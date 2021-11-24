現正分手中｜宋慧喬演30+女生先謀生再談愛：人生勞累到無法心動

【現正分手中】宋慧喬回復單身後演出的首部劇集《現正分手中》於本月12日首播，與張基龍上演姊弟戀，二人相差11年，幸好宋慧喬保養得宜，甜蜜鏡頭也不覺突兀。宋慧喬在劇中飾演時尚公司的設計組長，華麗服飾、手袋引來熱議，劇中她的角色也反映了「30+」女生被金錢、時間與家庭壓力追跑下練出來的一套愛情哲學，說出了不少職場女生的心聲。



《現正分手中》於本月12日首播，與張基龍上演姊弟戀。（《現正分手中》劇照）

宋慧喬與張基龍主演的《現正分手中》，本一直不被看好，被觀眾嫌棄劇情老套，包括角色間不斷以誤會、偷聽來推進劇情，製造矛盾。張基龍演知名攝影師，身邊美女如雲，卻無端愛上比他年長的宋慧喬，又上演無數「騎士救公主」的戲碼，抱得美人歸，毫不意外。但劇本於開播約一周後，收視卻開始上升，甚至取得同時段連續劇收視冠軍，相信與宋慧喬演出「30+」輕熟女愛情哲學有關。

宋慧喬演出「30+」輕熟女愛情哲學。（《現正分手中》劇照）

先養活自己 才有閒傷春悲秋

宋慧喬早前在記者會表示，《現正分手中》是寫實愛情故事，她飾演的河英恩是公司中層，既要應付麻煩老闆，又要管教下屬。收入不錯，但開支也高，要替父親還債，也要供樓，買西裝送給父親，也要3個月免息分期付款，無奈與壓力下的愛情不甜，人也變得不可愛。當中一句：

當人生的疲勞開始壓過體內的賀爾蒙，我就無法再心動了。 宋慧喬《現正分手中》

河英恩對男主角冷酷，不為所動，學乖了也少了快樂；職場上即使受了委屈也不慍不火，冷靜、沉着解決，只因對人對事，眼淚留不住緣份，也泡不出解決方法來，但努力工作，至少也有些回報。

比起男人，那些看得見也摸得著的物質報酬，更能打動我的心，只有名為升遷的心肺復甦術才能延長我的壽命。 宋慧喬《現正分手中》

維持樣貌，是維護自己的尊嚴，也是生存技能。（《現正分手中》劇照）

維持樣貌 也是一種女人必要的能力

宋慧喬戲裏戲外，都不再少女，幸而也無需再演少女角色。但社會偏向要女生「逆齢生長」，不管你內心是否已練成通天曉智慧、看透世態炎涼，外在也不能顯露半點老態。維持樣貌，是維護自己的尊嚴，也是生存技能。

社會就是如此殘酷，設計師老胖了就會被淘汰；年紀大了，懶惰是會長肥肉的；為了生存，保持外貌也是種能力。 宋慧喬《現正分手中》

《現在分手中》的前段較壓抑、晦暗，不知後來的劇情發展，會否給觀眾不一樣的解答？（《現正分手中》劇照）

《現正分手中》是自宋慧喬與宋仲基離婚後，首部拍攝的劇集，角色與她的心境，相信也有相似的地方，相信在經過結束婚姻、自我沉澱過後，演出會更有層次、韻味，《現在分手中》的前段較壓抑、晦暗，不知後來的劇情發展，會否給觀眾不一樣的解答？

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