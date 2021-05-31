Sobi曾被指外星人　參加《造星》自覺是零克服負評：堅守自己優點

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-31 20:00

【100種女生】《全民造星》比賽，成就組合MIRROR、ERROR，讓擁有夢想的人，回盼初心，抓緊內心所渴。24歲蘇楚欣（Sobi）參與《全民造星III》無疑是她成為歌手的踏腳石，縱然最後被隊友賜票出局，淚灑舞台，更令她質疑自己：「入到去呢個團隊，覺得自己係零，我甚至懷疑自己到底係咪識唱歌。」 但真正的強者從不怕「砍掉重練」，畢竟她絕非「從零開始」，她曾經亦摸得一手好牌，16歲獲簽歌手合約卻半途放棄，選擇追求學業；畢業後經歷現實迷惘，發現內心對音樂的熾熱從來無熄滅，毅然參加比賽：「我喺迷惘中找到一粒光，我真係好想捉住佢。」 攝影：黃寶瑩

24歲蘇楚欣（Sobi）參與《全民造星III》後，自言對人生有很多的影響。(黃寶瑩攝)

16歲獲英皇簽做歌手 初嘗錄音驚覺自己不足 寧放棄也不強行出道

追求完美與成功，是許多人內心強烈的渴望，《全民造星III》漆黑的舞台上，盛載著蘇楚欣（Sobi）想要當上歌手的渴望。24歲的蘇楚欣（Sobi）曾經亦摸得一手好牌，16歲時膽粗粗參加《英皇新秀歌唱大賽》，便勇奪亞軍同時被英皇賞識，獲得一份夢寐以求的「歌手合約」，她首次參加大型歌唱比賽，便能凱旋歸來實屬難得。

「點解自己愈努力，個結果都係咁？」Sobi分享初次到專業錄音室錄音時，發現自己以往學唱歌、練習，音樂天姿根基不夠用。「錄音室錄音，細如吞口聲、呼吸聲都聽到，成個場地放大咗自己嘅缺點，就連公司也覺得不太OK。」

當時Sobi又剛巧獲得演藝學院的取錄，她確信自己還年輕。「將來如果有一定技巧、能力，我相信自己一定仲有機會（出道）。」於是雙方和平解約。後期她經常被人問起，「點解咁傻要放棄？」、「咁難得簽到歌手合約」、「點都做咗先」等。看似別人都笑她為何做這傻事，但她卻無後悔過做這個選擇。

如果當初我沒有選擇繼續學習，而去做歌手出道的話，不會造就現在的我。」 蘇楚欣（Sobi）

曾被同學形容是「外星人」 不愛社交、更怕表達自己

「塞翁失馬，焉知非福」有時以為失去，卻是得到更多；Sobi錯過歌手合約，卻得到「接受自己不完美」的勇氣，這份勇氣亦成為她日後追夢的助燃劑。

現時的Sobi已懂得表達自己多一點。(黃寶瑩攝)

Sobi在舞台上看似投奔開放，但私下個性卻是相當「摺」，就連身邊同學也形容她是難以溝通的「外星人」。「對於身邊發生的事，我可以完全不理會，不介意，不了解。」Sobi直言以往愛沉醉在自己音樂的世界，一有時間就在家中練歌、聽歌，不但甚少出席朋友聚會，就連信息也不太會回覆，身邊朋友亦開始疏遠她。

久而久之，她內心「與人相處」的恐懼令她忘記接觸人群該有的模樣。她分享剛進演藝學院時，每次同學聚會或上課後，她渾身都有種「抽筋支離」的感覺，整個人肌肉都處於繃緊狀況，她當時甚至好怕接觸人，擔心自己不懂得與人相處、溝通，惹來別人的討厭。但「人需要有群體生活，先可以有進步，先會得到一些啟發，咁先係一個『正常』人，更不可以活在自己的世界。」她說。

【按圖看】蘇楚欣（Sobi）曾分享過當幕前人有不少的壓力，而她平日便會用以下這幾個方法去舒緩壓力。▼▼▼

不讓別人定義自己 不逞強也沒關係

接受自己是一個點樣的人，It's okay not to be okay。（不逞強也沒關係的）」。 蘇楚欣（Sobi）

直到有次她上演戲堂，有一幕要求她赤腳走於眾人面前，導師要她坦然豁出去演戲，忘記現實中的自己，是希望她從演戲中認識自己更多。後來她從演戲、歌唱排練和各式校園生活中慢慢找到自我價值，所以她從不後悔放棄歌手合約，選擇從回校園的選擇。

Sobi在16歲獲簽歌手合約卻半途放棄，最後選擇追求學業的她亦從來沒有後悔過。(sosogiselle@IG)

沒有環境給自己受傷，是不能從『打仗』的痛學會堅強。 蘇楚欣（Sobi）

她回顧以往的自己，為何愛自閉、怕社交、怕表達，其實無非都是怕聽到負面批評。但與其努力去成為別人眼中的自己，倒不如忠於真實的自我；接受自己的不完美，不讓別人定義自己的價值。因為不逞強也沒關係，有時照著自己的心走並不容易，累了想哭並不代表你就是失敗。

畢業後陷人生低谷 《全民造星III》出現重燃歌唱夢

Sobi分享到：「初時自己把聲，根本唔夠澎湃，雄厚，太過溫柔，係唔夠競爭力。」(黃寶瑩攝)

有時人生就像一部電影，劇情太緊湊，自己會吃不消；劇情太鬆散亦缺乏張力。Sobi自2019年從演藝學院畢業後，將近大半年時間沒有唱歌，她每日行程好像只為「生存」一樣，如：擔任校內導覽人員、排戲、海洋公園「嘩鬼演員」等，勞役的生活亦差不多磨蹭她想當歌手的熱忱。而《全民造星III》的出現，猶如為Sobi於漂蕩的大海中，揚起歸家的帆：「我已經喺迷網中找到一粒光，我好想捉住佢。」

入到去呢個團隊，覺得自己係零，我甚至懷疑自己到底係咪識唱歌。 蘇楚欣（Sobi）

《全民造星III》的出現，令她有機會繼續燃燒心中唱歌的「一團火」，但以往較擅長唱英文歌的她，卻被選進入一組較擅長唱普通話歌的組合，更需要她兩星期內完成拍攝一個MV、背歌詞、練好比賽的跳唱項目，比賽過程亦會接觸眾多批評。但面臨崩潰邊緣，卻是重新打造「根基」的好時機。

雖然我清楚自己有很多缺點，但同時我都可以堅守自己的優點。 蘇楚欣（Sobi）

蘇楚欣（Sobi）參與《全民造星III》時，認識了導師林二汶。（sosogiselle＠IG)

以上所有事情她都是硬著頭皮去做好，雖然最後被隊友賜票出局，淚灑舞台，但她卻從不無悔參加這個比賽，因為比賽令她整個「思想」也不同，更教會她要堅守自己的優點，不只是成為被攻倒的人，她更需要向別人展現「想贏」的決心：「凡去做一件事，都要抱著要贏的心態先可以。」連自己都覺得輸贏「無所謂」時，別人亦不會感受到你想成功的決心。所以後期她亦不斷參加比賽或節目，如《最後一屆口罩小姐選舉》、《囝囝女女730》等，希望增加自己的知名度、曝光率，同時讓別人看見她很想當歌手的決心。

每個人內心都擁有夢想，也許，它帶點不敢奢望的色彩。只要「搏盡無悔」，最終無論實現與否，已彰顯了最高尚精神。

【按圖看】蘇楚欣（Sobi）為了成為一名歌手，她一直透過不同方法去增加知名度、曝光率，希望更多人知道她對音樂的熱誠。▼▼▼

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