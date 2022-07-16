王菀之結婚7年仍處熱戀期靠1招保鮮：愛他因為他是蘇卓航

【王菀之《Proof求證》】早前全港的社交平台均被「有一種友誼叫張敬軒與王菀之洗版」，而身為主人公之一的王菀之可說是身兼多職，本職是天才唱作歌手的她，更是一名曾勇奪香港電影金像獎最佳女配角的好演員。除此以外，多才多藝的她在疫情下也沒有停下來，剛完成了《Notes樂》古典音樂會，便又擔任《Proof求證》舞台劇的主演、監製與劇本翻譯。事業上闖出名堂的她，在愛情與友情路上也相當得意，惹人羨的同時更讓人好奇獨屬於她的人生哲學。



王菀之結婚七年如初見般美好 面對丈夫仍會臉紅耳赤

王菀之不知不覺間已與丈夫蘇卓航結婚七年，低調的二人卻愛得相當甜蜜。去年結婚六週年時，二人在網上曬合照放閃，王菀之還留言表示：「唔太明何解做咗六年蘇太，對住你都仲係好怕醜...等我研究多一萬年先。」當問及至今仍會不會害羞臉紅的時候，王菀之臉上馬上浮現出甜到快要滿溢的笑容並點頭回答道：「因為他是一個很認真的人，當他說話時會覺得他很有魅力，有時便會聽不到他說甚麼，因為只顧著欣賞他，現在都還會這樣。」

【王菀之《Proof求證》】王菀之不知不覺間已與丈夫蘇卓航結婚七年，低調的二人卻愛得相當甜蜜。（黃寶瑩攝）

【王菀之《Proof求證》】去年結婚六週年時，二人在網上曬合照放閃。（黃寶瑩攝）

王菀之愛情保鮮法源自最初的價值觀

熱戀期大多來得快去得快，而細水長流的愛情同樣可望而不可即，想要刻意抓緊卻可能會流失得更快。王菀之便沒有很刻意地想要把這份愛情保鮮，但新鮮感卻會因相同的價值觀與興趣而自自然然產生。她認為想要新鮮感最好的方法便是共同感受新事物：「或許是因為我們都喜歡藝術，有很多相同的話題與喜好，很容易便會覺得很投契並一起發現很多大家都覺得很新奇的東西和一起感受一些很傷感的東西。一切都是很同步，所以我覺得是源自於最初的價值觀。」靈魂伴侶之所以是靈魂伴侶，全因所有的一切都是如此契合，就連對於有新鮮感的東西也是同步的，沒有共同話題與愛好的話，再努力也無補於事。

【王菀之《Proof求證》】王菀之便沒有很刻意地想要把這份愛情保鮮，但新鮮感卻會因相同的價值觀與興趣而自自然然產生。（黃寶瑩攝）

【王菀之《Proof求證》】「或許是因為我們都喜歡藝術，有很多相同的話題與喜好。」（黃寶瑩攝）

沒有最甜蜜的事 在我眼裡全都是

讓王菀之回想與丈夫相戀而來最甜蜜的事時，她馬上非常肯定地表示：「沒有最Sweet，因為在我眼中很多東西也很Sweet！」他們也許不會為了各種節日而大肆慶祝，卻會以出其不意的方式製造甜蜜，例如在情人節外出上班的王菀之在回家後，會突然看見站在面前的丈夫拿著一個士多啤梨在雕刻，然後在一雙巧手之下把它變成絕美的玫瑰花再霸氣地命令她：「吃了它」。

【王菀之《Proof求證》】「沒有最Sweet，因為在我眼中很多東西也很Sweet！」（黃寶瑩攝）

【王菀之《Proof求證》】在一雙巧手之下把它變成絕美的玫瑰花再霸氣地命令她：「吃了它」。（黃寶瑩攝）

而一段美好愛情之間的付出絕對是雙向的，王菀之為了丈夫會不時烹調一些「小驚喜」，在疫情期間的廚藝更因此大大提升。在上月八號風球當天，在家裡缺乏儲糧的情況下她在老公起床前焗了一個牛油蛋糕給他吃，他試吃後大讚美味，相信在蘇卓航心中它一定是全世界最甜最好吃的蛋糕！王菀之的婚姻完美地演繹了這句話：「不用特意慶祝情人節，因為只要你想每天也可以是情人節」。

【王菀之《Proof求證》】而一段美好愛情之間的付出絕對是雙向的，王菀之為了丈夫會不時烹調一些「小驚喜」。（黃寶瑩攝）

【王菀之《Proof求證》】「不用特意慶祝情人節，因為只要你想每天也可以是情人節」（黃寶瑩攝）

選擇舞台劇《Proof》原來早有契機

熱愛音樂的王菀之有一個夢想，便是可以寫一首完整長度的管弦樂作品，盼望終有一天管弦樂團會演奏她寫的作品，就如管弦樂團彈奏數百年前的作曲家作品一樣。而她不只在音樂上有明確目標，在演戲方面也有自己的追求，她直言︰「我很希望遇到更多很奇妙的劇本，演員很多時只能被動地等待被邀請。但像是這次舞台劇這樣自己去完成一個計劃便不一樣，所以我也很希望可以找到一些令我很想把它成真的劇本。」不過要找到合適的劇本也不容易，例如有些很好看的劇本但製作規模卻難以負擔，由場租到整個製作規模也無法處理的話，即便是再好的劇本也沒有機會去做。所以王菀之希望能遇到像這次《Proof求證》的劇本，它不是大型製作，更只有四個演員，但是一個非常好的劇本，使她可以立定決心參演！

【王菀之《Proof求證》】熱愛音樂的王菀之有一個夢想，便是可以寫一首完整長度的管弦樂作品。（黃寶瑩攝）

劇本翻譯非普通中英翻譯

王菀之在《Proof求證》舞台劇中既是演員，同時也是監製與劇本翻譯。在劇本翻譯上她也花了不少心思，不是單純地把英文翻譯成中文，而是會在翻譯的過程中加入身為演員的看法，以演員的角度去想這個角色會以甚麼語氣去說這句話。在翻譯完整個劇本後，四個角色已經清晰地有他們的世界在台本中。

【王菀之《Proof求證》】王菀之在《Proof求證》舞台劇中既是演員，同時也是監製與劇本翻譯。在劇本翻譯上她也花了不少心思，不是單純地把英文翻譯成中文。（黃寶瑩攝）

>>>有一種男女純友誼叫張敬軒王菀之<<<

有一種友誼叫張敬軒與王菀之 最深刻經歷竟是......

王菀之與張敬軒約定下世再遇的友誼羨煞旁人，相識多年風雨同路的二人定必經歷過許多難忘事。不過說到二人最深刻的事時，首先出現在王菀之腦海中的竟是被她稱為「噁心」的事：「在一程車上，他看見我張開口睡覺便把穿了十多小時的襪子塞進我的口中。」當刻她便馬上哭了，而張敬軒則在一旁默默地看著她崩潰與哭的樣子。睡夢中被臭襪塞口相信沒有多少人能接受，就連王菀之的工作人員再聽聞此事也憤憤不平，還直言如果有人敢這樣做一定絕交！不過正是這樣才更引證了二人友情的不平凡，王菀之提起時還表示其實她事後早已忘了此事，全因張敬軒曾在採訪中提及才讓她想起來。友情的模樣千變萬化，要找到一個性格互補而且可以永遠信賴的朋友實屬不易，而可以肯定的是他們倆也找到了！

【王菀之《Proof求證》】王菀之與張敬軒約定下世再遇的友誼羨煞旁人，相識多年風雨同路的二人定必經歷過許多難忘事。（黃寶瑩攝）

《Proof求證》舞台劇詳情

日期及時間：2022年8月25日至28日、2022年8月30日至9月4日 20:00

2022年8月27日至28日、2022年9月3日至4日 15:00

地點：香港演藝學院 廖湯慧靄戲劇院

地址：香港灣仔告士打道1號

購票網站：www.fatbottleland.com

劃一票價：$680

