀請了好友許廷鏗（Alfred）任尾場的嘉賓，當鄭欣宜介紹他出場時，表示二人識於微時，不時出雙入對，感情相當要好。許廷鏗更為好友送上自家製的黑膠碟，世上是獨一無二的，正當許廷鏗親解黑膠碟背後故事時，二人都不禁哽咽及落淚，同時讓在場的所有人都十分感動，這一對識於微時的好友是如何結緣使他們成為如今「異父異母低能巨孖寶」呢？



鄭欣宜許廷鏗｜Alfred擔任尾場嘉賓。（梁碧玲攝）

鄭欣宜許廷鏗自封「異父異母低能巨孖寶」！

鄭欣宜（Joyce）跟許廷鏗（Alfred）向來是演藝圈有名的BFF，二人更自封為「異父異母低能巨孖寶」。鄭欣宜日前的演唱會尾場邀請了好友許廷鏗合唱《好好戀愛》後，二人更作狀要親吻，卻笑場告終十分搞笑。其後到了送禮環節，許廷鏗送上了一張獨一無二的黑膠碟給鄭欣宜，而背面許廷鏗更手繪了二人的一幅合照。合照背後有洋蔥，許廷鏗哽咽表示：「嗰陣我哋傻更更咁，兩個都未上過紅館，但係我哋話，如果我哋有機會上到紅館，都一定要有對方喺度。而我哋今日做到。」二人即時相擁10多秒，眼見二人的共撐承諾達成了，真心替這對「異父異母低能巨孖寶」感到開心。

我哋睇住對方經歷高高低低，但無論邊個高邊個低，都會喺對方身邊。 許廷鏗

鄭欣宜許廷鏗｜鄭欣宜許廷鏗自封「異父異母低能巨孖寶」！（梁碧玲攝）

鄭欣宜許廷鏗結緣經過：由同事昇華到至親

鄭欣宜跟許廷鏗至今相識12年，想當初二人同為星煥國際旗下藝人。由於公司經常安排二人一同工作，又同是同年的樂壇新人，出雙入對久而久之成為好友。鄭欣宜跟許廷鏗的友誼已不再是單純好朋友的層次，更早已昇華到至親的家人關係。

鄭欣宜許廷鏗｜由同事昇華到至親（ig@princejoyce）

早年鄭欣宜舉行首個演唱會時，作為好友的許廷鏗當然現身撐場兼帶同父母一齊睇騷，當時鄭欣宜的爸爸鄭少秋亦在場。雙方的父親都得知兩個孩子好友關係，兩位父親均感激對方，鄭少秋更表示：「多謝你教育了一個好兒子。」此外，許廷鏗在舉行演唱會前亦陪伴鄭欣宜前往拿大拜祭媽媽沈殿霞（肥姐），當時鄭欣宜在媽媽墓前表示：「媽咪，這個是我好朋友，他以後會睇住我。」讓許廷鏗那一刻認定了鄭欣宜不單單是自己的好友，而是家人。

鄭欣宜許廷鏗｜雙方的父親都得知兩個孩子好友關係。（ig@princejoyce）

鄭欣宜自小在負面抨擊下成長 幸生命有許廷鏗

鄭欣宜自小成長及出道後一直受到外界抨擊，經常都會聽到「再食就會肥過欣宜」。一連串的凌霸辛酸使鄭欣宜經常反思自己是否值得被愛，造成了性格不自信。鄭欣宜曾在訪問中感激許廷鏗，自己曾對前路感到迷失，陷入了事業低潮期，更經常自我懷疑。幸得許廷鏗在個人邀請欣宜當他的嘉賓，助她渡過低潮期。其實今次在鄭欣宜的演唱會上，許廷鏗都有在台上鼓勵好友鄭欣宜：

我知她為了今次演唱會付出200%努力，要搞一個紅館演唱會並不簡單，希望大家以熱烈嘅的歡呼聲和掌聲，讓Joyce知她是一位值得被愛嘅的香港歌手！ 許廷鏗

鄭欣宜許廷鏗｜鄭欣宜自小在負面抨擊下成長 幸生命有許廷鏗。（ig@princejoyce）

▼▼▼【按圖看】有一種關係叫「鄭欣宜許廷鏗」▼▼▼

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許廷鏗：「欣宜是我最強大後盾」

許廷鏗遇上難題時，鄭欣宜亦會用自己的方法去鼓勵好友：「鄭欣宜都能有這樣的大逆轉時，你又有甚麼過不到的呢？」許廷鏗感謝路上一直有鄭欣宜的陪伴，每次情緒受困擾時鄭欣宜都會側耳傾聽陪伴左右。

鄭欣宜許廷鏗｜許廷鏗：「欣宜是我最強大後盾」（ig@princejoyce）

這對「異父異母低能巨孖寶」在圈外圈內都為人熟知，而且吸納了不少廣告商及電影界人士，他們更以「朋友檔」出席活動，相當有愛。在鄭欣宜、許廷鏗身上，我們再次證明了男女都可以有純友誼，二人不再停留在好友的關係，而是早已昇華到難離難捨的至親。

鄭欣宜許廷鏗 Q&A