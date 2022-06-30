MIRROR Tiger自嘲式發言獲讚　終被花姐發掘　3大魅力為日系暖男

【Tiger邱傲然｜MIRROR】MIRROR成員Tiger（邱傲然）早前一番約3分鐘的演講引來熱論。事緣Tiger（邱傲然）擔任《第16屆鮮浪潮國際短片節──本地競賽》頒獎禮的頒獎嘉賓，在頒獎前他發表了約3分鐘的自我介紹，當中他自嘲自己是MIRROR的「下弦」，更公開地「𢱑job」，一番言論讓不少鏡粉表示心痛。若果大家經過了解Tiger後，絕對會看到他的魅力，並會不禁愛上這位既具個性又不失溫暖的日系型男。



【Tiger邱傲然｜MIRROR】MIRROR成員Tiger（邱傲然）早前一番約3分鐘的演講引來熱論。（ig@tiger_yny）

當天Tiger（邱傲然）發言內容大概是指不少人都會優先考慮找「上弦」的成員合作拍戲，而且大部分都僅認識MIRROR「上弦」成員，甚少會邀請「下弦」的成員。有見及此，他當天到場是尋找工作機會，最後亦以「下弦」來介紹自己。

我是MIRROR下弦的Tiger！ 邱傲然

知道自己冇機會就努力啲！ 邱傲然

MIRROR「上弦」、「下弦」等級之分

其實自MIRROR人氣急升後，漸漸在網路上出現MIRROR「上弦、下弦」之分的討論，所謂「上弦、下弦」是出自於日本人氣動漫《鬼滅之刃》中，故事中的壞人是根據實力高低而分為「上弦」、「下弦」的等級。恰巧跟MIRROR人數一樣，因而讓網民以人氣來區分12名成員的等級。根據網民說法MIRROR「上弦」包括姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）、Anson Kong（AK）及 Jer（柳應廷），至於「下弦」就是 Lokman（楊樂文）、Tiger（邱傲然）、Frankie（陳瑞輝）、Jeremy（李駿傑）、Stanley（邱士縉）及Alton（王智德）。

【Tiger邱傲然｜MIRROR】MIRROR「上弦」、「下弦」等級之分（ig@tiger_yny）

MIRROR Tiger曾因「1點」使花姐氣憤

其實早於2018年參加ViuTV《全民造星》時憑著攝人心魄的拉丁舞成功抓住了花姐及觀眾的眼球，更被鏡粉封為「拉丁小王子」。直至被花姐邀請加入MIRROR後，他曾甘願成為透明人讓花姐一度相當氣憤。當時在綜藝節目《調教你MIRROR》更加深了解Tiger的性格，他不但被動更不急於推出個人作品，直言表示自己相比個人活動更看重團體，當時花姐曾表示曾有意讓Tiger發展個人事業，Tiger卻認為自己年紀尚小，深信自己將來會有更多機會，現時眼前的機會留給團中年紀比他大的成員更好。再者他認為自己亦未準備好，對自己又不感信心。

【Tiger邱傲然｜MIRROR】MIRROR Tiger曾因「1點」使花姐氣憤（ig@tiger_yny）

我今年先19、20歲，我嗰啲哥哥，即係MIRROR成員，已經27至29歲，佢哋需要嘅機會係唔係畀我多？等我過幾年你再畀我機會都未遲。 邱傲然

重新發掘Tiger的魅力之處

Tiger（邱傲然）的出發點確是十分好，而且更突顯出他的善良。不過花姐卻不認同且感到氣憤，曾因Tiger（邱傲然）的拉丁舞而看到他的魅力，卻簽約後發現他存有很多缺點。不過Tiger自2018年參加ViuTV《全民造星》時憑著攝人心魄的拉丁舞成功抓住了花姐及觀眾的眼球，更被鏡粉封為「拉丁小王子」。今非昔比，由昔日的不自信漸漸成長為現時發光發亮的Tiger，被大眾看到不一樣的他，更被讚是日系理想型的暖男，到底他身上有那些攝人的魅力？

【Tiger邱傲然｜MIRROR】Tiger（邱傲然）的拉丁舞而看到他的魅力。（ig@tiger_yny）

Tiger魅力點｜1. 攝人心魄拉丁舞



從《全民造星》時已欣賞過Tiger（邱傲然）攝人心魄拉丁舞，一眾鏡粉都稱他為「拉丁小王子」。其後在MIRROR的演唱會時，Tiger的個人獨唱部分時，他穿上華麗風的刺繡外套表演，大跳拉丁舞散發了自信，使不少人都深深被他吸引著，更被不少人指有Michael Jackson的影子。

【Tiger邱傲然｜MIRROR】雖然他於30強止步，但仍獲邀加入男子組合MIRROR，他在隊中擔任Rapper角色。（ig@tiger_yny）

Tiger魅力點｜2. 克服弱點 突破自己



由昔日的透明人漸漸變成現今發光發亮的小王子，Tiger（邱傲然）一路以來努力展示自己的實力，一步一步突破自己，把自己不自信及缺點通通克服。再加上日前一番的「語出驚人」的演講看到Tiger的成長及蛻變。

【Tiger邱傲然｜MIRROR】Tiger魅力點｜克服弱點 突破自己（ig@tiger_yny）

Tiger魅力點｜3. 日系男友穿搭



Tiger（邱傲然）除了善良性格大獲鏡粉讚揚外，Tiger私下的衣著風格並深受鏡粉喜歡。雖則他個子不高總愛穿oversize的衣服，猶如遊走於原宿的日本型男。一直都離不開oversize衣服，再配上各式帽子及鞋子，以不同的配件營造不同感覺。

【Tiger邱傲然｜MIRROR】Tiger魅力點｜日系男友穿搭（ig@tiger_yny）

Tiger曾自爆理想型特徵

至於感情方面向來都是粉絲最為關注，Tiger（邱傲然）曾在節目上自爆理想型的特徵，樂觀性格、愛跳舞、年上年下都無所謂。當年Tiger出演人氣劇《男排女將》時被爆疑跟余香凝妹妹余潔滢（Zoe）因戲生情，更有人指二人當時已交往逾年半。

【Tiger邱傲然｜MIRROR】當年Tiger出演人氣劇《男排女將》時被爆疑跟余香凝妹妹余潔滢（Zoe）因戲生情。（《男排女將》劇照）

戀愛說傳出後，不少鏡粉都找出不少證據；如在Tiger的個人社交平台其中一張相片是MIRROR演唱會後台照，Tiger罕有站在中間，更貼近余潔滢（Zoe）。加上不少人都指Tiger的理想型特徵根本就是余潔滢（Zoe）本人，再者二人在社交平台互動甚多，經常在對方帖文下讚好及留言。

【Tiger邱傲然｜MIRROR】Tiger曾自爆理想型特徵（ig@tiger_yny）

【MIRROR Tiger Q&A】