姜麗文爸爸秦沛不惜傾家蕩產爭撫養權　與哥哥捱窮暪老豆

【姜麗文爸爸/老豆秦沛】憑《愛回家之開心速遞》飾外傭Lisa一角入屋的姜麗文，後來在台慶劇《星空下的仁醫》中飾演病童母親的亮眼演繹獲觀眾力讚，姜麗文早前在TVB《萬千星輝賀台慶2021》首獲「飛躍進步女藝員」，台下的父親秦沛和哥哥姜文杰拍手歡呼，為姜麗文感到騎傲，場面令人動容！



姜麗文早前在TVB《萬千星輝賀台慶2021》首獲「飛躍進步女藝員」。（TVB截圖）

姜麗文獲獎時爆喊表示：「我係姜爾家第三代演員，知道自己有幾幸福，家中有三位成功實例，特別係我爸爸，多年來每次收到劇本都好專業，好有動力。」姜麗文自小亦深受爸爸秦沛的影響，因爸爸多年來的付出，才令她做任何事都盡力而為。

姜麗文奪「飛躍進步女藝員」，爸爸秦沛與哥哥姜文杰比他還要開心。（lesleychianglove@Instagram）

姜麗文爸爸秦沛為爭撫養權再變窮

姜麗文與哥哥姜文杰從小到大都很懂事，與爸爸秦沛多年來感情深厚，全因爸爸無條件的付出與愛護。姜麗文曾在商台節目《1圈圈 星光背後》分享被親生媽媽拋棄及爸爸獨力撫養她與哥哥的故事。因親生媽媽在她1歲前就已經走了，所以自己對她一直都沒有太大感覺，更不會對媽媽此行為感到生氣。

姜麗文與哥哥姜文杰從小到大都很懂事，與爸爸秦沛多年來感情深厚。（lesleychianglove@Instagram）

相反姜麗文自小就很心痛爸爸秦沛，當年秦沛為了爭一對子女撫養權，好讓姜麗文與哥哥姜文杰可以一同成長，於是他不惜傾家蕩產，差不多付上全副身家，把所有東西都全給媽媽。對此姜麗文一直感激爸爸的偉大付出，多年來都很感恩爸爸的愛護。

嗰陣86年，爸爸啱啱贏咗《 癲佬正傳 》金像獎最佳男配角 ，佢為咗我哋再變番窮喎！嗰時爸爸為養家咩都接咩都做，我哋喺片場見證住佢拍戲好辛苦，覺得佢真係無得頂！ 姜麗文

當年秦沛為了爭一對子女撫養權，好讓姜麗文與哥哥姜文杰可以一同成長，差不多付上全副身家。（lesleychianglove@Instagram）

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姜麗文爸爸與子女常分隔兩地

姜麗文爸爸秦沛為了養活子女，每天都努力工作，即使拍劇多辛苦卻不曾怨言，一心只想子女有更好的生活環境。姜麗文過去曾看着爸爸在攝氏40度的高溫下，穿着厚衣拍古裝劇。因為爸爸的努力，令到姜麗文與哥哥姜文杰不敢怠慢，以爸爸為學習榜樣，不論在學業時期或是長大出來工作後，都會加倍努力做每一件事情，盡力做好自己的本份。

姜麗文爸爸秦沛因拍劇常與子女常分隔兩地。（lesleychianglove@Instagram）

爸爸秦沛常在香港拍劇賺錢養家，經常都會與自小住在加拿大的子女分隔兩地，但是這並沒有讓姜麗文與哥哥姜文杰缺乏父愛。

其實佢係Long D爸爸，成日工作飛來飛去，不過佢成日都寫嘢同畫嘢，又會送禮物畀我哋，等我哋覺得佢成日都陪住我哋。 姜麗文

姜麗文與哥哥姜文杰常以爸爸秦沛為學習榜樣。（lesleychianglove@Instagram）

姜麗文曾在日本當偶像擁公主般的待遇

在2006年時，19歲的姜麗文早就被日本公司看中訓練她成為歌手，當時姜麗文亦搬到東京一心要在日本大展拳腳，她加入了NHK做節目主持教小朋友英文及玩遊戲。在日本的演藝圈與香港的演藝圈大為不同，日本特別注意偶像的形象，規定姜麗文在外不能去洗手間；跟男性友人或偶像食飯時亦不可搭同一部𨋢。

19歲的姜麗文早就被日本公司看中訓練她成為歌手。（日本節目截圖）

姜麗文更稱自己在日本工作時，很多時放工都會收到花，到生日月份，每次放工後更會送蛋糕為她慶生，在日本的她仿如受到公主般的對待：

「那時我在日本有經理人、兩個助手及司機，每次錄影，就像公主般，我要求的甚麼都有。」 姜麗文

姜麗文在日本有經理人、兩個助手及司機跟出跟入。（日本節目截圖）

姜麗文與哥哥姜文杰耗盡20萬積蓄當歌手

姜麗文在日本發展兩年多的事業後，2008年因簽證的問題只好回港發展。因姜麗文與哥哥姜文杰自小在加拿大一起長大，兩人相依為命，感情自然特別深厚，同時兩人亦有着音樂夢，於是便決定一起拿出畢生的20萬積蓄，自資出碟成獨立歌手，惟這條路並不易行，最終耗盡20萬積蓄卻只換來萬多元收入。

姜麗文與哥哥姜文杰耗盡20萬積蓄當歌手，捱窮暪爸爸秦沛。（lesleychianglove@Instagram）

對此，姜麗文從不後悔離開日本發展的決定，更自言如果在日本紅得太快，可能會變得自大，性格也許就不如今天般好。

11年來，有時都會不開心，最不開心是我對自己的音樂太大期望，但外間沒甚麼反應，自己又不懂宣傳，但幸好我的性格不會讓自己沉太久，就找方法解決問題！ 姜麗文

姜麗文從不後悔離開日本發展的決定，與哥哥姜文杰音樂夢難走。（lesleychianglove@Instagram）

姜麗文與哥哥堅拒向父親拿錢 父親出資首期買樓被拒絕

即使當時姜麗文與哥哥姜文杰自資出碟後，因沒有太多剩餘的積蓄，生活拮据，但是他們都堅拒向爸爸秦沛拿一分一毫，並認為爸爸自己賺回來的錢應該與繼母過二人世界好好享福。即使爸爸秦沛曾打算出錢支付首期給姜麗文買樓，但她都一一拒絕。姜麗文與哥哥姜文杰還曾窮得連買士多啤梨的錢也沒有，即使到了後來收入變穩定，姜麗文卻不貪圖奢侈品，從不曾買名牌。

試過窮到去超巿，想買一盒好想吃的士多啤梨，價值5、60蚊都買不起，最後喊住走。慶幸爸爸不知這件事，爸爸實在太勤力喇，佢已經76歲，我憑乜嘢用佢多年嚟儲嘅錢呢？ 姜麗文

姜麗文與爸爸秦沛慶祝生日。（lesleychianglove@Instagram）

姜麗文因抑鬱症令她在《星空下的仁醫》演技大爆發

姜麗文曾承認因失戀而引發抑鬱症，那時候的姜麗文生活在痛苦中，但亦因為她體會過這種痛苦，人生歷練多了，令她的演技有所昇華。在喊戲的演繹上不但隨時可哭出來，同時亦演得更有層次。

我試過三次想死，就係有呢個病，我依家先識得更愛、更錫自己！ 姜麗文

姜麗文因抑鬱症的體會令她在《星空下的仁醫》演技大爆發。（lesleychianglove@Instagram）

現時姜麗文奪「飛躍進步女藝員」終獲觀眾的肯定，對此感到非常榮幸和美妙，相信往後姜麗文會繼續演好每一個角色，在演藝之路發光發亮。