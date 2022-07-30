宋慧喬｜與差14年小鮮肉拍Netflix新劇 憑甚麼演姊弟戀零批評？

【宋慧喬｜姊弟戀】韓國女星宋慧喬將再有新作！日前確定拍攝Netflix新劇《The Glory》，與相差14年、現年27歲的李到晛飾演男女主角。近年宋慧喬夥拍對象愈見年輕，由朴寶劍、張基龍至李到晛，都是受歡迎的小鮮肉。即使面對年輕演員，宋慧喬仍能駕馭女角色，甚至上演一段零違和的姊弟戀故事，教人看得投入和激動，想要繼續追看下去。



姊弟戀常被旁人指點，年齡差距愈大，批評聲音愈響亮。但宋慧喬所演的眾多姊弟戀情節卻是例外，到底她有什麼個人魅力之處，吸引觀眾支持她呢？

宋慧喬日前確定拍攝Netflix新劇，與相差14年的李到晛拍對手戲。(IG@kyo1122)

宋慧喬出席Fendi時裝秀。(IG@kyo1122)

【宋慧喬｜姊弟戀】魅力點一：以氣質蓋過年齡

要減輕年長予人的疲憊感，氣質不可或缺，甚至可以淡化別人對年齡的執著。宋慧喬素來作風簡約自然，從其IG照片可見出這個性特質，一般以素色和大自然為背景，亦會分享代言品牌Fendi與Chaumet的手袋及珠寶穿搭照，並出席時裝周，盡顯優雅脫俗的氣質。

宋慧喬的肌膚簡直美得驚人，雪白膚色不見毛孔、乾紋或色斑。(IG@kyo1122)

【宋慧喬｜姊弟戀】魅力點二：任何年紀依然貪靚

宋慧喬的肌膚簡直美得驚人，雪白膚色不見毛孔、乾紋或色斑，可見對凍齡保養不馬虎的態度。部分人或會認定某個年齡階段，應會有相應的歲月痕跡，因此當年紀漸長，便不再打扮，認為自己與美扯不上關係。其實這想法大錯特錯，雖然衰老難免，但亦可透過護膚和化妝，打破概定框框，把自己變得更美更有自信。

除了護膚抗老，宋慧喬出席活動時也會挑戰不同妝容，展出多變而帶活力的感覺。宋慧喬的妝容帶霧面質感，以空氣感散發自然和白裡透紅的感覺，予人減齡的感覺。

宋慧喬曾言：「我想成為的不是漂亮的娃娃，而是可以保持自我和愛情的女人。」(IG@kyo1122)

宋慧喬親切直率個性與所有人打成一片。(IG@kyo1122)

【宋慧喬｜姊弟戀】魅力點三：親切直率個性令人喜愛

捌開外貌不談，內涵也是同等重要。宋慧喬曾在訪問和出書透露自己的人生愛情觀，指「我想成為的不是漂亮的娃娃，而是可以保持自我和愛情的女人。」確實，宋慧喬每次接受訪問時都大膽敢言，常會分享自己當時的想法。其親切直率個性亦與所有人打成一片，曾在訪問中提及常與同公司的劉亞仁一起吃飯喝酒，「雖然我們很親近，但對他們來說，我應該只是經常請吃飯的姐姐。」這種親切的姊姊個性，讓不少人對她留下好印象。

宋慧喬的正面愛情態度，讓其在夥拍小鮮肉拍戲時，也不顯違和感。(IG@kyo1122)

【宋慧喬｜姊弟戀】魅力點四：正面活力愛情觀

在宋慧喬的愛情態度裡，都沒有中間，曾在訪問中表示：「我要麼不喜歡，一旦對他動真心就選擇付出全部。」正因這種全力以赴的正面活力，深受不少人喜愛。近年宋慧喬所演的角色，對真愛也是非常情深，因此即使是夥拍小鮮肉，也讓觀眾較易接受他們的愛情，繼續追看兩人的故事發展。