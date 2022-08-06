22歲游嘉欣公屋出身超慳家！7招儲錢大法：不拍拖拒絕社交減開支

現年22歲的游嘉欣，在最近TVB劇集《回歸光影頌》中的演出獲網民大讚！作為「00後」的游嘉欣於2020年憑著《香港愛情故事》一劇成功彈起，入行4年機會不斷，是近年極速上位的「新世代花旦」。游嘉欣在現實中是公屋出身，在入行後依然繼續在公屋中與父母同住，一方面為了陪伴父母，另一方面也是她的儲錢秘訣，難怪她年紀輕輕已經可以儲到6位數積蓄！游嘉欣曾在節目上分享過她的超級慳錢大法，大家也趕快偷偷師吧！



游嘉欣慳錢大法｜1. 不拍拖

游嘉欣曾分享指自己是單身而且沒曾拍過拖，因此更被封為「A0宅男女神」，沒拍拖除了是為了專注事業之外，最大原因是為了慳錢！她認為拍拖外出需要消費，大時大節又避不免要送禮物給男朋友，為避免這些開支，游嘉欣就決定不拍拖！

游嘉欣慳錢大法｜不拍拖（kayan_yau＠IG）

游嘉欣慳錢大法｜2. 拒絕社交

每次外出搭車、吃飯通通都是錢，要減少這些開支最折衷的方法就是不外出，游嘉欣也認為只要外出就要花錢，所以她在上班以外時間都會盡量留在家中、拒絕社交，以減少消費！

游嘉欣慳錢大法｜拒絕社交（kayan_yau＠IG）

游嘉欣慳錢大法｜3. 乘搭公共交通工具

不少女生都會為節省時間而選擇乘搭的士或Uber，但這類交通工具花費昂貴，會令人無意間花多了金錢，所以游嘉欣平日出入都會盡量乘搭公共交通工具！

游嘉欣慳錢大法｜乘搭公共交通工具（kayan_yau＠IG）

游嘉欣慳錢大法｜4. 外出只帶少量現金

雖然說盡量避免外出，但上班、適量應酬也是避不免的，為控制每日的開支，游嘉欣每次外出都只會在銀句放100多元現金，以助減低購物意慾及衝動消費，經常按耐不住想消費的女生們也不妨一試這做法！

游嘉欣慳錢大法｜外出只帶少量現金（kayan_yau＠IG）

游嘉欣慳錢大法｜5. 培養帶飯習慣

相信不少上班一族都會有同感，就是「出街吃飯真是很昂貴」！所以為節省吃飯開支，培養帶飯習慣也是個不錯的做法，游嘉欣曾分享指，她由主持節目《#後生仔傾吓偈》開始，就自己帶飯返工，能省下飯錢之餘，又能吃得更健康！

游嘉欣慳錢大法｜培養帶飯習慣（kayan_yau＠IG）

游嘉欣慳錢大法｜6. 不買名牌愛用紙袋

不少女生都愛投資在名牌產品上，游嘉欣就指自己從不追求名牌，不會買名牌手袋。比起名牌袋，游嘉欣認為用紙袋其實也很方便，希望「慳得就慳」！

游嘉欣慳錢大法｜不買名牌愛用紙袋（kayan_yau＠IG）

游嘉欣慳錢大法｜7. 家裡沒安裝冷氣及Wi-Fi

游嘉欣家裡並沒有安裝冷氣及Wi-Fi，以助節省電費，看得出游嘉欣為了慳錢真的可以做到很盡，原來她由中學開始已經開始培養儲錢的習慣，難怪年紀輕輕就可以儲到6位數積蓄，可說是圈中的「小富婆」。

游嘉欣慳錢大法｜家裡沒安裝冷氣及Wi-Fi（kayan_yau＠IG）

【游嘉欣Q&A】