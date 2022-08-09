試堂｜夏天必玩直立板3小時即上手　新手教學＋秘景＋睇日落

【試堂】炎炎夏日最適合就是約幾個朋友衝出去玩水上活動！不論是出去船P、沙灘甚至快艇出海，直立板都是一個不錯的選擇，而且有超多種玩法且容易上手，不像衝浪需要太多技巧！今次記者Rachel就帶大家來到西貢沙下，跟教練一齊划直立板去白沙洲。雖然記者之前也有試過玩直立板，但絕對算是新手玩家，不知道能否成功到白沙洲呢？

3種玩直立板姿勢+如何有效轉彎/直行/360度掉頭

教練 Edmund 首先教授了3種最基本的直立板玩法——趴、跪、企。第一種就是胸口貼著板，用手撥水，但因為不是槳，前行速度一定是最慢的！而第二種是跪在直立板上，但記住，是站跪不是坐跪，這個姿勢的中心較低，因此不會容易失平衡。而最後一種就是站在直立板上，對於初學者來說，這個姿勢應該是比較進階，因為要用全身肌肉去平衡，而且站在板上中心比較難控制，新手們不妨挑戰一下！

而姿勢方面，教練簡單介紹了如何拿槳，如何直行、轉彎等等，只要身體保持平衡，控制直立板都不算太難！

1小時划程 沿途欣賞日落

到達西貢碼頭，可以沿著海旁一直向「沙下」指示牌走，到達藍天體育會就可以租借直立板，價錢都相對合理。場地也設有更衣室、洗手間和儲物櫃，供大家使用。

選擇完合心水的直立板，就可以正式出發了！全程大約1-2個小時，建議下午三、四點出發，到達白沙洲後可以稍做休息，甚至打卡。日落時候回程，就可以邊欣賞風景，邊吹著海風回去沙下。給大家一個小貼士，裝備許可的話帶個小喇叭聽歌，相當寫意！

藍天體育會-直立板探索旅程

地點：香港新界沙田馬鞍山1950號

報名連結：https://bit.ly/3z9vOcc



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