麥詠楠曾住80呎劏房捉蟑螂　寧以半份糧租村屋獨居：當下最重要！

獨居女生｜擠逼世代，居住空間矝貴，獨居變得奢侈，但不少香港女子，就算再大困難或金錢負擔，也決心獨自居住，即使養一頭貓或狗，總之不隨便抓個男子作伴同居；對獨居生活的追求與想像，非單位呎價可量度。



28歳的麥詠楠（Buber），是演員，也寫劇本，2020年曾參加ViuTV《全民造星III》，入行10年的她，獨居7年多，為省錢曾住80呎劏房，殺蟑螂與老鼠是日常，也曾與「一樓一」為鄰，常與半裸嫖客打照臉。

她說：「獨居給我一個發夢的空間⋯⋯但我跟自己說，如果30歳，我還要住劏房，我就會覺得自己太沒用了，我應承自己，只可以愈住愈好，不一定要豪宅，但要愈住愈舒服，我不能往後走。」

【獨居女生】28歳的麥詠楠（Buber）由長洲由搬到劏房。（黃寶瑩攝）

由長洲到非一般劏房生活：捉蟑螂、老鼠是日常 停電哭通宵

Buber是中泰混血兒，自小住長洲，表演課程畢業後，開始當自由工作者，也開始她的「獨居生活」。

Buber回想，當時不過20歲，有朋友邀請合租旺角區劏房單位，於是她一手抱枕頭，一手拖行李箱，由一到晚上滿天星星、沒高樓大廈的長洲，搬到不足80呎、開放式廚房，只有一扇小窗的劏房，由是開展了她的「劏房生活」。

【獨居女生】麥詠楠曾在海洋公園當萬聖節演員、參演不同舞臺劇、電視劇與電影，也曾「cosplay」電影《銃夢：戰鬥天使》中的Alita與《后翼棄兵》中的Elizabeth，都被網友大讚神似。（bubermak＠IG）

Buber回憶，那時租金$4200，二人合租，她睡下格床，但「室友」卻不時常回來，於是她也無端開始習慣「獨居」。Buber指，她分別住過2次劏房，曾租住隔壁就是「一樓一鳯」的單位，打開大門，常常與半裸大叔打照臉。

她回憶，最心驚膽顫是，有一晚下傾盤大雨，雷電交加，單位停電，她卻不敢出去，怕有人設陷阱，引她出屋，絕望是手機也沒有電，於是她便手捧蠟燭，哭到天明。

【獨居女生】她回憶，最心驚膽顫是，有一晚下傾盤大雨，雷電交加，單位停電，她卻不敢走出單位，怕有人設陷阱，引她出屋，絕望是手機也沒有電，於是她便手捧蠟燭，哭到天明。（受訪者提供）

Buber笑指，自己不怕蟑螂，卻受不了老鼠。可一個女子，害怕之後，也要解決。她神態自若地回憶：

有一排好多曱甴，我就買了曱甴膠板，一次過痴住佢地，再掃落垃圾桶⋯⋯晚上有體形如貓的老鼠來襲，我會拍手恫嚇；又有一次，我「造」了一條通道，把牠趕離我家，自此不再開窗。 Buber

旁人眼中的非人環境，卻是當時Buber夢想的養份，她說：

獨居給我一個發夢的空間⋯⋯當時演戲就是我的全世界，住劏房也不覺甚麼，未覺環境這樣差。 Buber

【獨居女生】Buber笑指，自己不怕蟑螂，卻受不了老鼠。可一個女子，害怕之後，也要解決。（黃寶瑩攝）

兼職賺租金 ：不執著一切都會變好，想不通就病架喇

夢想歸理想，生活終究是生活，既是腳踏實地，泥濘中當然也有不堪。Buber指，當時「太暗太濕太污糟」，有一陣子每月大病一次；租金即使便宜，也有交不了租的時候，只因自由工作者收入不穩定，又被「拖糧」。她指：「一收到支票，左手交右手，轉頭就拿去交租，其實很心灰意冷⋯⋯又遲出糧，完全儲不了錢。」

媽媽心痛女兒，跟她說：「如果辛苦，就回來，我養你。」Buber想到這段對話，就心悒：

我知道我隨時回去，家人都歡迎，但於我來說，這是一種退步。獨居是一種選擇， 我看得很長遠的，不會才數年便有成果，如果我「玩」一會就回去，就太對不起家人了。 Buber

【獨居女生】過去兩年疫症肆虐，Buber的演藝事業曾完全停擺，於是她便在網上找工作。（黃寶瑩攝）

於是沒有演出時，她便做兼職，過去兩年疫症肆虐，她的演藝事業曾完全停擺，於是她便在網上找工作。從來沒有「正職」的她首次上班，雖然履歷全是演出，與咖啡廳侍應似沒有關係，但經理卻鼓勵說：「這些經歷都做就了你，即你可以與人交流，不會收埋自己。」

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Buber指，工作雖是流水作業，不似演戲與寫劇本，要攪盡腦汁，但既然腦袋放空，便當是冥想練習，她分享：

要學懂享受⋯⋯沒甚麼好放不下，演員也是人。我要交租，所以上班，就是這麼簡單。 Buber

有客人認出Buber，眉目語氣為她感可惜可憐，但她說，從前或許會看不開，但現在已明白，機會與成敗，因素許多，沒有經歷是「輸蝕」。她感慨：「很多人仍然好執著，覺得我已經用盡全力，為甚麼不是我？但我知道的是，有些人就會有機會，重點在於適不適合，未必與能力有關。」

她也曾經走過這一段，獨處讓她自我觀照，發現自己情緒不妥，立即喊停負面情緒，自我疏理，她說：「不執著一切都會變好，想不通就病架喇。」

【獨居女生】Buber笑指現在回想，原來當時環境這樣差，說：「我在長洲長大，晚上便滿天星星，卻搬到一個窗也不能開的劏房中。」（黃寶瑩攝）

決不再住劏房 搬700呎村屋：陽光、空氣與當下最重要

或許心態真的能影響環境，捱過「不見天日」的劏房，Buber工作量增加，現在也有經理人，演出也寫劇本，收入較從前穩定。今年即將踏入29歳的Buber說，從未想過買樓，不好名牌，也對物質沒有太大要求，卻更了解自己想要的生活：

我死都不會再住劏房，我跟自己說，如果30歳，我還要住劏房，我就會覺得自己太沒用了，我應承自己，只可以愈住愈好，不一定要豪宅，但要愈住愈舒服，我不能往後走。我寧可賺多一點錢，儲少一點，租一個較舒服的地方。 Buber

舒適的家居，於Buber而言，就是陽光與空氣。

現在Buber一個人租住大埔村屋，「淘寶」買地板，自己一人花數個晚上，凌晨鋪墊；收集朋友不再需要的傢俱，拼拼凑湊成一個專屬空間；從前甚少下廚，現在有了廚房，發現原來自己也愛煮食。她笑言：

我都覺自己有D「串」，一人住700呎。 Buber

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租金佔Buber收入一大半，但她不後悔，指：「沒慳過，我不會對自己太差。」或許儲蓄不多，租來的也非自己物業，但Buber說如果在家也不舒服，那太辛苦，留在家中做家務，或甚麼也不做，已十分享受：

起碼生存與生活，我選了後者。那是一種選擇，當下是最重要的，如果要我辛苦10年，後來才享受，我寧願現在就享受。 Buber

很多人窮一生都在追別人的目標跑，很少知道自己真正所需，了解自己，也算是呎價量度不了的成就。Buber說：「起碼我不再是那個只懂演戲的『追夢妹』了。」房子是租是買，都是借來的身外物，唯獨是生活，活過便是自己的了。

佛家有個說法，「慎獨」重要，獨自一個，可觀照自身，言行心口如一便是坦蕩；獨居，是每人必經的修行。



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