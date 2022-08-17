試堂｜空中瑜伽瘦全身　6大招動作練出女神級身材

【試堂】空中瑜伽（ Aerial yoga）近年受很多女生們喜愛，不只是因為姿態優美，而且運動強度高，主要鍛鍊核心肌群，非常有挑戰性！今次記者 Rachel 就來到 AIR Fitness 學習空中瑜伽，導師 Alice 就教授了6個空中瑜伽的基本動作，馬上去片看看！

6個空中瑜伽招式 如何運用身體肌肉

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空中瑜伽有助讓全身伸展，考驗著每一吋肌肉的配合及力量去完成。初學者學習空中瑜伽的時候，必須跟足導師的步驟，避免過程中受傷。別看記者好像樣樣動作都能跟上，其實是嘗試了很多次，才成功掌握在掛布上的著力點，讓身體得以平衡。在做空中瑜伽的期間，通過動作從而認識自己哪組肌肉需要加強訓練。

服飾穿搭方面，因為不少動作會勒住大腿或者盆骨，穿瑜伽緊身褲或貼身的展褲就最適合不過，可以方便伸展，減少阻力，亦避免動作上摩擦的不適，另外影相打卡都更能突出動作、線條修長的效果。

服裝提供：NIKE

AIR Fitness （太古店）

地點：香港太古灣道 14 號太古城中心 3 期地下



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