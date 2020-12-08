香港愛情故事｜龔嘉欣30歲買9百萬海景單位　1招無痛儲錢零風險？

無綫新劇《香港愛情故事》就土地問題衍生的情侶矛盾為主題，愛情與磚頭難以抉擇，貼地的都市愛情引起不少共鳴。女主角龔嘉欣於劇中趕在30歲前結婚，為買樓用盡一切辦法，現實中，她於今年30歲時成功置業，儲錢秘訣原來非常簡單。

龔嘉欣與羅天宇於《香港愛情故事》飾演一對交往7年的情侶，愛情漸漸被現實生活磨滅。（《香港愛情故事》劇照）

龔嘉欣與羅天宇《香港愛情故事》飾演一對交往7年的情侶，無奈空間所限，時鐘酒店與公眾碼頭成為他們最常到的拍拖地點。不甘與男方一家五口同住公屋，面臨30歲結婚死線，她雖然趕，但仍堅持一定要買樓，最後，兩人決定搬到百多呎的劏房。他們雖然從此擁有屬於自己的小天地，但空間不足令兩人磨擦日增，現實環境令愛情變得難以經營。

▼▼▼羅天宇一家五口居住的公屋只有一間房，其他「房間」僅以窗簾布及櫃子間隔而成，與龔嘉欣只能到時鐘酒店解決性需要▼▼▼

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《香港愛情故事》被認為是香港不少情侶的寫照，女方目標明確，認為結婚不只嫁人，更是「嫁樓」，奈何兩人能力有限，要達到成功置業的目標遙遙無期。雖然樓價高企，但現實中龔嘉欣剛以935萬購入將軍澳維景灣畔一個單位，又與朋友合資7位數於馬來西亞開設火鍋店，而當中的成功之道全靠儲錢，各位月光族不妨參考一下她的儲錢方法，努力地一步步邁向目標。

（IG@kungkaty）

「股票殺手」龔嘉欣置業只靠儲錢

不少人的致富之道全靠投資，龔嘉欣卻指自己是「股票殺手」，每次投資總是蝕錢，便決定不再沾手股票，最多也是從定期存款中收取利息。31歲的她自16歲以模特兒身份入行時，便養成了把一半薪酬儲起的習慣。她分享自己會把金錢分別存放於兩個戶口，有個是常用的，而另一個是儲蓄用。

▼▼▼龔嘉欣位於將軍澳新居擁有廣闊海景，她笑言留在家中也有度假感覺▼▼▼

每個月出糧後，她會把一定的金額存到儲蓄戶口，為確保自己不會動用戶口內的金錢，她不會隨身攜帶提款卡，這樣便能成功杜絕任何亂花錢的機會。一段時間後，儲蓄戶口內的存款便會不知不覺的增加，這個無痛儲錢方法簡單易學，而且亳無風險。

若身邊的他能支撐着彼此的生活，這固然是件幸福的事。不過，經濟獨立的女生才算是真正的獨立，只有坐言起行，擁有自己的儲蓄才能對未來有所規劃。

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