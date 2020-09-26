年僅21歲的香港新生代男歌手姜濤(Keung To)，自入行以來話題不斷，因出眾外表以及努力奮發的形象深得觀眾喜愛，人氣居高不下，亦是男子組合MIRROR中擁有超高人氣的成員之一。 生性内斂又害羞的姜濤，推出全新單曲《孤獨病》，展露内心深處最柔軟、最孤寂的地方，不善言辭的他用歌聲來撫慰一顆顆孤獨的心靈。活在喧囂聒噪之中的我們，習慣了一個人生活、一個人堅强、一個人難過。今時今日，「孤獨病」似乎也演變成一種「都市病」……

姜濤(Keung To)是香港男團MIRROR的人氣成員之一。（鄭子峰攝）

在舞台上總是散發强大氣場、魅力四射的姜濤，舞台下多了一份靦腆與寡言，甚至帶著不溫不火的冷漠感。私底下的姜濤十分重視獨處的時間，他認為留些時間給自己獨處至關重要，否則很容易漸漸忘記自己是誰。獨處時，他最喜歡邊跑步邊聼音樂，一方面能維持身材，另一方面能靜下心來好好與自己相處。

一個人若不跟自己獨處，會漸漸忘記自己是誰。

姜濤參加ViuTV的選秀節目《全民造星》打響知名度。（鄭子峰攝）

因「肥仔」過去自小寡言自卑 : 我唔太識同人溝通

從小體型肥胖的他，因外表而變得自卑、沒有自信，不善與人溝通。姜濤分享他從小學至中學，一直沒有什麼朋友，加上他是獨生子，沒有兄弟姊妹一起長大，也無玩伴聽他傾訴，性格也漸漸地變得越來越内向，也不懂得如何表達内心感受，時常體會到孤獨的滋味。對於網上流傳的「孤獨等級表」，習慣獨來獨往的他表現得十分雀躍，甚至表示當中有許多事情幾乎每天都會做，更覺得不可以常常跟其他人相處得太多。

是孤獨還是失望還是 被世界折磨 假使我仍未夠好 你不要唾棄我好麼 《孤獨病》

姜濤挑戰「孤獨等級表」：（點閱下圖查看）

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金牛男佛系愛情觀 對象要符合「這個」條件?

作為害羞被動的金牛座，姜濤面對愛情仍然保持「佛系」態度，他直言即使遇見心儀對象也不會輕舉妄動，甚至把主動權交給對方，期望對方能有所行動。他分享很久以前有個喜歡的女生，但是與對方幾乎沒有來往，所以不敢貿然接近去認識她，最後只能不了了之，他表示：「有緣的話總會再相遇。」

説到理想對象姜濤羞澀地表示，自己喜歡長直髮的女生，外形看上去順眼即可，性格方面他坦言並不喜歡過於吵鬧活潑的女生，不要太情緒化，最好「聽聽話話」。另外，姜濤還提到一個有趣的感情附加條件，他透露喜歡一個女生會先查看她有沒有關注自己的IG帳號，若對方有追蹤自己，他才會覺得是由對方先做「主動」，再放膽去接近對方。

姜濤透露自己對於愛情態度謹慎，即使有喜歡對象不敢主動出擊。（鄭子峰攝）

對星座頗有興趣的姜濤，透露自己曾經上網搜尋過自己的星座--金牛座的特質，他承認面對不熟悉的人會展現「小氣」的一面，而且個性頗為固執，骨子裏很好勝。不過對於金牛男經常被指「約會要AA制」的指控，姜濤激動反駁：「雖然自己小氣，但是當約會或者與女生外出時絕對不會AA制！」

入行後，他坦言在感情方面態度會變得更加謹慎，對於愛情，姜濤似乎更享受平淡中的幸福：「當雙方能互相接受對方的缺點，能一起叫外賣吃美食、煲劇已經很完美。」他還興致勃勃地談到未來的理想愛情生活，是離開這一行後，能與伴侶住在半山豪宅中，兩個人甜甜蜜蜜地過下半輩子，不再理會身形，更直呼：「好想快點過這種生活啊！」

姜濤借新歌《孤獨病》訴説心聲：（點閱下圖）

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雖然如今還未找到另一半，學會如何獨處的姜濤，面對「一個人」早已有了自己的一番心得。回想當初面對大眾青澀的樣子，透露出一絲絲彷徨與不安，如今的他眼神變得更加堅定，經過時間磨練，磨走他少年時的菱角，現在散發著更為沉穩、悠然自得的氣息。他感嘆這首剛推出的新歌雖然以「孤獨」為主題，但背後卻蘊藏著「陪伴」的意思。大家走在這條孤獨的路上，有你有我，緊緊相依相伴，一起面對。姜濤最後分享了新歌《孤獨病》中，自己最喜歡的一句歌詞：

別遺忘還有我/同樣在那些陰影/跌下過 《孤獨病》

男團MIRROR成員姜濤近年人氣急升：（點閱下圖）