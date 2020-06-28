【Gentlewomen】34歲姜麗文，名副其實星三代，祖父嚴化到爸爸秦沛，卻沒令她入行後嚐到太多甜頭。皮膚黝黑的她初入行時被指「黑鼆鼆、污糟邋遢」，曾為此試盡各大品牌美白產品；近年她放下心中包袱，演活《愛·回家之開心速遞》家傭姐姐一角，Lesley並道：「34歲的我絕對是正過24歲的我！」

34歲的姜麗文自小性格開朗，坦言曾因為失戀患上抑鬱症。（黃寶瑩攝）

34歲的姜麗文（Lesley）新聞、緋聞不多，最大的可算是她與鄭俊弘的緋聞。當鄭俊弘戀上何雁詩並宣布結婚，2月時姜麗文在社交媒體上發布了一張戴上頭紗與圈外工程師男友Pakho的合照，並宣布拍拖近3年的二人要結婚了，終遇上真愛的她得到眾人的祝福，而她也將曾因失戀患上抑鬱的故事一一道來。

幸福的前傳：失戀患上抑鬱症

「我以前是戀愛大過天。」姜麗文承認從前容易一見鍾情，容易將所有情感或重心放到男朋友身上，令人易於失去自我，27歲那年，她分手後半年發現，自己患上情緒病。

「分手半年，仍然不快樂，發現想法好危險，身體機能都出現問題，每朝會想嘔、出現窒息感，覺得要去看一看醫生，後來了解抑鬱症，開始如何做好自己、想醫好自己。」姜麗文說得輕鬆，但其實情緒病困擾一直都在。別人看來她終遇真命天子，又接拍多部劇集如未播出的《踩過界II》，理應擺脫痛苦，她卻坦言情緒病無法徹底根治，去年聖誕情緒再陷低潮，唯一生存方法，是學習共存。

抑鬱症令一向陽光的她看待事物都變得很悲觀，看不到周遭美好的事，她勇於面對病情、看醫生，病情也好轉：「不要讓患者覺得自己好麻煩或犯錯。」姜麗文坦言Pakho及家人的陪伴，令她漸漸找到與病其存的方法，更多謝每一位前度令她成長，令她懂得愛先自己，才能遇到更好的人。

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姜麗文認為每一段感情都是獨一無二，雖然有些太傷感，但她仍感謝前度讓她成長。（黃寶瑩攝）

曾不再相信愛 決心重新出發遇上真命天子

姜麗文坦言Pakho是她第一個非娛樂圈男朋友，兩人在她患上抑鬱症後才相遇：「我從未遇個令我如此心動的人。那時單身4年，覺得自己可以準備談戀愛，在朋友介紹下，認識了愛運動、愛動物，尊重長輩的他。」姜麗文指自己第一時間就明言狀況，Pakho的接納與諒解，令她明白人生找的不單是愛的人，更是要找個可以一直行下去的好伙伴、好拍檔：「他（Pakho）很愛我家人，又愛惜自己家人，勤力工作、聰明，每天都能令我學新事物和成長。」二人決定廝守終生。當你遇上對的人，全世界都會來祝福你，大抵就是這道理。

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姜麗文看到爸爸秦沛的努力，更加上靠自己努力成名。（黃寶瑩攝）

得到工作機會：「只係因為你係秦沛個女」

當姜麗文一名出現，「秦沛女兒」四字定會隨之而來。「都會聽到『你接到這工作，都係因為你係秦沛個女。』」姜麗文如是說。

入行13年，自小希望入行做歌手、演員，目標非常清晰的她，對於別人的閒言閒語，很快便擱一旁。「我是一個非常幸運的女孩，我在加拿大長大，有一間非常漂亮的房子、非常好的學校，又會騎馬、滑雪、跳舞，我長大後才知道，原來我的童年生活原來不普通。」姜麗文坦言，小時候秦沛經濟環境不太好，生活條件不富裕，也令她學識感恩父母付出。

我從來都沒有後悔過做歌手，我3歲已經想做歌手。 姜麗文（Lesley）

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為圓歌手夢 曾窮得連士多啤梨也買不起

姜麗文先後在香港、日本出道，除了演戲、做節目主持，更曾與哥哥姜文杰推出專輯，做自資歌手。在香港做自資歌手，基本上都被看成是蝕本生意，她也坦言曾為製作一首歌，寧願儲4年錢，也不向爸爸「攤大手板」：「我非常擅長儲蓄，因為我甚少花大錢，我會到街市買餸、乘坐港鐵，到現在也沒有買名牌；曾經試過窮到去超市想食士多啤梨，但見到要6、70元，買不起，如果買了，今天搭不到MTR回家，那天我在超市哭了。」

姜麗文也曾懷疑自己的選擇：「我那天在想，我是不是傻了，其實很簡單可以打電話給我阿爸。但不可以，This is gonna be my story （這將會成為我的故事。）」她繼續說：「我見過太多次其他星二、三代，選擇了一條比較易行的路，失去好多機會去成長、學習。」「因為我世界裡都認識很多人停留在富二代、星二代的泡泡中，我就是不希望成為這樣的人。」

事實上姜麗文從沒停止過，由香港到日本的電視節目主持，2016年更為韓國組合2PM寫了《Promise (I'll be)》一曲，作曲、填詞、監製、錄音兼和音，成為首位寫K-pop主打歌的港人；近年演出《愛回家之開心速遞》傭人姐姐Meli一角，她不但不介意，努力學習說話方式，思考如何模仿得來又尊重：「做人不可以只想到自己，享受生活，做人要貼地才能成長，才能更聰明。」

姜麗文希望以正面能量感染大家。（黃寶瑩攝）

黝黑膚色曾被嫌「污糟邋遢」：「不管怎樣，我很漂亮」

姜麗文在《愛·回家之開心速遞》中飾演家傭，無論口音還是造型上都入型入格，大獲讚賞，有些女生非常介意扮醜，甚至自己的長相：「不會介意角色，能娛樂大家，我會好開心，I’m beautiful no matter what.（不管怎樣，我都很漂亮。）」

姜麗文回想起剛回港時，皮膚黝黑的她被指「黑鼆鼆、污糟邋遢」，曾為此試盡各大品牌美白產品；現在34歲的她，卻明白無需要老是介懷別人的批評：「就算是多了皺紋，皮膚比以前差，因為現在的我比以前的，更聰明、強壯、有自信，又懂得愛自己。」她續說：「將來一定會更加好，老不代表不好，千萬不要覺得自己沒有以前好，這與吸引力法則有關，如果你這樣想就只能這樣；無論是多少歲，我們都可以學新東西、挑戰自己。」

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