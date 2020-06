【Gentlewomen】34歲姜麗文,名副其實星三代,祖父嚴化到爸爸秦沛,卻沒令她入行後嚐到太多甜頭。皮膚黝黑的她初入行時被指「黑鼆鼆、污糟邋遢」,曾為此試盡各大品牌美白產品;近年她放下心中包袱,演活《愛·回家之開心速遞》家傭姐姐一角,Lesley並道:「34歲的我絕對是正過24歲的我!」

34歲的姜麗文自小性格開朗,坦言曾因為失戀患上抑鬱症。(黃寶瑩攝)

34歲的姜麗文(Lesley)新聞、緋聞不多,最大的可算是她與鄭俊弘的緋聞。當鄭俊弘戀上何雁詩並宣布結婚,2月時姜麗文在社交媒體上發布了一張戴上頭紗與圈外工程師男友Pakho的合照,並宣布拍拖近3年的二人要結婚了,終遇上真愛的她得到眾人的祝福,而她也將曾因失戀患上抑鬱的故事一一道來。

幸福的前傳:失戀患上抑鬱症

「我以前是戀愛大過天。」姜麗文承認從前容易一見鍾情,容易將所有情感或重心放到男朋友身上,令人易於失去自我,27歲那年,她分手後半年發現,自己患上情緒病。

「分手半年,仍然不快樂,發現想法好危險,身體機能都出現問題,每朝會想嘔、出現窒息感,覺得要去看一看醫生,後來了解抑鬱症,開始如何做好自己、想醫好自己。」姜麗文說得輕鬆,但其實情緒病困擾一直都在。別人看來她終遇真命天子,又接拍多部劇集如未播出的《踩過界II》,理應擺脫痛苦,她卻坦言情緒病無法徹底根治,去年聖誕情緒再陷低潮,唯一生存方法,是學習共存。

抑鬱症令一向陽光的她看待事物都變得很悲觀,看不到周遭美好的事,她勇於面對病情、看醫生,病情也好轉:「不要讓患者覺得自己好麻煩或犯錯。」姜麗文坦言Pakho及家人的陪伴,令她漸漸找到與病其存的方法,更多謝每一位前度令她成長,令她懂得愛先自己,才能遇到更好的人。

+ 2

姜麗文認為每一段感情都是獨一無二,雖然有些太傷感,但她仍感謝前度讓她成長。(黃寶瑩攝)

曾不再相信愛 決心重新出發遇上真命天子

姜麗文坦言Pakho是她第一個非娛樂圈男朋友,兩人在她患上抑鬱症後才相遇:「我從未遇個令我如此心動的人。那時單身4年,覺得自己可以準備談戀愛,在朋友介紹下,認識了愛運動、愛動物,尊重長輩的他。」姜麗文指自己第一時間就明言狀況,Pakho的接納與諒解,令她明白人生找的不單是愛的人,更是要找個可以一直行下去的好伙伴、好拍檔:「他(Pakho)很愛我家人,又愛惜自己家人,勤力工作、聰明,每天都能令我學新事物和成長。」二人決定廝守終生。當你遇上對的人,全世界都會來祝福你,大抵就是這道理。

+ 4 + 3 + 2

姜麗文看到爸爸秦沛的努力,更加上靠自己努力成名。(黃寶瑩攝)

得到工作機會:「只係因為你係秦沛個女」

當姜麗文一名出現,「秦沛女兒」四字定會隨之而來。「都會聽到『你接到這工作,都係因為你係秦沛個女。』」姜麗文如是說。

入行13年,自小希望入行做歌手、演員,目標非常清晰的她,對於別人的閒言閒語,很快便擱一旁。「我是一個非常幸運的女孩,我在加拿大長大,有一間非常漂亮的房子、非常好的學校,又會騎馬、滑雪、跳舞,我長大後才知道,原來我的童年生活原來不普通。」姜麗文坦言,小時候秦沛經濟環境不太好,生活條件不富裕,也令她學識感恩父母付出。

我從來都沒有後悔過做歌手,我3歲已經想做歌手。 姜麗文(Lesley)

+ 2

為圓歌手夢 曾窮得連士多啤梨也買不起

姜麗文先後在香港、日本出道,除了演戲、做節目主持,更曾與哥哥姜文杰推出專輯,做自資歌手。在香港做自資歌手,基本上都被看成是蝕本生意,她也坦言曾為製作一首歌,寧願儲4年錢,也不向爸爸「攤大手板」:「我非常擅長儲蓄,因為我甚少花大錢,我會到街市買餸、乘坐港鐵,到現在也沒有買名牌;曾經試過窮到去超市想食士多啤梨,但見到要6、70元,買不起,如果買了,今天搭不到MTR回家,那天我在超市哭了。」

姜麗文也曾懷疑自己的選擇:「我那天在想,我是不是傻了,其實很簡單可以打電話給我阿爸。但不可以,This is gonna be my story (這將會成為我的故事。)」她繼續說:「我見過太多次其他星二、三代,選擇了一條比較易行的路,失去好多機會去成長、學習。」「因為我世界裡都認識很多人停留在富二代、星二代的泡泡中,我就是不希望成為這樣的人。」

事實上姜麗文從沒停止過,由香港到日本的電視節目主持,2016年更為韓國組合2PM寫了《Promise (I'll be)》一曲,作曲、填詞、監製、錄音兼和音,成為首位寫K-pop主打歌的港人;近年演出《愛回家之開心速遞》傭人姐姐Meli一角,她不但不介意,努力學習說話方式,思考如何模仿得來又尊重:「做人不可以只想到自己,享受生活,做人要貼地才能成長,才能更聰明。」

姜麗文希望以正面能量感染大家。(黃寶瑩攝)

黝黑膚色曾被嫌「污糟邋遢」:「不管怎樣,我很漂亮」

姜麗文在《愛·回家之開心速遞》中飾演家傭,無論口音還是造型上都入型入格,大獲讚賞,有些女生非常介意扮醜,甚至自己的長相:「不會介意角色,能娛樂大家,我會好開心,I’m beautiful no matter what.(不管怎樣,我都很漂亮。)」

姜麗文回想起剛回港時,皮膚黝黑的她被指「黑鼆鼆、污糟邋遢」,曾為此試盡各大品牌美白產品;現在34歲的她,卻明白無需要老是介懷別人的批評:「就算是多了皺紋,皮膚比以前差,因為現在的我比以前的,更聰明、強壯、有自信,又懂得愛自己。」她續說:「將來一定會更加好,老不代表不好,千萬不要覺得自己沒有以前好,這與吸引力法則有關,如果你這樣想就只能這樣;無論是多少歲,我們都可以學新東西、挑戰自己。」

+ 3 + 2