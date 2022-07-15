趙展彤VAL曾被批囂張沒禮貌從經歷中學習　組女團以音樂影響生命

趙展彤（VAL），相信大家對這個名字並不陌生！小時候已是各大歌唱比賽的常客，年僅7歲就參加TVB歌手選秀節目《殘酷一叮》，獻唱《夜上海》一曲令觀眾成功對趙展彤留下深刻印象，更獲得該集最高分，後來參加《超級巨星》及《全民造星4》，一次又一次的比賽除了令趙展彤累積舞台經驗，也見證著她心態上的改變。

曾被批態度囂張沒禮貌，又被指外貌很兇很串，趙展彤卻明白到未必所有人都願意深入了解自己，加上人漸漸長大，開始學懂接納別人的意見，嘗試學習及改變，「人長大了都會從經歷中學習」。趙展彤自資出歌組女團，希望以音樂影響生命，無論將來會遇到甚麼難關，她都有信心一一克服，「寧願當刻害怕都不要令自己一世後悔」。

攝影：黃寶瑩

場地提供：Tagline Restaurant and Bar



趙展彤小時候已是各大歌唱比賽的常客，後來參加《超級巨星》及《全民造星4》令觀眾對她有更深刻的認識。（黃寶瑩 攝）

現年24歲的趙展彤自小就對唱歌有濃厚興趣，小時候不時在唱歌，「去到邊唱到邊」，父母見她有這興趣，希望對她悉心栽培，於是在她3歲時就帶她到香港兒童合唱團接受訓練，即使到讀完小學後退出了合唱團，阿VAL也繼續自己鑽研唱歌，一直唱到現在都未有停止過！

唱歌是是讓我了解自己心情的一個重要渠道，因為覺得音樂是可以治療人心，所以無論開心不開心都會唱歌，音樂就像一種魔藥。 趙展彤 VAL

趙展彤自小就對唱歌有濃厚興趣，由3歲加入香港兒童合唱團開始，一直唱到現在都未有停止過！（黃寶瑩 攝）

年紀輕輕已是歌唱比賽常客 踴躍參加比賽全因一套文具套裝？

阿VAL在7歲時參加人生中第一個公開比賽一一《殘酷一叮》！不少小朋友在這個年齡學甚麼技能、參加甚麼表演、比賽都是父母為自己鋪排，而阿VAL竟是為了一套「文具套裝」而決定參加比賽？「小時候很喜歡文具套裝，媽媽就會用文具套裝鼓勵我參加不同的表演與比賽」，而《殘酷一叮》也是其中一個！

第一次參加公開比賽，阿VAL幸運地成為了該集最高分，「當時贏了但其實不知道發生甚麼事」！阿VAL小時候是才藝比賽的常客，參加得最多就是兒童周刊的比賽，「只要一搞比賽我就一定參加」，踴躍參加不同比賽其實也沒有甚麼特別原因，只是單純的喜歡唱歌和文具套裝，被問到有否成功得到文具套裝，她雀躍地回答到：「有啊有啊，小時候很多文具套裝，參加不同比賽表演媽媽都會送！」看見阿VAL的興奮程度，不禁令我們回想起，小時候喜歡一件事就是很純粹，不用顧慮甚麼， 人漸漸長大卻發現這份純粹也會慢慢地被遺忘。

阿VAL媽媽很鼓勵她參加不同比賽，因為作為父母也喜歡見到自己女兒在台上發光，年紀小小的阿VAL參加比賽就只是抱著「見到媽媽開心我就開心」的心態參賽，而第一個自己主動想參加的比賽就是《超級巨星》，想參賽的原因卻是因為一個可愛的想法，就是想認識朋友，「當時想扮成熟，所以想認識下一些大哥哥大姐姐」。

在11歲時參加《超級巨星》，作為最年輕的參賽者避不免會成為觀眾焦點，除了唱功被評論，平日的言行也備受關注。阿VAL坦言當時年紀還小，經常亂說話惹人生氣，得罪了很多人，例如有時候會講一些無聊笑話，別人也不知道應給她怎樣的反應，不過人開始長大，逐漸明白到在說話前應先在別人角度思考過才出聲，免得令人難受。

小時候不知道，以為世界圍著自己轉，長大後才發現每個人都只是一粒米。 趙展彤 VAL

趙展彤在11歲時參加《超級巨星》，作為最年輕的參賽者避不免會成為觀眾焦點，除了唱功被評論，平日的言行也備受關注。（受訪者提供）

對音樂熱誠無人置疑 自資出歌沒人支持也堅持

阿VAL自小就喜歡小動物，更曾以獸醫為理想職業，但到中學畢業後才發現「嘩！原來是這麼難」，要當上獸醫原來並不容易，「畢業後看着成績表，發現自己都沒有甚麼科目是特別想讀，那不如朝著自己喜歡的事進發，所以最後就選擇了唱歌」，讀完中學後，她就沒有繼續升學，專注在唱歌上發展，一心一意向着歌手這條路進發！阿VAL也很感恩即使自己在讀書等各方面都不擅長，但上天總會給她一個天賦、一個出路。

喜歡寫歌的阿VAL，一直希望可以擁有屬於自己的作品，但無疑出歌需要大筆資金，加上在沒有公司支持的狀況下，出歌也實在是難上加難！在2020年頭，阿VAL開始當直播主，為的只是儲錢出個人作品，而在同年，她也成功推出到首隻個人作品《C Level》，見到自己的作品在音樂平台出現，令她大感興奮！

趙展彤當直播主儲錢自資出歌，在2020年終於擁有第一首屬於自己的作品。（黃寶瑩 攝）

為增加曝光率而參加《全民造星4》 燃起女團夢成意外收獲

可以擁有屬於自己的作品當然值得開心，但出到並不代表多人聽，阿VAL也坦言最難並不是有作品，而是怎樣宣傳自己的音樂，「一首一首都沒有甚麼人聽，最差試過2千瀏覽量都沒有」，雖然如此，她依然堅持繼續出歌，認為「不多人聽就要想辦法令更多人聽，所以就要曝光」，為增加曝光率，她就選擇了參加《全民造星4》！

相隔多年，阿VAL再次現身於電視節目，不少網民都以「女大十八變」形容她，而事實上，除了比當年更會打扮外，她也認為自己今次參加《全民造星》在心態上也有很大的轉變！她指出，當年參加《超級巨星》時只有11歲，還未確立自己會以唱歌為職業，參加只是為結識朋友，但到參加《全民造星》的時候，已經鎖定了歌手的夢想，加上自己年紀已不小，所以會更努力去爭取每一個曝光的的機會，更盡力去做每一個表演項目。

趙展彤為增加曝光率而參加《全民造星4》！（valentina_cct@IG）

相比起其他比賽，《全民造星》更注重團體精神，阿VAL也不知不覺地愛上了團隊合作。最初參加比賽，阿VAL只是為了增加曝光率，但意外地在比賽中結識到很多朋友，「當時《巨星》時候想結識但卻結識不到」，加上在參加造星前從沒有想過自己會以團隊形式發展，但在比賽中發現一班人一起做一件事很熱血，遇到問題時又有人一起分擔，團隊之間更可以擦出不同火花，逐漸令她愛上了團隊合作，甚至有組女團的想法，這種心態上的改變卻令阿VAL自己也感到很驚喜。

由參加比賽到進入決賽，阿VAL從來沒有以「贏」為目標，「如果想贏，決賽就不會選擇《Come to Me》這首原創歌」。阿VAL坦言在《全民造星》決賽中並沒有盡展唱功，身邊不少朋友建議她可以Rap或選擇更多較擅長的項目，但她只希望可以善用舞台，用音樂傳遞訊息。不少觀眾聽完《Come to Me》這首歌都跟阿VAL表示很感動，甚至有人反映指，聽完這首歌可以令他們從本身的低谷走出來，聽到種種的回應，令趙展彤十分感動，因為這就是她一直想做到的事：「用音樂影響生命」！

趙展彤在《全民造星4》決賽中選用《Come to Me》這首原創歌，希望做到「用音樂影響生命」！（valentina_cct@IG）

在比賽過程中，令阿VAL萌生起女團夢，決賽後得知自己並非女團人選，無疑會有一絲失落感，但她很快就釋懷了！不過，阿VAL心裡對組女團的熱誠還未減退，又知道其他參賽者也同樣有女團夢，所以趙展彤就決定「心動不如行動」，即使沒有公司支持，也選擇了自資組團出歌！

上天的安排就是最好的安排。 趙展彤 VAL

在比賽過程中，趙展彤愛上了團隊合作，燃起女團夢成意外收獲！（5trayz@IG）

想追夢先要放下恐懼 曾被批囂張沒禮貌從經歷中學習

女星的演藝生涯都很短暫？講到在演藝路上可以走到多遠，阿VAL就指並沒有想過，現階段都是「見步行步」，又有指做藝人收入不穩定，賺不到錢，加上自資出歌負擔很重，資金也總會有耗盡的一天，阿VAL就認為一定有這方面的煩惱，但即使預計到會遇上不少困難，但都不會放棄歌手夢「今日吃到今日的飯已經很足夠」！

從來沒想過會放棄，反而是思考怎樣可以令自己繼續走下去多過放棄。 趙展彤 VAL

「如果你有一件事很想做，錯過了會後悔的話，就去做吧！」趙展彤認為青春有限，追夢需要很大的勇氣，要追夢就要先放低「恐懼」！

寧願當刻害怕都不要令自己一世後悔。 趙展彤 VAL

趙展彤認為青春有限，追夢需要很大的勇氣，要追夢就要先放低「恐懼」！（黃寶瑩 攝）

阿VAL坦承自己性格內向、慢熱，害怕去接觸新認識的人，「很多人在接觸我之前覺得我很難相處，可能因為我的樣子生得兇，加上內向的性格就好像生人勿近」，但阿VAL的內心其實是很渴望去結識朋友，但很多時都因為自己無謂的幻想和假設而害怕跟人示好，甚至令人誤會自己態度差。

曾被批態度囂張、沒禮貌，阿VAL明白到未必每個人都願意深入了解自己，人漸長大，阿VAL開始明白有時候也需要顧及別人的感受與看法，她就開始接納意見，嘗試學習與改變。

人長大了就會從經歷中學習。 趙展彤 VAL

曾被批態度囂張、沒禮貌，趙展彤明白到未必每個人都願意深入了解自己（黃寶瑩 攝）

保持善良用音樂影響生命

提到想當一個怎樣的藝人，阿VAL以四個字「心地善良？」輕輕帶過，雖然她沒有多作解釋，但她隨口的一句話卻牢牢刻了在記者的心底裡。在娛樂圈這個大染缸，要保持初心及善良並不容易，期望她可以一直堅守最初的信念，做一個善良的藝人，以音樂影響生命，以經歷激勵別人！