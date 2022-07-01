盧巧音蘇浩才姊弟戀維繫感情靠1招　患抑鬱捱過患難成恩愛夫妻

盧巧音於近日完成了《盧巧音時間綫音樂會》，期望透過音樂會沿著時間綫回顧過去，並與歌迷一起展望自己！回顧盧巧音的入行之路，她於1998年出道，至今已入行24年，她於2002年憑著《好心分手》一曲橫掃各大音樂平台頒獎禮的獎項，將她的歌唱事業推上巔峰！但在事業高峰期時，盧巧音的身體卻出了一點狀況，更患上了抑鬱症，後來幸好得到及時治療，才令她走出情緒病困擾！



盧巧音《好心分手》爆紅 事業推上巔峰壓大爆煲患抑鬱

現年47歲的盧巧音於1998年推出首張個人專輯《不需要…完美得可怕！》而正式出道，其中《垃圾》一曲更成了港人耳熟能詳的作品，更為盧巧音的歌手生涯揭開序幕！盧巧音於其後亦有參與不少電影及劇集演出，例如《六樓后座》、《天涯俠醫》等等，在歌影視三棲發展。

於2002年，盧巧音憑著歌曲《好心分手》爆紅，更橫掃各大音樂平台頒獎禮多個獎項，這首歌被唱得街知巷聞，亦把盧巧音的歌唱事業推上巔峰。當時盧巧音正處於事業高峰期，歌唱事業可說是一帆風順，但或許是因為人氣突然急升，對她造成了無形壓力，導致身心俱疲，而且在身體上亦出現了一點狀況，甚至患上抑鬱症！

盧巧音憑著歌曲《好心分手》爆紅，更橫掃各大音樂平台頒獎禮多個獎項，亦把她的歌唱事業推上巔峰！（candynurilum＠IG）

盧巧音曾與老公蘇浩才同時患抑鬱 走過人生低谷成恩愛夫妻

盧巧音於2013年跟比自己年輕4年的樂隊Kolor主唱蘇浩才結婚，在婚後或因為工作繁忙及壓力，令她再度出現情緒問題及患上抑鬱，體重更曾經暴瘦至90磅，還出現頭髮、眉毛脫落狀況。丈夫蘇浩才一直在盧巧音身邊陪伴及照顧她，但可能因為蘇浩才過份擔心太太，令他不知不覺間也患上了抑鬱症。

雙雙患上抑鬱症的這對夫婦，幸好有對方對自己不離不棄的相伴，及接受適當治療，並靠運動舒緩壓力，令兩人的情緒問題有所好轉，更或許是因為盧巧音與丈夫一起克服過人生低谷，令兩人的夫妻關係更深厚！

用夫妻感情去對付這個病（抑鬱症）！ 盧巧音

盧巧音與蘇浩才結婚9年依然恩愛，盧巧音曾經大讚丈夫會以正面能量影響身邊人，很會哄自己開心，「即使他剩下$100，都會用$80買花給我」！盧巧音靠跑步走出抑鬱症陰霾，也令兩人養成了運動的習慣，而他們也經常一起跑步減壓、鍛鍊身體，也是一種維繫關夫妻感情的一大秘訣！

盧巧音與蘇浩才結婚9年依然恩愛，盧巧音曾經大讚丈夫會以正面能量影響身邊人，很會哄自己開心！（sammysokolor＠IG）

回顧盧巧音的情史，不難發現她是「男神收割機」，過往跟她談過戀愛的都是圈中男神，而且幾段戀情都是姊弟戀！盧巧音入行後跟謝霆鋒有過一段情，可惜兩人相戀了短短數個月就因性格不合而分手。後來，盧巧音又與余文樂拍過拖，當年這段相差7歲的姊弟戀亦轟動一時，但最後也是分手收場，更有指盧巧音是以《好心分手》對余文樂憑歌寄意。

歷過抑鬱症，令盧巧音對人生有不一樣的看法！盧巧音曾分享指跑步由運動變成了人生的轉折點，又鼓勵大家「要記得自己的價值，要愛自己」！另外，盧巧音又指自己入行多年遇過很多不同的人，自己亦試過用不同的態度對人，「我要多謝愛我、憎我、講我好話、壞話的人，給了我不同的人生功課」！

盧巧音曾分享指跑步由運動變成了人生的轉折點，又鼓勵大家「要記得自己的價值，要愛自己」！（candynurilum＠IG）