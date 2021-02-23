撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-23 08:00

鄭欣宜（Joyce）早前在沈殿霞（肥姐）逝世13周年時，在IG發千字文紀念亡母肥姐，寫下：「我會努力做一個有用嘅人。」字裡行間滿帶著愛而感動不少網民。背著星二代頭銜的鄭欣宜，曾因外型備受haters批評而患上驚恐症。但現時30+的鄭欣宜現時已不再糾結於身材的批評，反倒活得自在，成為「全新的人」，繼續在舞台上發光發亮。

我冇特別爭氣，我冇特別乖⋯仲好似越來越唔聽話⋯我亦唔覺得我做到一個有用嘅人⋯但我一定有努力。i’m trying.. i’m on my way there... 你教我的我都記得。請放心。 鄭欣宜（Joyce）

33歲的鄭欣宜（Joyce）近年來努力活出屬於自己的人生，她更在2014年發表「不再瘦身」感言，成功打動逾10萬個網民讚好。其後欣宜以「大碼女生」形象發展歌唱事業，推出歌曲《你瘦夠了嗎？》和《女神》亦在坊間大獲好評，而《女神》一曲更讓欣宜在《2016 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中勇奪三個大獎，成績非常亮麗。

前年欣宜憑著電影《29+1》獲提名「最佳女配角」，近期她亦進軍YouTube界成為網紅KOL，不時分享與網民分享日常點滴、化妝技巧、生活智慧亦深受網民喜愛。但其實現今滿有自信的欣宜，可謂是從荊棘滿途的路上成長，造就現今活得精彩自信的她。

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曾捱餓扣喉極減肥失健康反思人生：我不要再減肥，我要做回鄭欣宜！

當年欣宜推出的《我的減肥日記》更被指大賣15萬本，成績驚人。(princejoyce@IG)

鄭欣宜（Joyce）自小便遺傳沈殿霞（肥姐）的肥胖基因，有指體重最達235磅，那時欣宜為了入行，不但成為瘦身代言人，更施展渾身解數，據悉一年內要成功減去100磅。當時欣宜推出的《我的減肥日記》更被指大賣15萬本，成績驚人。

我始終係人嚟㗎嘛。即使我食得咸魚抵得渴，但係我都會hurt或者唔舒服。 鄭欣宜（Joyce）

鄭欣宜（Joyce）縱然減肥「成功」，但身型亦不是世俗所認定「瘦」，她依舊因體重與身型被haters評撃，名字總離不開「航空母艦」、「終極豬扒」和「死肥婆」等惡評代名詞，當年她在兒歌頒獎典禮上扮演白雲公主輕吻吳卓羲面頰的一幕，更被網民稱為「死亡之吻」。

「身體已經習慣了減肥生活，不論怎麼吃藥、忌口，甚至運動，胃痛都如影隨形。」面對近10年營營役役的減肥之路， 鄭欣宜（Joyce）的外型的確是瘦了，但惡評依舊沒有減少之外，而持續捱餓、扣喉的不良減肥方法亦為她帶來健康問題，不單止時常胃痛，更有無數個夜晚也都失眠無法安睡。

要跨出呢一步去面對、去承認；每一個造型都係我，少一個都唔會有今日嘅鄭欣宜。 鄭欣宜（Joyce）

鄭欣宜（Joyce）走過荊棘滿途的路，終活出自信的自己。(princejoyce@IG)

而鄭欣宜（Joyce）的乾哥張學友曾寫給鄭欣宜以下的寄語：「不管她（欣宜）是瘦、是胖，還是一樣從未改變。我看到了她背後的毅力、決心和對自己理想的那份堅持。」外表與減肥與否一直都成為她成長的限制，但何需要因別人的目光而否定自己？鄭欣宜（Joyce）從跌跌撞撞中學會欣賞自己，肯定自己的價值，那些惡意的評論再也不能左右她。

在2014年，鄭欣宜（Joyce）在社交網站撰文，寫下「不再刻意減肥」的感言，正式宣布自己的人生由自己定義，更在接受車淑梅 《舊日的足跡》大聲地喊道：「我不要再減肥，我要做回鄭欣宜！不再追問體胖是否來自DNA，還是飲食不節制，現在已不重要了。」為自己贏回精彩的掌聲。

【按圖看】「開心果」鄭欣宜在圈中原有也如母親沈殿霞（肥姐）一樣，擁有好人緣？▼▼▼

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曾患驚恐症與抑鬱症悟「主動」：我不會再沉默

現時33歲的鄭欣宜（Joyce）不再糾結於體重身材，反而活得開心自在。(princejoyce@IG)

曾在訪問自言性急、是追求完美主義的鄭欣宜（Joyce），曾有一段時間，面對排山倒海的壓力、惡評也令她一度患上驚恐症，最後更不自覺地陷入抑鬱症當中，外表硬朗像母親般的「開心果」形象，更成為她停滯不前的阻力。

我不會再沉默，你要去教導別人如何對待你，不能再容忍有人欺負你。

鄭欣宜（Joyce）接受訪問時提到：「絕對不會因為肥或者瘦而影響到我演出，所以多謝大家繼續討論我。(princejoyce@IG)

近年鄭欣宜（Joyce）已學會主動回應haters的批評，但她只會用高EQ又不失禮貌地回應對方，更笑言：「連劉德華都有人不喜歡他的時候，自己又算是甚麼呢？」她也曾在訪問中坦言：「其實我並不是不介意，而是不由得我介意，難道我找膠紙封住他們的嘴巴嗎？」

拋開減肥的沉重包袱，鄭欣宜亦學懂求救：「求救未必代表你脆弱，亦都不是一件壞事，在適當時候向適當的人求救，其實是需要一種智慧才能夠做到。」主動尋求幫助，豁然看待批評，與友人傾訴，放開自己也是拯救自己的方法。人無完美，鄭欣宜學會「主動」回應惡評，為自己的自信美麗而發聲，做自己的「女神」。

【按圖看】33歲的鄭欣宜（Joyce）不再為別人目光而減肥，展現自信美▼▼▼

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