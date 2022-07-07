菊梓喬曾被批沒樣沒身材不是歌手材料　面對批評選擇做好自己

菊梓喬｜有「聲夢一姐」之稱的菊梓喬自入行初期已獲星夢老闆何哲圖力捧，很快成為了「劇集歌天后」，更三度榮獲《勁歌金曲》「最受歡迎女歌星」殊榮！不過，菊梓喬今日的成就其實得來不易，她自小就被父母拋棄，年僅13歲就要出來工作賺錢養家，最初想入行時曾因出身被唱片公司拒簽，直至30歲才獲賞識正式出道做歌手，也令她的人生開始逆轉！

面對樂壇多了很多後起之輩，菊梓喬認為最重要都是做好自己！菊梓喬近年開始參與劇集演出，但首次演出卻惹來網民負評，面對批評，菊梓喬坦承自己演得不好，但指會自我檢討及改進。經得起挫敗、甘於接受批評做好自己、力求進步，或許就是菊梓喬「一姐」地位不被打倒的關鍵吧！



菊梓喬直言認為自己的人生並不悲慘，因為這些經歷令她更珍惜現在擁有的一切！（hana_kuk＠IG）

菊梓喬被父母拋棄13歲輟學養家 悲慘經歷而練成堅強個性

現年35歲的菊梓喬身世原來很可憐，她自小因父母離異遭拋棄，與妹妹兩人相依為命，年僅13歲就要輟學出來工作賺錢養家。美容學徒、髮型屋員工、餐廳樓面、倉務員等通通都做過，甚至試過一日做3份兼職，每日只睡2小時，只為了賺取姊妹兩人的生活費與學費。最貧困的時期更試過一日只吃半餐，把一個公仔麵分成兩份，每餐只吃一半。不過，或許因為菊梓喬經歷過悲傷的童年，以及自小就肩負起養家責任，所以就養成了她今日倔強及刻苦耐勞的個性！

菊梓喬身世原來很可憐，她自小因父母離異遭拋棄，與妹妹兩人相依為命，年僅13歲就要輟學出來工作賺錢養家。（hana_kuk＠IG）

菊梓喬自小就熱愛音樂，曾經跟好友組樂隊「遊樂園 Pleeasure Garden」，並擔任女主音，後來又到台灣參加《金牌麥克風》、《我要當歌手》等綜藝節目，但卻因出身問題被唱片公司拒簽！或因為能力不獲肯定，又認為自己表演得不夠好，令菊梓喬大受打擊，更患上了抑鬱，令情緒大受困擾！

在菊梓喬抑鬱最嚴重的時候，她曾感到生存沒意義，加上因為悲傷的童年經歷影響，令她感到自己很多餘，一度萌生放棄生命的念頭，「不過當我想到妹妹，我就記起自己的生存意志，我願意付出一切換她的快樂。」

菊梓喬曾因出身問題被唱片公司拒簽！（hana_kuk＠IG）

菊梓喬曾被批不是歌手材料 面對批評選擇做好自己

在妹妹的支持及鼓勵下，菊梓喬重拾人生希望，鼓起勇氣回港繼續追尋音樂夢，她於2015年開始在網上上載唱歌影片，後來幸得音樂人黃和興賞識，經他的介紹下有幸到各大唱片公司試音，終於2016年以30歲之齡正式出道做歌手。

在剛入行時，菊梓喬曾被批沒樣沒身材，加上年紀已不小，根本不是當歌手的材料。面對外界批評，菊梓喬選擇做好自己，因為「妳的人生並非向別人而是向自己交代」，而在這一年，憑著菊梓喬的努力，令她勇奪多個新人獎！

到了2017年，菊梓喬加入了星夢娛樂，更被受力捧，唱出多首令人耳熟能詳的劇集主題曲，更連續3年榮獲「《勁歌金曲》最受歡迎女歌星」殊榮！即使已獲得這樣的成就，菊梓喬亦沒有因此而感驕傲，反而指「得獎只是僥倖」，表示會繼續令自己做得更好。

即使我們輸在起跑線，也不一定會輸！ 菊梓喬

在剛入行時，菊梓喬曾被批沒樣沒身材，加上年紀已不小，根本不是當歌手的材料。面對外界批評，菊梓喬選擇做好自己！（hana_kuk＠IG）

近年多了不少星夢後起之輩崛起，例如炎明熹、姚焯菲，外界亦避不免會將他們作比較，菊梓喬直言不怕公司資源被分薄，最重要是做好自己。入行這幾年，菊梓喬一直保持「勿忘初衷」的信念，無論多困難，她都會一直堅持下去！

無論有多困難也不會放棄，永遠勿忘初衷，堅持下去。 菊梓喬

近年多了不少星夢後起之輩崛起，菊梓喬直言不怕公司資源被分薄，最重要是做好自己。（hana_kuk＠IG）

面對自己悲慘的童年經歷，很多人會選擇避而不談，但菊梓喬就選擇豁達地面對，更直言認為自己的人生並不悲慘，因為這些經歷令她更珍惜現在擁有的一切！

分享經歷，沒有感到人生悲慘，反而令我更珍惜所有！ 菊梓喬

【菊梓喬Q&A】