非常律師禹英禑｜美國自閉症天才律師　出書鼓勵患者望成別人希望

非常律師禹英禑｜由朴恩斌、姜泰伍主演的Netflix韓劇《非常律師禹英禑》現正熱播，劇集講述女主角「禹英禑」雖然患有自閉症，但卻擁有過人的記憶力，成為了天才律師，在不同案件中學習。大家或許認為自閉症患者要成為專業知識人士是天方夜談，但原來故事並非虛構而是真有其事？ Haley Moss 是美國第一位自閉症律師，雖然她到4歲時才開始懂得說話，在學習及工作的歷程上也遇到過不少難關，但 Haley 也一一克服，認為「所有殘疾人都應該得到支持與尊重」。



《非常律師禹英禑》講述女主角「禹英禑」雖然患有自閉症，但卻擁有過人的記憶力，成為了天才律師，在不同案件中學習。（《非常律師禹英禑》劇照）

非常律師禹英禑｜美國自閉症天才律師4歲才開口說話

現年28歲的美國女生 Haley Moss，在3歲時已能輕鬆拼出100片拼圖及閱讀書籍，但卻遲遲未能開口說話，於是父母就帶她求診，醫生診斷她患上了高功能自閉症。當時醫生告知 Haley 父母，指她有機會一輩子都會不懂說話，但父母一直未有放棄，找來語言治療師為女兒治療，Haley 在4歲時終於開口說第一句話。

非常律師禹英禑｜美國女生 Haley Moss 在3歲時被診斷患有高功能自閉症。（haley.moss＠IG）

非常律師禹英禑｜遇欺凌靠畫畫找到自己 出書鼓勵患者望成別人希望

自閉症有分為很多種類，Haley 所患的是「高功能自閉症」，這類患者的智商一般屬於中等或更高，他們的自閉傾向不算明顯，擁有較佳的學習能力，但在人際相處及溝通能力上就會有點困難。擁有過人的智商及不擅於與人溝通的個性，無疑會令 Haley 在學校被欺凌及排擠，在求學過程中也吃過不少苦頭，讀過3間中學，也感覺無法融入群體生活，她也坦承「中學是我人生中最艱難的時刻」。

面對排擠欺凌，幸好 Haley 能在繪畫中找到自己，她13歲開始畫畫，令她找到了人生方向，她後來推出了繪本，希望讓不擅於溝通的孩子透過畫畫盡展創作力，望幫助同樣患有自閉症的孩子找到自己！另外，Haley 在14歲時也寫下了一本自傳《沒有人告訴你的東西——一個有自閉症的女孩分享她的經歷》，在書中分享自己與自閉症對抗的經歷，也希望從中鼓勵到更多自閉症患者。

我不是因為自閉症才變成誰，而是自閉症就是我身體的一部分。 Haley Moss

非常律師禹英禑｜面對排擠欺凌，幸好 Haley 能在繪畫中找到自己，她13歲開始畫畫，令她找到了人生方向。（haley.moss＠IG）

中學畢業後，Haley 順利考入了佛羅里達大學心理學系，她坦承選擇修讀這科是為了成為自閉症患者與群眾之間的溝通橋樑，Haley 不但出書讓大眾了解更多有關自閉症，還特意選修心理學望為其他患者盡一點力，這份心意及勇氣實在令人十分敬佩！Haley 同時雙修犯罪心理學，在短短3年間，就成功獲取了雙學位！

獲得雙學位後，Haley 繼而考入了邁阿密大學修讀法律系，最終於2019年成功考取了律師執照，成為了美國第一位自閉症律師。在工作過程中，有時都會遇到困難，但她就有一套方法應對，例如工作時會戴上耳塞，避免因外來噪音觸發到焦慮情緒等等。

非常律師禹英禑｜Haley 選擇修讀心理學為成為自閉症患者與群眾之間的溝通橋樑。（haley.moss＠IG）

獲得雙學位後，Haley 繼而考入了邁阿密大學修讀法律系，最終於2019年成功考取了律師執照，成為了美國第一位自閉症律師。（haley.moss＠IG）

Haley 身兼多職，除了是一位律師，亦是作家及畫家，透過寫作讓大眾認識自閉症，希望減少因欠缺了解而導致的歧視問題，也希望透過用自己作例子，鼓勵更多自閉症患者，為別人帶來希望。

我總是被當作例子鼓勵更多有需要的人，我希望能通過分享我的故事，給別人帶來希望！ Haley Moss

雖然你不像一般人，你也值得被愛，所有殘疾人都應該得到支持與尊重，只要我們一直活著。 Haley Moss

非常律師禹英禑｜Haley 身兼多職，除了是一位律師，亦是作家及畫家，透過寫作讓大眾認識自閉症。（haley.moss＠IG）

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