感情中有多少算計，付出多少心機，又留下多少抹不走的痕跡。當初讓自己怦然心動的對象，最終還是難逃分離的結局，不是非得撕心裂肺才叫傷痛，面對逝去的愛情，該如何自處？ 在選秀節目《全民造星》中脫穎而出的25歲男歌手盧瀚霆（Anson Lo），携第二支個人單曲《Burn Out》回歸，訴盡分手後的無奈與不捨。

Anson Lo（盧瀚霆）是香港男團MIRROR的成員之一。（鄭子峰攝）

分手後無法放下 費盡氣力只為讓對方回頭？

或許每個人都有過一段無法釋懷的感情，分手後仍然心有不甘，嘗試讓對方回頭卻徒勞無功……講起充滿遺憾的感情經歷，Anson Lo回憶自己在青蔥歲月，與同班女同學曾經一段青澀又刻苦銘心的感情經歷。

愛情宛如蠟燭，縱然努力去燃點，如果一方不斷吹熄，就無法成功。

在懵懵懂懂的青春期，愛情倏然在内心深處開始萌芽，他透露與女同學維持了差不多半年時間的純真愛戀，誰料好景不長，某一日突然收到對方提出分手的短訊，在沒有交代任何理由的狀態下，分手之事讓他感到一頭霧水。雖然這段感情讓他念念不忘，曾經不斷嘗試與對方復合，卻無法成功，新曲《Burn Out》正訴説了分手後想要對方回心轉意卻失敗的無奈心情。

誰當天 在一起/誰今天 來相比/但始終 未心死 《Burn Out》

Anson Lo（盧瀚霆）新歌以過去失戀經歷為靈感。（鄭子峰攝）

從熟悉到陌生 跨不過的是回憶

有些人會選擇「失戀斷捨離」，分手後將前任的東西全部丟棄或刪去；然而對Anson Lo而言過去的每一段感情都是生命中的一部分，無法否認也無法刪走，因此不會特意「刪除」與前任的回憶。他覺得留著前任的東西或繼續與前任做朋友不是一件壞事，「無法用情侶的身份繼續走下去，還可以做朋友！」或許二十年後再翻開舊物，當年的回憶湧上心頭，會感謝對方曾經出現在自己的生命與回憶裡……

Anson Lo（盧瀚霆）憑歌寄意說愛情: (按圖看更多)

分手不一定是終結 努力過才真正放手

一些人會把離別無限放大，分手就像世界末日、天崩地裂，在感情中變得愈來愈不堪一擊。面對「分手」這殘酷的課題，Anson Lo（盧瀚霆）顯得頗為樂觀，他緩緩説道：「很多時候分手後感情是可以挽回的，只要雙方願意改變。」如果自己主動爭取最後一次改變的機會，而兩個人都願意為一段關係去努力的話，感情也許會有一線轉機，再回到當初的快樂與美好。

Anson Lo（盧瀚霆）坦言自己「被分手」居多。（鄭子峰攝）

分手後，不代表要將對方從生命中剔走。

不過，若然結局已定、米已成炊，Anson Lo表示自己即使傷心也會堅强面對，不會死纏爛打，他也奉勸一些走不出分手陰霾的朋友們不要對過去的感情過分留戀，因為不放手的結果不僅會造成對方的困擾，對自己而言也是一種折磨。

分手時Anson Lo（盧瀚霆）會這樣做? (按圖看更多)

冷靜處理分手 吃大餐睡覺克服失戀

Anson Lo大方分享自己分手經歷，坦言自己屬於冷靜派，不喜歡大吵大鬧或起衝突，他表明自己很少無緣無故提出分手，還笑言自己是「被分手」比較多。他提及小時候常常聼大人說「因性格不合而分手」感到難以理解，不過真的親身經歷後，他發現「性格」舉足輕重，因為生活上相處的細節、價值觀、喜好等，都會影響感情。即使依然深愛對方，但是性格無法磨合，最後仍然不能以情侶的身份繼續走下去。

說到分手後做的第一件事，Anson Lo笑言會選擇好好睡上一覺，再吃上一頓豐富的中餐。他説道，睡眠與美食就是最好的良藥。因為自己喜歡美食，加上又很喜歡吃白飯，因此能吃到一頓美味的中餐，對他來説已經十分滿足，還能幫助療癒情傷。

Anson Lo（盧瀚霆）表示自己失戀後會以睡眠及美食療傷。（鄭子峰攝）

分手從來不是終結，回味從前沒有對錯，但是過於執著得失，不是堅持，而是煎熬。正如Anson Lo新歌《Burn Out》中的一句歌詞所言：「舊日記憶都寄留，現在變得通透」，讓回憶繼續存留，大方放開曾經緊握過的手，就算無法做情人，也可以是朋友。連朋友也做不成，至少不要讓對方成為仇人，既然分離是無法改變的事實，就放手吧！

Anson Lo（盧瀚霆）在MIRROR中人氣極高：（點閱下圖）

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