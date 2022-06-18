父親節2022｜姜麗文爸爸秦沛父兼母職不曾怨言　婚後老豆永遠第一

【姜麗文／爸爸秦沛／父親節2022】秦沛與姜麗文是娛樂圈中感情超好的父女檔，從小到大，姜麗文視秦沛為「絕世好爸」，而秦沛多年來父兼母職不曾怨言，日以繼夜劇接劇只為給子女最好的一切。秦沛亦時常鼓勵姜麗文勇於追夢：「只要嘗試努力過就可以，不會餓死就行了，家中的門會為你打開。 」

攝影：黃寶瑩



早前姜麗文在社交平台上宣布正式成為人妻，更上載為自己婚禮親自創作的新歌《爸爸放心我出嫁》，在MV中爸爸秦沛亦有驚喜現身大跳熱舞。日前姜麗文接受商業電台節目《1圈圈》訪問，就提到寫這首歌的靈感，因想寫封情信情歌給爸爸，當時歌曲DEMO一出，亦馬上給爸爸聽讓他先睹為快：「我真係好需要畀爸爸知道，無論我結咗婚都好，爸爸永遠都係我嘅No.1，點會唔係呢，That’s my dad（這是我的爸爸），希望通過呢首歌佢會記得呢樣嘢囉。」

父親節2022｜姜麗文上載為自己婚禮寫的新歌《爸爸放心我出嫁》，在MV中爸爸秦沛亦帶驚喜現身大跳熱舞。（黃寶瑩 攝）

秦沛以傳真機傳達愛意 溺愛女兒姜麗文

姜麗文自小就很心痛爸爸秦沛，當年秦沛為爭一對子女撫養權，好讓姜麗文與哥哥姜文杰可以一同成長，差不多放棄大部分家產，為了養家更要努力工作，獨力照顧姜麗文與哥哥姜文杰，問及此段往事會否感到辛酸時，秦沛稱：「這是自己的選擇，不辛苦，只能說很老土的說話，眼淚在心裏流。」

秦沛當年努力工作，日以繼夜劇接劇，更會香港、加拿大兩邊跑，經常都會與自小住在加拿大的子女分隔兩地，即使辛酸，但能看到一對子女生活開心舒適，他就覺得一切都來得值得。姜麗文過去曾看着爸爸在攝氏40度的高溫下，穿着厚衣、黏著厚鬚拍古裝劇，即使汗流浹背、工作多辛苦，但是堅強的爸爸卻從不曾有微言，更永遠不會讓子女覺得他工作很辛苦。

爸爸每次看到我們都會很開心很有愛，不會有任何投訴或負面的事，所以我就算知道是單親家庭，但是我覺得我的童年是很幸福。 姜麗文

父親節2022｜秦沛與姜麗文是娛樂圈中感情超好的父女檔。（黃寶瑩 攝）

在當年網絡資訊尚未發達的年代，沒有現時的視訊通話，也沒有WhatsApp那麼輕易就發送訊息。那時候，打長途電話亦是每分鐘計算的年代，要與外地的親人聯繫上可要付上非常昂貴的價錢。然而秦沛為了不讓子女感到缺乏父愛，在香港的工作儘管多忙碌，都會畫一些可愛卡通圖案，並會以傳真機把訊息傳送過去哄他們開心；亦會買不同的毛公仔及玩具給他們玩，好讓子女能感受到爸爸滿滿的愛意：「我入行做訪問時，被問起此事，才發現爸爸的確當時並非常在家中，但其實我小時候並不察覺爸爸不在家、我很想念爸爸，因為他永遠都會很愛錫及溺愛我們。」

姜麗文從不怕秦沛 以側手翻展現實力？

也許外人看來，秦沛是一位嚴肅的爸爸，但是在姜麗文眼中的秦沛，卻是一位幽默、甜蜜且完美的爸爸，「我是未怕過他，我不懂怕他的。」秦沛因要在香港工作的關係，未能時常在加拿大陪伴子女，也許他錯過了子女某些成長的時刻，但是他卻盡自已所能，把最好的都給子女！

姜麗文自豪表示，因為自己的爸爸與同年紀小孩的爸爸相比，屬於較成熟年長的爸爸（在秦沛40歲時，姜麗文才剛出生），但是他卻是比任何人都還要厲害的爸爸。姜麗文提到一次爸爸接她與哥哥姜文杰放學時，因有同學的爸爸在學校門前做側手翻展示才藝，哥哥姜文杰見狀，忍不著向爸爸秦沛使眼色示意他做側手翻，這時秦沛為了在子女一展雄風，於是就馬上熱身，並示範了一個很完美的側手翻，兩兄妹隨即興奮大叫：「看！這是我爸爸」，秦沛笑言：「幸好那個側手翻打得不錯 不然她會不認我做爸爸。」

父親節2022｜在姜麗文眼中的秦沛是一位幽默、甜蜜且完美的爸爸。（黃寶瑩 攝）

秦沛父兼母職不曾怨言 姜麗文曾歷辛酸卻不告知

姜麗文與哥哥姜文杰從小到大都很懂事，與爸爸秦沛多年來感情深厚，全因爸爸無條件的付出與愛護。姜麗文過去曾在商台節目《1圈圈 星光背後》分享被親生媽媽拋棄及爸爸獨力撫養她與哥哥的故事。因親生媽媽在她1歲前就已經走了，所以自己對她一直都沒有太大感覺，更不會對媽媽此行為感到生氣。

對此姜麗文一直感激爸爸秦沛的偉大付出，多年來都很感恩爸爸的愛護。父兼母職的秦沛除了負擔他們生活開支，更會照顧好日常起居飲食、盡量多抽時間陪伴他們。因而在姜麗文眼中，早已把秦沛當成「是爸爸，又是媽媽」的角色，每年的父親節及母親節同樣會跟爸爸好好慶祝一番。過去姜麗文在重要節日亦送過不少心思禮物給爸爸，除了試過燒陶瓷送他，亦試過親縫製兩件印滿牛牛圖案的內褲給爸爸，「不過送給我也沒用，我不可能穿這款，但蠻有趣的。」

6歲就有表演欲的姜麗文，一次與爸爸、阿嫲的家庭聚餐時，因她在餐廳上又唱又跳非常活躍，阿嫲便隨口說出：「讓你長大一點，送你去香港學唱跳。」想不到，這一說卻成真，2010年，姜麗文與哥哥姜文杰曾組團「Benji and Lesley」自資出碟，進軍香港娛樂圈。唯當年音樂表現沒有太大的起色，兩人即便拿出畢生的20萬積蓄投資在音樂上，終卻所剩無幾，音樂之路確實不易走。

姜麗文透露當時曾窮得在超市連買士多啤梨的錢也沒有，為免爸爸秦沛擔憂，即使生活拮据的她，卻沒有向爸爸提及此辛酸事，更拒絕向爸爸拿一分一毫。此事後來是秦沛看報章時，才了解到子女為事業打拼的辛酸往事，為孩子的追夢雖感心痛但卻自豪。性格向來樂觀開朗的姜麗文再次憶起事件，卻從不後悔踏上自資歌手的音樂路，反倒認為就算自己在超市哭，亦是個幸運的女生。

有很多人會說，你會不會很失望，又沒有甚麼，我的性格是『吓！做得很差嗎？不是！這也挺好的』就算沒奪獎，就算沒入團，我也覺得很好，所以不辛苦，反而很開心可以追求夢想，很幸運！ 姜麗文

父親節2022｜姜麗文過去透露當時曾窮得在超市連買士多啤梨的錢也沒有，為免爸爸秦沛擔憂，沒有向爸爸提及此辛酸事。（黃寶瑩 攝）

爸爸秦沛陪女兒姜麗文對戲

姜麗文曾承認因失戀而引發抑鬱症，那時候的姜麗文生活在痛苦中，但亦因為她體會過這種痛苦，人生歷練多了，令她的演技有所昇華。在喊戲的演繹上不但隨時可哭出來，同時亦演得更有層次。姜麗文在《星空下的仁醫》飾演病童母親「羅麗娜」一角，淒厲的哭戲大獲讚賞，憑《愛回家之開心速遞》飾外傭「Liza」成功入屋！

她現在做得挺好，就算我做到現時都有東西改善，沒有事是完美的！ 秦沛

父親節2022｜作為老戲骨演員秦沛不時也會給予女兒姜麗文專業的演戲建議。（黃寶瑩 攝）

「工作對我來說如回家，就如我傳了給一對子女。」作為老戲骨演員秦沛不時也會給予女兒姜麗文專業的演戲建議，每當姜麗文收到新的角色，都會興奮的與爸爸一起研究角色，爸爸亦會耐心道出自己的意見，有時更會錄音或拍片分享自己的演繹方法，甚至還試過陪姜麗文對戲。

難得秦沛是你爸爸，為甚麼不問？我會很尊重及期待爸爸的建議，我們全家對演戲很有熱誠，可以一起研究角色怎演才最好。 姜麗文

姜麗文自小深受爸爸秦沛的影響，因爸爸多年來的付出，才令她做任何事都盡力而為。而秦沛從來都不會說出對姜麗文有甚麼期望，反而非常鼓勵她勇於追求夢想，因此姜麗文就算在人生路上遇到挫折，都會選擇堅持下去。在娛樂圈的道路上，歷過辛酸，近年漸見佳境，獲得觀眾認同，今年年初姜麗文更於TVB《萬千星輝賀台慶2021》首奪「飛躍進步女藝員」，在台下的爸爸秦沛看到姜麗文奪獎的一刻，亦為她感到騎傲。不過這位在演藝圈上嚴厲的爸爸仍不忘鞭策女兒：「我女兒在事業上是剛剛開始，希望她接下來繼續更努力！」

我經常跟我的子女說，只要你們喜歡，你們嘗試努力過就可以了，結果是如何沒有所謂，總之有句說話，不會餓死就行了，家中的門會為你打開。 秦沛

拍攝：林子敬、麥超億

剪接：林子敬

美術：冼世昌

場地提供：Keep Rollin'

服裝提供：ITeshop、GU

