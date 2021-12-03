宋慧喬運動修身減肥6大法則　晚餐吃這食物成功減17公斤

自1996年出道以來，宋慧喬成功減去當年的嬰兒肥，在現正開播的新劇《現正分手中》中展現更窈窕輕盈的年輕體態，到底她是的減重瘦身秘訣是什麼？



宋慧喬睽違3年再度回歸電視劇，由她領衛主演的最新韓劇《現正分手中》已在11月12日播映，劇中她飾演一位時裝公司的設計組組長，更會與男星張基龍的角色上演一場起伏曲折的愛情故事。現實中兩人其實有着10歲的年齡差距，但這對螢幕戀人看起來毫無違和感。這一切都歸功於宋慧喬保養得宜，在肌膚和體型上絲毫不顯歲月的痕跡，而她維持曲線的秘訣就是跟隨以下6大法則。

宋慧喬晚餐吃這食物代替米飯瘦17公斤？馬上記下這6個瘦身秘訣！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 早午餐八分飽，晚餐豆腐替代米飯

瘦身不外乎是從飲食和運動下手，宋慧喬在早午餐都只會吃到8分飽，食物也以清淡為主，任何高熱量、精製食品及含糖飲品一律不碰；至於晚餐，她會以豆腐代替米飯，由於豆腐含有豐富的膳食纖維，因此較米飯更具有飽足感。宋慧喬曾透露，自己靠着這樣的飲食方法成功減去17公斤，更解決了下身肥胖問題。不過，碳水化合物乃是身體攝取能量的主要來源，切記不可以長期戒掉。

2. 晚上六點後不再進食

都市人生活忙碌，經常食無定時，但規律的進食時間也能讓瘦身事半功倍。宋慧喬就規定三餐的時間固定在上午8點、中午12點及晚上6點，並在晚餐過後就不再進食，減少脂肪累積的機會。

3. 增加步行機會

宋慧喬透露她每週都會花時間散步，每次走大概3至5公里的路程，並維持30分鐘以上。如果是在工作天，未能抽出太多空檔，她的小秘訣就是以步行代替坐車，盡量在生活中增加運動量。每天步行30分鐘，其實就能輕鬆為你消耗約150至200的卡路里！

4. 每天固定15分鐘帶氧運動

每天宋慧喬一定會抽空至少15分鐘進行帶氧運動，並以達到有點喘的程度為目標。這方式不僅可幫助燃燒脂肪，更有助提升心肺能力、改善心情和降低壓力，讓你瘦身同時健身。其他時候，較溫和的瑜伽也是宋慧喬的運動選擇。

5. 戒掉零食習慣

其實無論做任何事情，自律是成功的一大要訣，瘦身亦是同一道理。宋慧喬在多年前已經戒掉吃零食的習慣，薯片、含糖食物都不會出現在她的家中；不過，她也不會過於抑制自己，真的想放縱一下時，她會選擇水果、或高纖低熱量的零食，來滿足自己嘴饞的慾望。

6. 多喝檸檬水促進新陳代謝

除了多喝水，宋慧喬也習慣喝不加糖的檸檬水來促進新陳代謝。檸檬蘊含豐富維他命C，不但能達至抗氧化效果，其中的檸檬酸更有助促進腸胃蠕動，排走體內的毒素。不過，檸檬的酸性始終會刺激食道，因此不宜空腹飲用。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：宋慧喬維持曲線的6大法則！利用這食物成功減去17公斤。】