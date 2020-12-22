MIRROR陳卓賢Ian與港姐陳曉華譜5角戀？稱單身3年鄧麗欣也讚暖男

港姐冠軍陳曉華（Hera）被指戀上MIRROR成員陳卓賢（Ian），更有傳兩人已發展到同居關係。不過兩人再被指其實另有伴侶，「跨台戀」發展成五角戀，關係耐人尋味。

港姐冠軍陳曉華（Hera）被指戀上MIRROR成員陳卓賢（Ian），更有傳兩人已發展到同居關係。(IG@iancychan；IG@herachann)

陳曉華被指與前度狄易達藕斷絲連 遭Ian粉絲圍攻

雖然無綫與ViuTV處於競爭關係，但旗下不少藝人卻跨台譜出愛戀。陳曉華被傳媒拍下以Ian的私家車代步，並為同居生活購買日常用品。她接受訪問時大方承認跟Ian認識，未有否認戀情。緋聞傳出後，陳曉華被Ian粉絲圍攻，更被指與前度狄易達藕斷絲連。她其後解釋兩人只屬朋友關係，對方賣車予她，因為未完成買賣手續，才惹出如此誤會。

Ian最近因參演《男排女將》而人氣急升，就連劇中飾演排球教練的鄧麗欣（Stephy）亦稱讚他是個暖男，也是男朋友的合適人選。（梁碧玲攝）

Ian自稱單身3年 被Stephy稱讚是最佳男朋友

Ian最近因參演《男排女將》而人氣急升，就連劇中飾演排球教練的鄧麗欣（Stephy）亦稱讚他是個暖男，也是男朋友的合適人選。自稱已單身3年的Ian曾表示自己喜歡小朋友，期望能早日成家立室。當他與陳曉華的緋聞傳出後，Ian被指曾與多位女演員關係親密，暖男的外表下其實是「女神收割機」。有傳他的現任女友是中墨混血兒盧慧敏（Amy Lo），兩人因拍攝《無限斜棟有限公司》而戲假情真。

▼▼▼「女神收割機」Ian被指曾與多位女演員關係親密，傳他的現任女友是盧慧敏外，還有一人？▼▼▼

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同樣有「女神收割機」之稱的張振朗備受無綫力捧，相繼於熱播劇集《使徒行者3》與《踩過界II》中擔任重要角色。事業得意時，愛情同樣美滿，不時與女朋友ViuTV小花楊偲泳（Renci）甜蜜放閃。兩人既要跨過公司背景的矛盾，又要克服安全感的問題，到底楊偲泳如何令張振朗收心養性，一改改花心形象？

張振朗備受TVB力捧，先後成為多套劇集的男主角。（IG＠owencheung）

張振朗花邊新聞不斷 被喻為「女神收割機」

張振朗入行以來花邊新聞不斷，曾先後與龔嘉欣、陳瀅、胡定欣、陳芷尤等女藝員傳出緋聞，因此被網民喻為「女神收割機」。（IG＠owencheung）

張振朗入行以來花邊新聞不斷，曾先後與龔嘉欣、陳瀅、胡定欣、陳芷尤等女藝員傳出緋聞，因此被網民喻為「女神收割機」。他亦直認每拍攝一套劇集便會與同劇女演員傳出緋聞，有指輕浮個性是他與前度陳芷尤分手的主要原因。

張振朗與陳芷尤同為TVB第25期藝員訓練班的學生，兩人低調交往5年多，最後於2018年4月於IG上宣布分手。當時張振朗獲TVB力捧，先後擔任多套劇集的男主角，兩人聚少離多，感情愈見疏離，加上男方多次傳出緋聞，令陳芷尤失去安全感，最後決定分開，到新加坡發展。

▼▼▼按圖看曾與張振朗傳出緋聞的女藝員▼▼▼

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花1年時間走出情傷

張振朗與陳芷尤分開後，花了1年時間才能走出情傷。（IG＠owencheung）

張振朗於電台節目《1圈圈 星光背後》的訪問中透露，在眾多段緋聞中，只跟陳芷尤曾相戀。兩人真正分手的原因是因為彼此追求的目標各有不同，女方選擇到新加坡發展，而自己則留在香港，所以便決定分開。他續指，當時自己十分傷心，花了1年時間才能走出情傷。雖然失戀，但工作仍然如常，調節情緒對他來說是件辛苦的事。不過，他認為人總要向前看，若沒有失戀的痛苦經歷，便不會感受到其他開心的時光。

曾遭楊偲泳拒絕追求

張振朗與楊偲泳交往一年多，感情非常穩定。（IG＠renciysw／owencheung）

柳暗花明又一村，走出情傷後，張振朗遇到了現任女友楊偲泳。兩人於朋友聚會上認識，他最初追求對方時曾因為花心形象而遭到拒絕，經過3、4個月的了解後，楊偲泳才對他慢慢改觀，接受他的追求，深入了解後便發現張振朗其實是個顧家的好男生。兩人分屬不同電視台，生活卻意外地交集在一起，楊偲泳認為這便是緣分，所以更要好好珍惜，努力經營。

張振朗自認是個細心的男生，「每次看到另一半洗頭後一頭濕髮，我都好喜歡為她吹乾頭髮。」他相信藝員的工作比其他行業辛苦，故渴望另一半可以與自己分享生活，而楊偲泳正正能與他互相扶持。兩人同樣喜歡演戲，擁有許多共同話題，相處得十分開心。兩人均正值事業起飛的階段，有共識地低調經營愛情。張振朗很珍惜與女朋友相處的時間，即使放工已是凌晨時分，仍抽時間與楊偲泳食宵夜，種種細節也讓她感受到張振朗有多重視這段關係。

▼▼▼「跨台戀」雖然備受壓力，但仍無阻以下情侶刷出愛火▼▼▼

▼▼▼同場加映：《香港愛情故事》題材貼地寫實，王敏奕於劇中個性叛逆，現實其實是個鄰家女孩，更成功收服了「不婚主義」的曾國祥。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼《香港愛情故事》中龔嘉欣與羅天宇的愛情惹人共鳴，現實中，龔嘉欣於30歲購買9百萬海景單位，到底她的無痛儲錢法是甚麼？（延伸閱讀）▼▼▼