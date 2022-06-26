慳錢法｜日女星為省錢竟這樣做？7大衝擊慳錢法：用收據磨指甲

慳錢法｜都市人不是為了「上樓」就為了生活每分每秒都想盡方法慳錢，有些女生就是為了買心愛的名牌手袋不惜節衣縮食，可見不少女生為求奪得心頭好下定決心採用各種節約方法。日前，日本有名女星接受女性雜誌訪問大方地分享個人的慳錢方法，不少網民看到後大呼讓人感到衝擊，到底女星的慳錢法為何會令人衝擊？



現年56歲日本女星松本明子作為圈中有名的歌手、綜藝節目主持及藝人身分外，她同樣是演藝圈有名的「慳家媽媽」。日前她接受雜誌訪問時，自曝自己養成如此極端的省錢原因，由於自小家庭教育且母親及外祖母都有著持家有道的性格。相信不少人小時候都是從父母身上領取零用錢，松本明子跟一般孩子不同，她竟需要以「實報實銷制」的做法？

慳錢法｜日本有名女星接受女性雜誌訪問大方地分享個人的慳錢方法（Twitter@松本明子）

要買記事簿跟父母親申請100日圓，想買奢侈品亦同樣做法，要錢時候還要出示單據。 松本明子

松本明子沒有埋怨父母，反而感激父母養成了自己良好的金錢觀念。儘管現今踏入社會做事都依舊錙銖必較，甚至現成人妻人母，一分一毫都要用得其所。買餸務必預先格價外，她亦會習慣銀包必須保持僅有5,000日圓（約300港元）現金，以防自己亂花錢，此外她亦分享自己7大招數讓她有效地慳錢。

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慳錢法｜1. 節約用水+物盡其用



為了節約用水，松本明子的家從不淋浴，而她每天都會等待丈夫及兒子洗澡後，再會用剩下的水來泡澡。由於不需重新加熱，直接躺下泡澡再用水清洗浴缸。另外亦會將用完的洗髮水加到容器內，直至沒有泡泡為止。

慳錢法｜2. 用茶包洗碗



她也會收集家人喝完的茶包，把用過的茶包用作抹布使用，只要使用時添加少量的洗潔精在茶包上，就可清除高達90％的污漬。

小富婆養成術｜節約用水+物盡其用（Twitter@松本明子）

慳錢法｜3. 用絲襪打掃



除了茶包清潔法外，她亦會重複利用破爛的絲襪，以用作清潔電視、貨架及鞋盒上的塵囂。由於絲襪上的靜電有效地去除塵囂，因此絕對是一條清潔好物！

慳錢法｜ 4. 跟奶奶共用內衣



最讓網民衝擊的是松本明子竟然跟奶奶共用內衣褲，即使有破洞都會再修補後再穿著，若果穿到破舊不堪的程度才乾脆剪開作地布使用，也會把丈夫破舊的牛仔褲做成小包。

小富婆養成術｜ 用絲襪打掃( 《先熱情地打掃吧》劇照)

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