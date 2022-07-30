日系攝影技巧6大女生必學　影相黃金時間、「不炒車」甫士公開

【日系攝影技巧】女生們都喜歡拍照為自己留下倩影，而近年興起的日系攝影更因唯美的小清新空氣感氛圍大受歡迎。《01女生》就找來人氣攝影師「日系小子」KN向大家分享日系攝影的拍攝、取景、構圖技巧以及女生必學的「不炒車」影相甫士推介。女生們記得學完再去打卡影相！



人氣攝影師「日系小子」KN的作品像空氣般輕薄，主打清澈的藍綠色調、簡約的構圖，形成自然通透的獨特質感，在KN鏡頭下的女生都顯得唯美有氣質。今次KN就為大家分享了多個私藏的日系攝影拍攝技巧。

日系攝影技巧│人氣攝影師「日系小子」KN（受訪者提供）

日系攝影技巧│什麼是日系攝影？

KN表示，一般的人像攝影以紀錄日常為主，而日系攝影則是透過自然光線引光、日系簡單構圖，營造出獨特的通透感和空氣感。在日系攝影的過程中，攝影師與被攝者的溝通和相處會建立一種獨特的小清新風格，令照片看起來舒服自然。在色調方面，由於緯度的關係，香港拍出來的照片會偏藍色調，因此調色時會採用暖色調，將白平衡調得偏黃色調及偏綠色調，令照片更加鮮艷自然。

日系攝影技巧│日系攝影透過自然光線引光、日系簡單構圖，營造出獨特的通透感和空氣感。（受訪者提供）

日系攝影技巧│如何可以輕鬆拍出「長腿」照？

在使用手機拍攝時，KN建議女生可以多利用手機的廣角鏡頭並以低角度拍攝，令雙腿有自然拉長的視覺效果。如以相機拍攝，就建議用12mm至17mm的焦段拍攝，盡量以「低炒」的方式拍攝，便可以輕鬆拍出「長腿」照。

日系攝影技巧│多利用手機的廣角鏡頭並以低角度拍攝，令雙腿有自然拉長的視覺效果（受訪者提供）

日系攝影技巧│簡單「不易炒車」的影相甫士推介？

不少女生可能都不會如何在鏡頭前擺甫士拍攝，KN就傳授了4個簡單影相甫士：女生可以抬頭仰望遮半邊面或是以仰望眼神拍攝，令照片顯得更自然。如雙手會尷尬不知要放哪，就可以從背面舉手或是手持道具然後放頭附近的位置。

日系攝影技巧│顯臉瘦的拍攝角度？

想拍照擺脫「包包臉」，女生在拍照時應避免以水平面拍攝，可以從「高炒」45度的角度拍攝，令臉部顯得更尖更修長，從而達至瘦臉效果。

日系攝影技巧│想拍照擺脫「包包臉」，女生在拍照時應避免以水平面拍攝（受訪者提供）

日系攝影技巧│影相的黃金時間？

KN建議女生夏天拍照時應避開中午12時這些烈日當空的正午時間，可以選擇上午9時至12時，或下午2時至7時這些拍照黃金時間。同時，亦應避免陽光正面打在被攝者的臉上，以免出現「陰陽臉」的情況，應該盡量將光線從側面打到臉上。

日系攝影技巧│拍照時應避開中午12時這些烈日當空的正午時間（受訪者提供）

日系攝影技巧│影相時可以如何可以拍出自然感、唯美感？

要拍出充滿通透感、唯美感的照片，影相設備亦十分重要。KN就建議使用f.2.8以內、光圈較大的鏡頭拍攝，光圈越大，吸光越多，拍照時可更易聚焦及追焦。

日系攝影技巧│使用f.2.8以內、光圈較大的鏡頭拍攝（受訪者提供）

另外，沙田新城市廣場增設全新打卡主題樂園Fun Park，設有紫藤花隧道、幻紫滑梯、巨型光影芝士架等10大打卡位。而7月30及31日更有《唯美日系照相館》活動，KN會親自指導一眾女生如何擺甫士。8月6日及7日舉辦的《大師級網紅美照班》，KN將針對手機攝影，從基礎拍攝手法以至取景、構圖、追光等，公開Dos & Don'ts的小秘訣。

新城市廣場全新打卡主題樂園Fun Park（新城市廣場）

《唯美日系照相館》詳情：

日期：7月30日及7月31日

時間：下午4時至下午6時

地點：沙田新城市廣場一期5樓戶外平台

參加方法：只要新登記成The Point會員、追蹤新城市廣場Instagram帳號 (@newtownplazahk) 及出示場內以電子貨幣消費滿HK$100或以上的即日單一消費單據，即可獲得由日系小子為你拍攝的相片一張。

總名額：24個



《大師級網紅美照班》詳情：

日期：8月6日及8月7日 (7月25日起可於The Point手機應用程式換領)

時間：下午5時至下午6時

地點：沙田新城市廣場一期5樓戶外平台

參加方法：The Point 會員以3,000積分即可換領名額乙個。

每班人數：10對 （每對最多2人）

