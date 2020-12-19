【香港愛情故事】黃山怡（糖妹）近期頻頻亮相於無綫，除深夜重播她有份演出的《女人俱樂部》，於劇集《香港愛情故事》中，糖妹飾演王敏奕好友，其實二人劇內劇外都是好友。 朋友以外，家人是糖妹的另一動力來源；努力工作的背後，為追創作歌手夢，也為他們過更好的生活。

挑起養家重任 公共交通工具代步

糖妹於2008年以組合「糖兄妹」出道，現以唱歌、拍劇、主持多線發展。入行12年，音樂作品、被指與陳慧嫻撞樣、嬌小身形，以及與前度何浩文分手後單身7年，讓人留下印象以外，糖妹不時被拍攝到以公共交通工具代步，慳家性格亦深入人心。

家人是糖妹的另一動力來源；努力工作的背後，為追創作歌手夢，也為他們過更好的生活。(kandybubu@Instagram)

首期費用供養弟弟英國讀書夢 租貴樓堅持搭小巴

33歲的糖妹於父母退休後，便承擔起養家責任。小時候她有過留學夢，奈何未能實現，糖妹為一圓自己與比她小11年的弟弟的英國讀書夢，糖妹於早年決定全力支持他，每年至少港幣30萬的學費、保險、其他雜費等由她全數負擔，將以往儲蓄用作首期的費用支付。曾接受媒體訪問時，糖妹以「個心穿咗個窿」形容當時開支票的心情。

糖妹為方便工作，於2019年由深水埗唐樓搬到南區的貝沙灣，她曾在一次訪問提及其單位是租住，每月租金約二萬多元。雖然租住豪宅，但搭車依舊慳到盡，曾被媒體拍到深夜回家仍堅持港鐵轉小巴，糖妹亦曾提及，她仍希望儲到一筆首期置業。

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慳家性格自小培養 轉幕前仍兼任「打雜」賺多份人工

慳儉、精打細算的性格，或是從小養成。糖妹於中學時期幫助同學做家政功課以賺取金錢；轉做幕前正式入行做歌手後，因了解到保險的重要性，更曾向公司借錢購買第一份儲蓄保險。不過為盡快還錢，糖妹除了歌手的正職，接洽商場、學校騷，還於公司擔任剪報、整碟、接待聽電話等工作，以賺取另外一份薪金，很快便還清債務，她為家人買了多份保險，亦有購買基金，習慣維持至今。

隨糖妹的弟弟畢業，減少部份負擔的她，亦希望能再次儲到首期，予家人一個安樂蝸。而她的理財方法鍾情長線投資，傾向「穩陣」的小資女也不妨參考一下。

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